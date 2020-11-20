9 малоизвестных моделей «Жигулей», которые почему-то не пошли в серию

Пожалуй, практически в каждой семье была своя «Лада», а миллионы сегодняшних водителей именно на ней учились управляться с машиной. Вот только далеко не все знают, сколько интересных и нетривиальных «жигулевских» моделей попросту не попали на рынок, хотя были весьма многообещающими. Вашему вниманию малоизвестных детищ завода АвтоВАЗ, которые могли бы значительно разнообразить ассортимент продукции, однако до массового производства не дошли.
Все эти малоизвестные модели воочию можно увидеть в музее АвтоВАЗа в Тольятти. /Фото: livejournal.com
1. LADA «Рапан» электро
Электрический моллюск на колесах конца 1990-х. /Фото: koleso.ru
Этот преинтересный автомобиль имеет так называемый «биодизайн» - по виду он действительно напоминает ракушку, а называется в честь моллюска. Предназначение его предполагалось для поездок по городу и паркам. Впервые этот уникальный концепт был представлен на Московском автосалоне в 1996-м, а через два года - в Париже.
Салон автомобиля разработан под стать кузову. /Фото: 5koleso.ru
Помимо внешнего вида, известны также технические характеристики оригинального автомобиля: максимальная скорость - 90 км/час, а до 60 км/час «Рапан» разгонялся всего за 14 секунд. Грузоподъёмность автомобиля достигала 400 кг, а также он обладал отличной обзорностью. Электропривод и аккумулятор располагались в раме. Интересно, что при довольно объемных формах, длина «Рапана» не превышала «Оку».
2. «Лада Родстер» («Lada Roadster»)
Концепт-кар «нового» 2000 года. /Фото: drive2.ru
Этот также заслуживающий внимания концепт начали разрабатывать буквально с начала 2000 года. Главной фишкой данного автомобиля был складной жесткий верх, который убирался в багажник. Создавалась при этом машина на укороченной платформе LADA Kalina.
Технические характеристики «Лады Родстер» таковы: объем двигателя - 2 л (105 л.с.), максимальная скорость - 220 км/час, применение низкопрофильных шин. Кроме того, для воплощения идеи со складной крышей планировалось использовать электропривод и систему параллельных рычагов.
«Лада Родстер» со сложенной крышей. /Фото: wroom.ru
На первый взгляд, история этого концепт-кара незавидна: его так и не пустили в массовое производство - в начале 2000-х годов спрос на подобные автомобили был невелик. Однако спустя время основные элементы концепта использовались при создании новой модели, хотя и она была выпущена ограниченной серией в 500 автомобилей и была ориентирована только на экспорт.
3. «Лада Ока электро»
Из Оки также пытались сделать электромобиль. /Фото: wikipedia.org
Оказывается, на АвтоВАЗ электромобили стали делать задолго до того, как это стало мейнстримом. Причем за основу однажды решили взять легендарную малолитражку Ока. Начало разработке было положено в уже далеком 1992 году, а в 1994 Опытно-промышленном производстве была выпущена первая ограниченная серия в 20 машин.
Автомобиль был четырехместным с электроприводом, что делало его ход бесшумным. Масса «Лада Ока электро» составляет 950 кг, грузоподъемность - 40 кг. Среди других технических характеристик: запас хода при скорости 40 км/час - около 110 км, время зарядки батареи - 8 часов (от обычной бытовой розетки 220 В).
Кто бы мог подумать, что Ока будет участвовать в ралли. /Фото: wheelsage.org
Машина, при том, что была выпущена серией всего в 20 штук, уже принимала участия в нескольких заездах ралли, и даже занимала призовые места. Однако эти многообещающие результаты не смогли обеспечить автомобилю будущее. Высокая стоимость батареи, которая использовалась в модели, и ряд иных конструктивных неточностей не позволили поставить «Лада Ока электро» в массовое производство.
4. ВАЗ-1152 «Эльф» электро
Только на АвтоВАЗ из Гнома сделали...Эльфа. /Фото: autowp.ru
Еще один концепт электромобиля, который вышел даже раньше Оки - в 1991 году. Создавался «Эльф» на базе микролитражки ВАЗ-1151 «Гном». В 1996 году был создан двухместный вариант. Интересен функционал, который закладывался в автомобиль: его должны были использовать в парковой и курортной зоне (включая пляжи), а также на полях для гольфа.
Кроме необычного и запоминающегося дизайна, «Эльф» электро имел несколько интересных примочек: так, например, она была оснащена багажником, специально разработанным для хранения и транспортировки спортивного инвентаря, а также оснащена дугами, на которые крепится тент. Таким образом, автомобиль был бы интересен для любителей активного отдыха и приверженцев здорового образа жизни.
Удивительно, но на АвтоВАЗе в начале 1990-х предугадали тренды 2010-х. /Фото: info-vaz.ru
ВАЗ-1152 «Эльф» электро успел отметиться и за рубежом: так, в 1992 году он стал участником ралли электромобилей в Монте-Карло, где занял второе место - все-таки, разгоняться машина была способна до скорости в 115 км\час. Однако все вышеуказанные достоинства оказались нивелированы плохо проработанными элементами безопасности, а также высокой себестоимостью автомобиля - именно эти проблемы и не пустили «Эльф» в массовое производство.
5. LADA «Питер Турбо»
Космический автомобиль 21 века от ВАЗ. /Фото: pikabu.ru
Один из самых запоминающихся концепт-каров 2000 года от специалистов АвтоВАЗ. LADA «Питер Турбо» считается модернизацией, как ни странно, LADA «Рапан» электро и справедливо назывался «автомобиль 21-го века». Он представлял собой семейный автомобиль с должной вместительностью и комфортабельностью.
