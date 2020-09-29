12 крылатых выражений с исторической изюминкой
Когда мы говорим «гвоздь программы», интересно, какой гвоздь мы представляем? Почему говорят «раскусить человека», ведь мы же не пробуем его на зубок?
Мы озадачились происхождением некоторых распространенных фраз и нырнул в лингвистическую пучину. Мы раздобыли много версий этих оборотов, но представляем самые интересные находки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии