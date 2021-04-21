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Нашумевшие уголовные дела, которые стали основой знаменитых детективных романов


Нашумевшие уголовные дела, которые стали основой знаменитых детективных романов

Мы порой поражаемся фантазии авторов остросюжетных романов, забывая, что самый гениальный сценарист и режиссер – это наша жизнь. Однако сами авторы об этом прекрасно помнят, поэтому сюжеты многих знаменитых детективов взяты из реальных уголовных дел, а многие известные литературные герои – и преступники, и сыщики, имеют прототипы.

«Убийство в Восточном экспрессе»


В марте 1932 года вся Америка, затаив дыхание, следила за развитием трагической истории в семье знаменитого летчика Чарльза Линдберга. Мало того, что преступники похитили малыша Чарльза Линдберга-младшего, которому едва исполнилось полтора годика, они покусились на семью настоящего национального героя. Отцом украденного ребенка был знаменитый американский летчик, первым перелетевший Атлантический океан в одиночку. Похитители потребовали выкуп в 50 тысяч долларов – обезумевшие от горя родители выполнили их требования немедленно, однако ребенок домой так и не вернулся. Эта история стала национальной трагедией. Линдбергов засыпали десятками писем с ложными зацепками, предложил помощь даже мафиози Аль Капоне, Агата Кристи высказывала свои предположения о возможных похитителях.
Плакат с объявлением о пропавшем сыне Линдберга и сам знаменитый летчик

Плакат с объявлением о пропавшем сыне Линдберга и сам знаменитый летчик

 

Нашли ребенка только через пару месяцев, к сожалению, он был мертв.
Оказалось, что преступники убили заложника еще в день похищения. Только через два года был вычислен предполагаемый убийца – Бруно Хауптманн - плотник, работавший в доме. Присяжные признали его виновным и осудили на смертную казнь. Несмотря на то, что доказательства, кажется, были убедительными, сегодня все больше историков склоняются к мысли, что за это преступление на электрическом стуле погиб невиновный человек. Однако в то время никто не сомневался в том, что Бруно – чудовище. Именно эту историю Агата Кристи положила в основу сюжета одного их самых известных своих детективов – «Убийство в Восточном экспрессе». Вернее, она дописала свое продолжение настоящей трагедии, видоизменив ее немного - в детективном романе убийцу, совершившего подобное преступление, через много лет настигает месть. И, кстати, кроме Агаты Кристи к этому преступлению обращались и другие авторы. Например, Юлиан Семенов, который использовал историю семьи Линдбергов в детективном романе «Экспансия-III».

«Монстр»


«Я убила этих людей, ограбила с ледяным хладнокровием. И я сделала бы это снова. Не нужно сохранять мне жизнь, поскольку я убила бы снова. Я ненавижу ползти через эту систему… Меня тошнит, когда я слышу: „Она сумасшедшая“. Я проходила освидетельствование много раз. Я компетентна, здравомысляща и я пытаюсь высказать правду. Я одна из тех, кто всерьез ненавидит человеческую жизнь и будет убивать снова.» (из интервью Эйлин Уорнос, данном незадолго перед казнью)

9 января 1991 года была арестована одна из самых известных преступниц XX века Эйлин Уорнос. Ее обвиняли в убийстве семерых мужчин. Первоначально бывшая проститутка заявляла, что все семеро когда-то изнасиловали ее, и убийства были самообороной (или местью по другой версии). Однако через десять лет пребывания в камере смертников (именно столько времени длилось судебное разбирательство), она сама стала требовать для себя смертной казни, говоря о том, что уже не может выносить такую жизнь. 9 октября 2002 года Уорнос была сделана смертельная инъекция.
Эйлин Уорнос во время судебного заседания и актриса Шарлиз Терон (кадр из к/ф «Монстр», 2003 г.)

Эйлин Уорнос во время судебного заседания и актриса Шарлиз Терон (кадр из к/ф «Монстр», 2003 г.)

 

Образ этой странной женщины, вероятно, еще долго будет вдохновлять писателей, кинематографистов и, как ни странно, музыкантов (уже сейчас ей посвящены несколько песен и создана опера «Wuornos»). В 2003 году голливудская красавица Шарлиз Терон перевоплотилась в образ женщины-маньяка в биографической криминальной драме «Монстр» и получила за это вполне заслуженный «Оскар» за лучшую женскую роль.

«Зодиак»


Именно так называл себя серийный убийца, сводивший с ума детективов в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Письма в местные газеты, зашифрованные криптограммы, угрозы устроить массовое уничтожение детей и признание в 37 преступлениях (все жертвы были расстреляны или убиты холодным оружием) – этот маньяк добавил работы не только криминалистам, но и психологам, аналитикам, шифровальщикам… Удивительно, что, несмотря на армию разъяренных полицейских и достаточно длительную «переписку» со СМИ, этот преступник так и не был пойман. Были рассмотрены множество подозреваемых, но ни по одному из них не удалось получить достоверных доказательств. Интересно, что сегодня это громкое дело уже 60-летней давности остается открытым в нескольких штатах США. В 2018 году криминалисты заявили, что, возможно, им удастся получить образец ДНК Зодиака, используя марки с конвертов (по остаткам слюны), так что, возможно, что эта история еще получит продолжение.
Фоторобот Зодиака - единственное известное изображение серийного убийцы и кадр из фильма «Зодиак» 2007 года

Фоторобот Зодиака - единственное известное изображение серийного убийцы и кадр из фильма «Зодиак» 2007 года

 

Пока же Зодиак остается любимцем создателей детективов. Этот образ использовался в различных вариациях уже во многих романах, рок-музыканты всего мира с завидным постоянством посвящают загадочному маньяку песни и целые альбомы, а количество фильмов с «участием» знаменитого серийного убийцы перевалило за полтора десятка.

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Нашумевшие уголовные дела, которые стали основой знаменитых детективных романов

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