Кажется, концепт слегка опередил свое время. /Фото: rg.ru
Этот концепт также «засветился» и дома и за границей - на Московском (1999 год) и Парижском автосалонах (2000 год). Интересно, что выставлялся не полноценно собранный автомобиль, а макет, в котором даже окна не были прозрачными. При этом успех концепта оказался колоссальным: сегодня можно с уверенностью сказать, что он опередил свое время, а потому почти тридцать лет назад виделся чуть ли не космическим кораблем. Вот только будущее машине это не обеспечило, и многообещающий концепт так и не вышел в массовое производство.
6. Лада 1121, или «Ока-2»
У Оки могло быть продолжение. /Фото: pinterest.ru
Об этом мало кто знает, однако история легендарной «Оки» должна была иметь продолжение в виде новой модели. Так, тольяттинский завод имел в планах выпустить автомобиль Лада 1121, или «Ока-2», который должен был ознаменовать эру знаменитой микролитражки уже в 21 веке. Примечательно, что первая попытка была предпринята еще в 1998 году, причем модель планировалась в стиле биодизайна, однако путь этого концепта закончился на выставочном макете.
Вторая попытка в виде полноценной разработка машины началась в 2003-м, и уже в том же году ходовой макет Лады 1121 был выставлен на Московском международном автосалоне. По сравнению со своим легендарным предшественником, «Ока-2» отличалась увеличенной формой кузова, модернизированным интерьером, а также расширенной колёсной базы.
Вид салон автомобиля «Ока-2». /Фото: autowp.ru
Судьба у «Оки-2», что интересно, хоть и не дошла до стадии массового производства, но она продолжает развиваться. Так, еще в 2006 году планировалось выпускать по 90—100 тысяч автомобилей в год по цене около 5 тысяч долларов. При этом дальше выпущенного десятка машин для испытаний дело не пошло.
В 2007 году были завершены ходовые испытания, однако из-за отсутствия необходимого объема мощностей производства и проблем с финансированием выпуска этой модели проект был фактически закрыт. При этом периодически в прессе появляется информация о возобновлении бизнес-проекта по производству «Оки-2», однако на данный момент реальных шагов к этому сделано не было.
7. Lada Raid
Сложно поверить, что даже гоночные машины могут быть жигулевскими. /Фото: info-vaz.ru
Большинству из нас АвтоВАЗ ассоциируется если не с определенной моделью автомобиля, то явно с теми машинами, которые можно увидеть каждый день на проезжей части. Тем более удивительно узнавать, что специалисты завода еще почти пятнадцать лет назад решили выпустить настоящую раллийную модель.
Скан уникального для АвтоВАЗа концепта. /Фото: nashtransport.ru
Концепт-кар Lada Raid начал разрабатываться в 2006 году, а уже через шесть месяцев был создан ходовой макет длиной четыре метра. Планируемое предназначение - для участия в крупных марафонах, таких, как "Париж - Дакар". Собственно, уже в 2007 году было объявлено об участии экипажей на Lada Raid в этапе Кубка мира – ралли Desert Challenge.
8. LADA SAMARA T3http://navote.ru/?p=21367
LADA SAMARA T3 - первый гоночный автомобиль с отечественным колоритом. /Фото: artstation.com
Оказывается, первый раллийный автомобиль у Лады появился еще в 1990-х, вот только не на территории России. Концепт гоночной машины LADA SAMARA T3 разрабатывался специалистами компании POSH, которая является дистрибьютором автомобилей LADA во Франции. Считается, что модель был создан специально для ралли-рейда «Париж-Дакар».
Интересен автомобиль не только своим предназначением, но и тем, что ряд узлов на нем устанавливаются не от кого-нибудь, а от Porsche, как, например, 3,6-литровый двигатель V6, а также трансмиссия и полный привод. Разгонялась раллийная модель до 220 км\час.
В багаже автомобиля - ряд призовых мест на международных ралли. /Фото: drive2.ru
В начале 1990-х годов LADA SAMARA T3 активно покоряла международные гоночные трассы: Дакар-90 - седьмое место, Ралли Туниса-90 - 2, 3 и 4 места. Дакар-91 - пятое место, Ралли Фараонов - первое место. Последнее выступление было в 1993 году - шестой результат на Дакаре. Всего было выпущено три раллийных автомобиля данной модели.
9. Lada Revolution-III
Отечественный гоночный родстер. /Фото: wikipedia.org
На гоночных болидах энтузиасты АвтоВАЗ не остановились - они решили разработать собственный спорткар. Именно так появился еще один уникальный концепт от отечественного завода - LADA Revolution III. Разработка автомобиля началась в 2008 году, тогда же в виде концептуального макета он бы представлен Парижском автосалоне.
Автомобиль планировалось оснастить двухлитровым бензиновым двигателем Renault с турбонаддувом мощностью 245 л.с. Кроме того, были опубликованы предполагаемые технические характеристики: так, например, спорткар должен был разгоняться до 250 км/час, а скорости в 100 км\час достигать меньше чем за шесть секунд.
Концепт выглядел весьма многообещающе. /Фото: motorspirit.me
Планы на LADA Revolution III даже на начальном этапе были грандиозными: так, после производства ходового образца его собирались продемонстрировать в 2009 году в рамках международного салона во Франкфурте, а после - провести цикл дорожных испытаний на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии. Однако дальше макета дело так и не сдвинулось.
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