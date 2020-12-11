Вещи, которые мы сегодня используем не по предназначению

Ежедневно мы пользуемся большим количеством вещей, порой даже не задумываясь об истории их происхождения. На самом же деле многие из них задумывались вовсе не для тех целей, для которых мы их сегодня применяем.









1. Вибратор

Этот ходовой товар в магазинах для взрослых изначально использовался как медицинский инструмент. Дело в том, что изначально вибратор применялся для того, чтобы делать «массаж» женщинам, страдающим от «истерии». Определялось это заболевание достаточно просто, его симптомами являлись нервозность, беспокойство, раздражение, потеря сна и ощущение тяжести в животе. В 19 веке врачи делали «тазовый массаж» вибратором женщинам, жалующимся именно на эти симптомы.





2. Галстук

История возникновения галстука достаточно неоднозначна. Некоторые считают, что изначально его носили для того, чтобы согреть шею и при необходимости использовать как носовой платок. Другие же считают, что первыми носить галстуки стали хорватские солдаты Тридцатилетней войны. Именно благодаря галстуку они могли различать друг друга на поле боя. В 1930-х годах галстук перестал считаться исключительно мужским аксессуаром и его стали носить актрисы.





3. Подушка

Раньше подушка предназначалась для того, чтобы насекомые не попадали в нос, рот и уши.

Первые подушки были обнаружены на территории современного Ирака и изобретены они были примерно 9 тысяч лет назад . Эти подушки, как и те, которые были обнаружены в Египте, были вырезаны из камня. Древние китайцы также предпочитали жесткие подушки, так как, по их мнению, мягкие подушки истощают энергию тела. Японские гейши также выбирают жесткие подушки, чтобы не растрепать свои прически.4. Coca-ColaЭтот напиток был изобретен фармацевтом и ветераном Гражданской войны в США Джоном Пембертоном, который при помощи этого напитка пытался избавиться от морфиновой зависимости. Заглушая боль от ран, мужчина долгое время пользовался морфием и пристрастился к нему. Именно поэтому он изобрел напиток «Французское кока-вино Пембертона», в состав которого входили алкоголь, орехи кола и кока, из которой делают кокаин. В 1886 году Пембертон перестал использовать в своем напитке алкоголь и сделал его из смеси тростникового сахара, листьев коки и орехов колы. Создав компанию по производству этого напитка, он стал продавать его как лекарство для морфиновых наркоманов. Позже он продал акции своей компании, и новые владельцы переименовали напиток в Coca-Cola.5. Пузырчатая пленкаЭто сегодня пузырчатая пленка используется для защиты хрупких предметов во время транспортировки, а в 1957 году, когда она была изобретена, эта пленка задумывалась как обои, которые можно было бы легко чистить . Но маркетолог Фредерик Бауэрс посоветовал использовать эту пленку для упаковки компьютеров IBM.6. Высокие каблукиВпервые высокие каблуки можно было увидеть у персидских солдат в 16-м веке. Они необходимы были, чтобы обеспечить кавалеристам большую устойчивость во время стрельбы из луков во время верховой езды. В Европу высокие каблуки попали в 1600-е годы и их сразу же стали с удовольствием носить люди из высшего общества. Вскоре женщины переняли эту моду, и каблуки начали изготовлять все изящней и тоньше.7. ФутболкаПервые футболки шились для персонала ВМС США в период испано-американской войны. Предназначались они как белье под обмундирование. А вот члены экипажа подводных лодок использовали футболки в качестве ночных рубашек. Вскоре гражданские оценили все удобство футболок и стали их активно использовать, постепенно превратив их из белья в обычную одежду.8. Черное платьеЭто сегодня маленькое черное платье является обязательным атрибутом гардероба любой женщины, а вот в 1920-х годах такие платья носили исключительно как траурные. Модными черные платья стали в 1926 году, благодаря Коко Шанель.9. ЛистеринЛистерин известен нам сегодня как ополаскиватель для полости рта. Но изначально братья Джонсон изобрели его в 1879 году как дезинфицирующее средство, которое должно было обезопасить хирургические операции.10. Кукурузные хлопьяБратья Джон Харви Келлог и Уилл Кейт Келлог были членам секты адвентистов седьмого дня и изобрели кукурузные хлопья, чтобы благодаря им соблюдать строгую диету. В итоге им удалось создать настолько вкусное лакомство, что вскоре братья открыли компанию по изготовлению кукурузных хлопьев.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)