10 самых красивых анимационных фильмов

Хорошие анимационные фильмы пользуются большой популярностью, как у детей, так и у взрослых. И это неудивительно, ведь некоторые анимационные фильмы лучше и интереснее, чем обычное кино, к тому же они открывают для нас совершенно необычный и удивительный мир. В нашей сегодняшней подборке – десять наиболее красивых полнометражных фильмов, снятых по технологии анимации.









1. Король Лев, 1994

2. ВАЛЛ-И, 2008

3. Семейка монстров, 2014

4. Приключения принца Ахмеда, 1926

5. Лего.Фильм, 2014

6. Вальс с Баширом, 2008

7. Сказание о принцессе Кагуя, 2013

8. Бесподобный мистер Фокс, 2009

9. Легенды ночных стражей, 2010

10. Сад изящных слов, 2013