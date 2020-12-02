Ходули на болоте и «летающие» слоны: 8 исторических реалий, о которых не поведает школьная программа

История человечества полна самых разных событий. Большинство из них мы изучаем во время учебы в школе и университете, либо, при желании, вычитываем самостоятельно. Однако есть и такие эпизоды людского бытия, которые для учебных справочников считаются слишком незначительными, но при этом достаточно любопытны, чтобы быть узнанными. Вашему вниманию «восьмерка» исторических реалий прошлых лет, которые не проходят в школе, хотя они определенно заслуживают внимания.
1. Израильский первомай
Неожиданное место для портретов советских вождей. /Фото: pikabu.ru
Праздник Первого мая многим людям в России и странах СНГ кажется изобретением исключительно советского государства - соответственно, и отмечали его только там. Однако это утверждение в корне неверно: во многих странах мира этот день также ознаменован национальным праздников.
И Израиль не был исключением. Так, 1 мая 1949 года в Тель-Авиве была проведена демонстрация, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. А там, среди соответствующей событию символики, был замечен и грузовик с изображениями советских вождей - Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина.
2. Об объемности первой виртуальной памяти
Так выглядели 5 мегабайт памяти в 1955 году. /Фото: computerhistory.org
Сегодня нет ничего удивительного в том, что гигабайты и даже терабайты памяти можно поместить в небольшую флэш-карту. А вот в самом начале пути развития компьютерных технологий, чтобы сохранить пару мегабайт - к примеру, размер одной фотографии в электронном виде - требовалось несколько сотен перфокарт.
Более того, для загрузки этого же объема памяти в тогдашний компьютер, необходимо было вставить все перфокарты, не пропустив не одной. А этот процесс был настолько кропотливым и долгим, что порой занимал не меньше несколько дней - быстрее загрузить эти стопки карточек было просто нереально.
3. Вертолеты в форме слонов
Культ слонов в Индии взмыл до небес. /Фото: sntch.com
О том, что в Индии традиционно существовало особое почитание слонов, известно давно. Однако мало кто знает, что однажды олицетворение этого животного в буквальном смысле слова взмыло в небеса.
Оказывается, примерно полвека назад индийские вооруженные силы приняли решение стилизовать свои вертолеты марки SA 316B Alouette III/HAL Chetak под слонов: машины обзавелись хоботом и даже массивными ногами. Причины такой странной задумки до конца не ясны: скорее всего, дело действительно в трепетном отношении местного населения к этим животным.
4. Пиво в самолетах
Когда-то бочковое пиво в самолетах было нормой. /Фото: wopita.com
Обслуживание в самолетах с годами значительно улучшилось. Исключением не стало и ассортимент предлагаемых пассажирам блюд и напитков. Однако без потерь не обошлось: так, например, из меню исчезло пиво - сегодня авиакомпании предпочитают предлагать винную карту.
А вот в шестидесятых годах прошлого века все было по-другому. Тогда было абсолютной нормой попросить у стюардессы кружку пива. Более того, обслуживание в этом случае выглядело, по меньшей мере, занимательно: бортпроводницы провозили между рядами кресел деревянные бочонки с хмельным напитком и наливали его прямо перед пассажирами.
5. Триумф Конкорда
Взлет реактивных самолетов был ярким но недолгим. /Фото: airporthistory.org
Сегодня реактивные пассажирские самолеты стали лишь историей, а еще сорок лет назад их эра была на взлете. В 1982 году два самолета British Airways Concorde и Air France Concorde приземлились в аэропорту Орландо, штат Флорида.
Конкорды тогда были на пике популярности - сверхзвуковые пассажирские самолеты позволяли преодолевать трансатлантические перелеты всего за четыре часа. Однако начало нового, 21 века стало временем заката этих уникальных лайнеров - произошло сразу несколько авиакатастроф, которые положили конец их эксплуатации, и в 2003 году полеты на Конкордах были запрещены.
6. Окрашивание Бруклинского моста
Технический прогресс вряд ли сможет переплюнуть способности человеческих рук. /Фото: pinterest.com
Даже сегодня, когда научно-технический прогресс развивается семимильными шагами, человеческий ресурс заменить полностью невозможно. А столетие назад технологии даже не были способны обеспечить безопасность людям.
Так было и во время строительства Бруклинского моста. В 1915 году, уже после окончания возведения, его требовалось покрасить. Но для этого не было должных технологий, поэтому приходилось обращаться в услугам маляров. Масштабную конструкцию приходилось красить вручную, к тому же работы были не только тяжелыми, но и опасными, ведь трудиться приходилось на огромной высоте.
7. Ходули для болот
Ходули столетие назад не только в цирке использовали. /Фото: frenchtrip.ru
Технология осушения болот известна довольно давно и также давно успешно применяется. Вот только не всю местность могли освободить от топей по самым разным причинам. Поэтому тем, кто живет или работает рядом с болотом, приходилось находить выход из положения.
В конце 19 века во Франции болот было достаточно, чтобы озаботиться способом прохода по топям. Так, в 1895 году гасконским пастухам приходилось использовать ходули для преодоления болотистой местности. Дело это было не самое легкое, поэтому использовались сразу три длинные палки: две на ногах, а третью держали в руках для дополнительного равновесия.
8. Портативные кабинки для пляжа
Оригинальный способ самоизоляции. /Фото: imageban.ru
Первая половина прошлого века была не менее полна странных изобретений. Так, например, мода, как и нравы общества, были еще не такими раскованными, как сейчас, поэтому даже на пляже старались сильно не обнажались.
В 1938 году на пляже Кони-Айленда можно было увидеть людей, облаченных в странные чехлы практически во весь рост. Такими были переносные кабинки для переодевания. Однако, судя по тому, что больше они нигде не появлялись, такая необычная практика не прижилась.
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