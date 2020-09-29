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12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

Когда мы говорим «гвоздь программы», интересно, какой гвоздь мы представляем? Почему говорят «раскусить человека», ведь мы же не пробуем его на зубок?

Мы озадачились происхождением некоторых распространенных фраз и нырнул в лингвистическую пучину. Мы раздобыли много версий этих оборотов, но представляем самые интересные находки.

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

12 крылатых выражений с исторической изюминкой

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