Нашумевшие уголовные дела, которые стали основой знаменитых детективных романов

«Убийство в Восточном экспрессе»

Плакат с объявлением о пропавшем сыне Линдберга и сам знаменитый летчик

«Монстр»

Эйлин Уорнос во время судебного заседания и актриса Шарлиз Терон (кадр из к/ф «Монстр», 2003 г.)

«Зодиак»

Фоторобот Зодиака - единственное известное изображение серийного убийцы и кадр из фильма «Зодиак» 2007 года