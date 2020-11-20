9 малоизвестных моделей «Жигулей», которые почему-то не пошли в серию

Все эти малоизвестные модели воочию можно увидеть в музее АвтоВАЗа в Тольятти. /Фото: livejournal.com

1. LADA «Рапан» электро

Электрический моллюск на колесах конца 1990-х. /Фото: koleso.ru

Салон автомобиля разработан под стать кузову. /Фото: 5koleso.ru

2. «Лада Родстер» («Lada Roadster»)

Концепт-кар «нового» 2000 года. /Фото: drive2.ru

«Лада Родстер» со сложенной крышей. /Фото: wroom.ru

3. «Лада Ока электро»

Из Оки также пытались сделать электромобиль. /Фото: wikipedia.org

Кто бы мог подумать, что Ока будет участвовать в ралли. /Фото: wheelsage.org

4. ВАЗ-1152 «Эльф» электро

Только на АвтоВАЗ из Гнома сделали...Эльфа. /Фото: autowp.ru

Удивительно, но на АвтоВАЗе в начале 1990-х предугадали тренды 2010-х. /Фото: info-vaz.ru

5. LADA «Питер Турбо»

Космический автомобиль 21 века от ВАЗ. /Фото: pikabu.ru

Кажется, концепт слегка опередил свое время. /Фото: rg.ru

6. Лада 1121, или «Ока-2»

У Оки могло быть продолжение. /Фото: pinterest.ru

Вид салон автомобиля «Ока-2». /Фото: autowp.ru

7. Lada Raid

Сложно поверить, что даже гоночные машины могут быть жигулевскими. /Фото: info-vaz.ru

Скан уникального для АвтоВАЗа концепта. /Фото: nashtransport.ru

8. LADA SAMARA T3http://navote.ru/?p=21367

LADA SAMARA T3 - первый гоночный автомобиль с отечественным колоритом. /Фото: artstation.com

В багаже автомобиля - ряд призовых мест на международных ралли. /Фото: drive2.ru

9. Lada Revolution-III

Отечественный гоночный родстер. /Фото: wikipedia.org

Концепт выглядел весьма многообещающе. /Фото: motorspirit.me