Почему после стирки остаются пятна

Рассказываем о самых частых ошибках, после которых пятна вывести почти невозможно.



Сдавая одежду в химчистку, вам, наверняка, задавали вопрос: “Вы пытались сами что-то сделать с пятном?”

Чаще всего ответ бывает утвердительным. И тогда профессионалу нужно знать, что именно вы сделали, потому что ваши неправильные действия могут привести к обратному результату. Эксперты разделяют пятна на пищевые, косметические, лекарственные, бытовые и т.д. Каждое пятно по‑своему взаимодействует с тканью и требует разного рода растворителей (нейтрализаторов). Как распознать пятно и что с ним делать, знают в химчистке. Нам это знать не обязательно, зато важно запомнить, чего делать нельзя, независимо от того, собираетесь ли вы отстирывать вещь самостоятельно или сдавать в химчистку.

Если пятно не отстиралось, не гладьте одежду. Вероятность, что оно отойдет после следующей стирки будет еще меньше.







1. Ждать слишком долго

2. Тереть пятно

3. Начинать от центра

4. Замывать пятна горячей водой

5. Использовать отбеливатель

6. Проверять лайфхаки на дорогих вещах

Эта самая большая ошибка, которую совершает большинство из нас. На самом деле, почти любое пятно можно удалить, если действовать быстро. Только возможность есть не всегда...Правильно: постирать вещь в тот же день или на следующий, а если стирать нельзя или боитесь, что стирка не принесет результата, отнести в химчистку как можно скорее.Не правильно: бросить вещь в ящик с грязным бельем и подождать недельку, пока накопится стирка (не запускать же стиральную машину из-за одной кофточки). Или положить вещь в пакет и подождать, пока найдется свободное время сходить в химчистку.То, что волокна ткани при этом истончаются, видно даже невооруженным глазом. Пятно при этом остается, а ткань вокруг истирается и выглядит заношенной. Ну сами ведь замечали...Правильно: взять бумажное полотенце или чистую сухую тряпку и аккуратно промакнуть пятно, слегка надавливая.Не правильно: энергично тереть ткань, зажав в кулаках, пытаться отчистить щеткой или жесткой стороной губки.Чем больше проходит времени, тем сложнее вывести пятно.Таким образом пятно расползается во все стороны, в итоге увеличивается площадь загрязненной поверхности.Правильно: начинать обрабатывать пятно по краям, двигаясь к центру.Не правильно: размазывать пятно во все стороны. Пятно побледнеет, но его размер станет больше.Никогда не лейте горячую воду на пятно. От высоких температур некоторые виды пятен лишь плотнее оседают на тканях.Правильно: отмывать пятна следует только в теплой воде. Это касается и тех вещей, которые вы хотите отдать в химчистку.Не правильно: думать, что, чем выше температура воды, тем выше вероятность, что пятно отстирается.Отбеливатель является агрессивным химическим средством, которое может навредить деликатным тканям. Если вещь вам дорога, лучше не рисковать.Правильно: дорогую вам вещь лучше отнести в химчистку. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.Не правильно: думать, что отбеливатель сможет справиться с любым пятном. Скорее всего, вы уже не раз убеждались в обратном.В интернете можно найти очень много сомнительных лайфхаков, как удалить пятно с помощью лака для волос или жидкости для снятия лака. Такие эксперименты лучше проводить на старых футболках, халатах или спортивных штанах, потому что результат всегда непредсказуем.Правильно: все, что вы прочитали выше: обработать пятно от краев к центру с помощью бумажной салфетки, если есть возможность, промыть пятно под теплой водой и т.д.Не правильно: тереть пятно ацетоном (жидкостью для снятия лака), нашатырным спиртом, бензином и т.д. (если только вы не химик по образованию).