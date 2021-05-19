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Как сделать сад неповторимым

Дачники, жители частных домов и владельцы особняков любят украшать сад. Участок выглядит более благоустроенным: получается отличная фотозона и уютное место для отдыха на свежем воздухе.

1. Паровоз


Зеленые кусты здесь подстрижены в форме паровоза, цветочная клумба повторяет форму ландшафтного дизайна. Смотрится оригинально. На самом деле идею легко воплотить. Цветник выполнен из обычных деревянных ящиков, окрашенных в белый цвет.
Как сделать сад неповторимым

2. Сундук


Это яркий пример того, что старые вещи не стоит выкидывать. Сундук покрасили и залакировали, поэтому даже после дождя не испортится внешний вид. Он наполняет сад уникальной атмосферой, ведь вместо сокровищ вырастают цветы.
Как сделать сад неповторимым

3. Мельница 


Эта конструкция гармонично впишется в любой сад. Мельница из дерева не только украшает двор, но и выступает в роли необычного цветника. При желании эту красоту можно сделать самостоятельно из ненужных ящиков.
Как сделать сад неповторимым

4. Телега 


В XXI веке телеги все чаще используются в качестве декораций, а не по назначению. В этом случае она украшает пруд и добавляет зоне отдыха мечтательность. Гости придут в восторг от Вашей креативности и изобретательности.
Как сделать сад неповторимым

5. Бидон, горшок или кувшин


Старые вещи отягощают быт, но зато украшают сад. Вы только посмотрите на картинку, выглядит просто изумительно.
Это тот случай, когда вторая жизнь старых предметов оказалась ярче и интереснее.
Как сделать сад неповторимым

6. Зонтик


Это модный декоративный элемент. Самое главное в этом деле ‒ надежно зафиксировать клумбу в виде зонтика. В противном случае ветер ее с легкостью разрушит.
Как сделать сад неповторимым

7. Влюбленная пара


Символ любви и поддержки выполнен из обычных железных бочек. Они не занимают много места, но добавляет изюминку саду. Если добавить зонтики, можно защитить цветы от палящего солнца.
Как сделать сад неповторимым

8. Колодец


Декоративный колодец создают атмосферу уюта. Деревянная конструкция не нуждается в дополнительной защите, но обладает высоким уровнем прочности. Это экологически чистое украшение.
Как сделать сад неповторимым

9. Корзина


Покрашенная галька создает интересный эффект, который сохранится в течение многих лет. Необычная клумба подойдет для неприхотливых растений. Красота камней особенно заметна во время дождей.
Как сделать сад неповторимым

10. Щебень


Отделка клумбы щебнем добавляет аккуратности участку. Неудивительно, что она находится на пике моды. Технологию покраски может освоить каждый. Цветы в этом месте хорошо приживаются.
Как сделать сад неповторимым

Украсить сад можно своими руками, и это не займет много времени и средств. Можно использовать подручные вещи и задействовать ненужные предметы.
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