Использование декоративного скотча в интерьере

Часто случается так, что в интерьере хочется что-то изменить, а средств, как всегда, не хватает.

В таком случае можно сделать акценты в определенных местах, и комнаты заиграют новыми красками.

Выручить тут сможет декоративный скотч.

Мы собрали 18 интересный идей, как преобразить интерьер при помощи разноцветной клейкой ленты.

1. Гоночная трасса



Детская гоночная трасса.

Цветной скотч можно использовать для создания игрушечной гоночной трассы прямо на полу гостиной или детской комнаты.

2. Принты на стене



Креативные принты на стене.

Используя черный или цветной скотч удастся здорово преобразить одну из пустующих стен квартиры. Графические и абстрактные узоры, сделанные при помощи декоративного скотча, помогут скрыть дефекты отделки и преобразить наскучивший интерьер.

3. Полосатая столешница



Декор столешницы.

Полоски цветного скотча помогут преобразить потертую столешницу обеденного, журнального или рабочего стола.

4. Яркий комод



Яркое преображение комода.

Разноцветные полоски цветного скотча разной ширины, наклеенные на дверцы выдвижных шкафчиков, превратят классический комод в стильную деталь интерьера.

5. Маркеры



Маркеры для проводов.

Полоски декоративного скотча разных цветов помогут удобно маркировать провода, чтобы никогда не путать их между собой.

6. Рамки



Рамки для фотографий.

Тонкие толстые полоски цветного скотча можно использовать для создания креативных рамок для плакатов, картин и фотографий. Такие рамки прекрасно впишутся в интерьер комнаты подростка или гостиную, оформленную в современном стиле.

7. Оформление стульев



Оформление частей стульев.

Небольшие кусочки цветного скотча можно использовать для декора отдельных частей стульев. Таким образом можно украшать ножки, спинки или сиденья.

8. Часы



Яркий циферблат часов.

Купите обычные часы и украсьте безликий циферблат полосками цветного декоративного скотча. Обновленные часы станут жизнерадостной деталью любого интерьера.

9. Клавиатура



Декор клавиатуры.

Прозрачный скотч с яркими узорами подойдет для декорирования клавиш скучной клавиатуры ноутбука или компьютера.

10. Выключатель



Декор выключателя.

Рамку выключателя или его клавиши можно украсить с помощью полосок яркого декоративного скотча.

11. Шкафчики



Стеллаж в скандинавском стиле.

Изумительный стеллаж из светлого дерева, шкафчики которого украшает черно-белый декоративный скотч.

12. Маленький штрих



Украшение тумбы.

Безликую тумбу из ИКЕА можно украсить с помощью тонких полосок цветного скотча. Такой незначительный штрих сделает скучную тумбу уникальным предметом мебели.

13. Календарь



Оригинальный календарь.

Используя красивый декоративный скотч можно создать свой собственный календарь на месяц, который поможет в планировании своих встреч и задач.

14. Ступени



Декор ступеней лестницы.

Используя декоративный скотч в горох или полоску можно здорово преобразить подступенки лестницы частного или загородного дома.

15. Эксклюзивные биндеры



Декорированные биндеры.

Даже такая мелочь, как биндеры могут быть яркими и оригинальными, если декорировать их основания яркими полосками цветного скотча.

16. Интерьерные свечи



Декор металлических подсвечников.

Используйте декоративный скотч с миниатюрными рисунками, чтобы преобразить неприметные металлические подсвечники.

17. Чехол для телефона



Декор чехла для телефона.

Разноцветные полоски декоративного скотча превратят самый простой чехол из пластика в стильный и необычный.

18. Открытки



Эксклюзивные открытки.

Создавайте эксклюзивные открытки для близких, используя цветной картон и декоративный скотч.