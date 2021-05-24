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Использование декоративного скотча в интерьере

Использование декоративного скотча в интерьере

Часто случается так, что в интерьере хочется что-то изменить, а средств, как всегда, не хватает. 

В таком случае можно сделать акценты в определенных местах, и комнаты заиграют новыми красками. 

Выручить тут сможет декоративный скотч. 

Мы собрали 18 интересный идей, как преобразить интерьер при помощи разноцветной клейкой ленты.

Использование декоративного скотча в интерьере

1. Гоночная трасса

Использование декоративного скотча в интерьере


Детская гоночная трасса.
Цветной скотч можно использовать для создания игрушечной гоночной трассы прямо на полу гостиной или детской комнаты.

2. Принты на стене

Использование декоративного скотча в интерьере


Креативные принты на стене.
Используя черный или цветной скотч удастся здорово преобразить одну из пустующих стен квартиры. Графические и абстрактные узоры, сделанные при помощи декоративного скотча, помогут скрыть дефекты отделки и преобразить наскучивший интерьер.

3. Полосатая столешница

Использование декоративного скотча в интерьере


Декор столешницы.
Полоски цветного скотча помогут преобразить потертую столешницу обеденного, журнального или рабочего стола.

4. Яркий комод

Использование декоративного скотча в интерьере


Яркое преображение комода.
Разноцветные полоски цветного скотча разной ширины, наклеенные на дверцы выдвижных шкафчиков, превратят классический комод в стильную деталь интерьера.

5. Маркеры

Использование декоративного скотча в интерьере


Маркеры для проводов.
Полоски декоративного скотча разных цветов помогут удобно маркировать провода, чтобы никогда не путать их между собой.

6. Рамки

Использование декоративного скотча в интерьере


Рамки для фотографий.
Тонкие толстые полоски цветного скотча можно использовать для создания креативных рамок для плакатов, картин и фотографий. Такие рамки прекрасно впишутся в интерьер комнаты подростка или гостиную, оформленную в современном стиле.

7. Оформление стульев

Использование декоративного скотча в интерьере


Оформление частей стульев.
Небольшие кусочки цветного скотча можно использовать для декора отдельных частей стульев. Таким образом можно украшать ножки, спинки или сиденья.

8. Часы

Использование декоративного скотча в интерьере


Яркий циферблат часов.
Купите обычные часы и украсьте безликий циферблат полосками цветного декоративного скотча. Обновленные часы станут жизнерадостной деталью любого интерьера.

9. Клавиатура

Использование декоративного скотча в интерьере


Декор клавиатуры.
Прозрачный скотч с яркими узорами подойдет для декорирования клавиш скучной клавиатуры ноутбука или компьютера.

10. Выключатель

Использование декоративного скотча в интерьере


Декор выключателя.
Рамку выключателя или его клавиши можно украсить с помощью полосок яркого декоративного скотча.

11. Шкафчики

Использование декоративного скотча в интерьере


Стеллаж в скандинавском стиле.
Изумительный стеллаж из светлого дерева, шкафчики которого украшает черно-белый декоративный скотч.

12. Маленький штрих

Использование декоративного скотча в интерьере


Украшение тумбы.
Безликую тумбу из ИКЕА можно украсить с помощью тонких полосок цветного скотча. Такой незначительный штрих сделает скучную тумбу уникальным предметом мебели.

13. Календарь

Использование декоративного скотча в интерьере


Оригинальный календарь.
Используя красивый декоративный скотч можно создать свой собственный календарь на месяц, который поможет в планировании своих встреч и задач.

14. Ступени

Использование декоративного скотча в интерьере


Декор ступеней лестницы.
Используя декоративный скотч в горох или полоску можно здорово преобразить подступенки лестницы частного или загородного дома.

15. Эксклюзивные биндеры

Использование декоративного скотча в интерьере


Декорированные биндеры.
Даже такая мелочь, как биндеры могут быть яркими и оригинальными, если декорировать их основания яркими полосками цветного скотча.

16. Интерьерные свечи

Использование декоративного скотча в интерьере


Декор металлических подсвечников.
Используйте декоративный скотч с миниатюрными рисунками, чтобы преобразить неприметные металлические подсвечники.

17. Чехол для телефона

Использование декоративного скотча в интерьере


Декор чехла для телефона.
Разноцветные полоски декоративного скотча превратят самый простой чехол из пластика в стильный и необычный.

18. Открытки

Использование декоративного скотча в интерьере


Эксклюзивные открытки.
Создавайте эксклюзивные открытки для близких, используя цветной картон и декоративный скотч.

 

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