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Лайфхаки, которые помогут сэкономить ваши деньги

Когда дело доходит до процесса уборки, важно, чтобы все было просто. Если вы сможете сократить количество используемых вами инструментов, продуктов и методов, вы сэкономите драгоценное время, деньги и энергию.
Вот некоторые чистящие средства, которые вы можете сделать из вещей, которые у вас уже есть, экономя место и деньги.

Стеклоочиститель


Самыми распространенными считаются два решения для чистки окон и стекол. Один — магазинное средство, а второй — одна часть белого уксуса, одна часть воды, пара капель средства для мытья посуды. Оба работают очень хорошо, если их распылять на ткань из микрофибры.

Лайфхаки, которые помогут сэкономить ваши деньги

Очиститель для унитаза


Опрыскивание пищевой соды перед чисткой унитаза с помощью туалетной щетки — это обычно все, что необходимо для чистки вашего туалета. После чистки спрей с уксусом дезинфицирует его. Еще более быстрый способ — ежедневное ополаскивание, которое включает в себя добавление небольшого количества мыла в унитаз и мытье щеткой для унитаза каждый день. И вам не нужен будет специальный очиститель для чистки унитаза.

Уборка кухни


Единственное чистящее средство, которое вам может понадобиться на кухне — это чистящее средство для нержавеющей стали. Кокосовое масло в данном случае творит чудеса.
Помимо этого, вы должны быть обеспечены универсальным чистящим и дезинфицирующим средством. Только не используйте никакие кислоты (включая уксус) на столешницах из натурального камня.

Лайфхаки, которые помогут сэкономить ваши деньги

Уборка ванной


Опять же, универсальный очиститель, дезинфицирующее средство и очиститель для стекла — в основном все, что вам нужно. Уксус и вода очень хорошо воздействуют на жёсткую воду и мыльные пятна, особенно с примесью мыльного раствора.

Специальный очиститель для удаления остатков


Все, что вам нужно для удаления липких остатков с посуды, стеклянных банок и прочего, вероятно, уже есть на вашей кухне или в прачечной. Замочите загрязненный участок в кокосовом масле, оставьте его на некоторое время, а затем очистите пищевой содой. Такой способ является эффективным, безопасным и недорогим.

Лайфхаки, которые помогут сэкономить ваши деньги
Вы также можете удалить этикетки с банок, погрузив их в горячую воду и порошкообразный кислородный отбеливатель. Большинство этикеток отрываются так хорошо, что вы найдете их плавающими в раковине.

Средство для мытья полов


Большинство работ по мытью полов можно выполнить с помощью раствора уксуса и воды или даже только воды.

Щетки для очистки деталей


Нам всем нравятся различные щетки для чистки деталей. Они есть у каждого на кухне и в ванных комнатах. Но вы можете обойтись без всего этого. Просто возьмите старую зубную щетку и немного кипятка.

Лайфхаки, которые помогут сэкономить ваши деньги

Губки


Губки могут быть загрязнены бактериями, и даже дезинфицирующее средство не поможет. Вместо губок рассмотрите использование тряпок, для мытья посуды, вытирания столов и уборки. После однократного использования вместо того, чтобы наблюдать за размножением микробов, которые будут распространяться, их можно просто постирать.

Очиститель экрана электроники


Многие экраны можно очистить старым добрым уксусом и водой (однако используйте дистиллированную, чтобы пятна от воды не оставляли следов).

Лайфхаки, которые помогут сэкономить ваши деньги

Многоразовые швабры


Многоразовые влажные и сухие швабры можно мыть и использовать снова, и вам не нужно иметь их более одной. Швабра из микрофибры — самая лучшая.
Многоразовые тряпки для пылиТо же самое касается одноразовых салфеток. Сэкономьте деньги и пространство, занимаемое одноразовым продуктом, и вместо этого выберите тряпку из микрофибры.
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