Какие человеческие пороки скрыты в деталях картины Иеронима Босха «Фокусник»

Сова - спутница тьмы, обезьяна - хитрость, лягушки - атрибуты дьяволов. Эти и другие аллегорические символы скрыл на своей загадочной картине, высмеивающей духовенство. Это «Фокусник» Иеронима Босха, одного из самых неординарных художников XV века.
О художнике
Иероним Босх родился и жил всю свою жизнь в Хертогенбосе (сокращенно Ден Босх), столице голландской провинции Брабант. Его настоящая фамилия была ван Акен, поскольку его семья родом из Аахена. Вполне вероятно, что свой талант живописца Босх унаследовал от своего дедушки. Дед художника, Ян ван Акен, тоже был художником. Известно, что у Яна было пятеро сыновей, четверо из которых стали живописцами. Отец Босха, Антоний ван Акен, был художником и советником Братства Богоматери. В 1488 году и сам Иероним Босх присоединился к очень уважаемому Братству Девы Марии, религиозно-консервативной группе.
Богатый и образный символизм его работ раскрывает знание Босхом алхимии, магии и мистических сюжетов. Популярные сцены искушения святых, библейские эпизоды и божественные суждения были его любимым предметом в живописи, редко затрагивающей традиционные религиозные темы. Фантастические существа, чудовищные демоны, смешанные породы и странные изобретения наполняют его полотна. Каждая деталь представлена с большим вниманием к композиции и цвету. Любой лежащий в основе морализм и глубокий смысл работ Босха смягчается дружественной и юмористической атмосферой.
Творчество
Самой известной работой Иеронима Босха является триптих «Сад земных наслаждений». Эта картина изображает рай с Адамом и Евой и множеством чудесных животных на левой панели, земные сюжеты с многочисленными обнаженными фигурами и потрясающими фруктами и птицами на средней панели, и также ад с изображениями фантастических наказаний грешников на левой панели.
"Сад земных наслаждений"
На внешних створках зритель видит созданный Богом мир. Босх никогда не датировал свои картины за исключением всего нескольких. На сегодняшний день насчитывается 25 работ, точно принадлежащих кисти Босха. Имя Иеронима Босха сегодня неразрывно связано с изображением демонов и летучих рыб, паукообразных гремлинов и ужасных животных. А вот фигуры на этой картине кажутся даже позитивно-смешными - это «Фокусник».
«Фокусник»
Оригинальная картина «Фокусник» фламандского художника Иеронима Босха, к сожалению, не сохранилась. Существует пять версий этой работы и одна гравюра. Самая близкая к оригиналу картина является частью коллекции Муниципального музея в Сен-Жермен-ан-Лайе, которая хранится в сейфе и выставляется на исключительно ограниченной основе. 1 декабря 1978 года эта картина была похищена из музея и возвращена 2 февраля 1979 года. Дата написания оригинала также неизвестна, приблизительные годы 1475-1480 - это ранний период творчества Босха. Композиция картины простая: посередине стол с чашками, шарами и волшебной палочкой. Также лягушка, которая, кажется, выпрыгнула изо рта героя, согнувшегося над столом. Вторая лягушка готова вот-вот выпрыгнуть из героя. В левой части находится группа людей - зрителей. Справа - фокусник со своими прирученными животными.
Сюжет картины
Картина является примером вечной сатиры, напоминающей о том, как слепая вера и глупость уничтожают людей. Заклинатель, в частности, символизирует собой ересь и результаты человеческого невежества. Он, очевидно, обладает гипнотическими способностями и выполняет заклинательные действия с чашками и шарами, а также заставляет свою маленькую собаку прыгать через обруч. В то время как фокусник отвлекает толпу, карманник-слепой крадет у зрителя с лягушкой во рту кошелек. Тем временем ребенок наблюдает, как лягушки выходят изо рта жертвы с любопытным, почти довольным выражением лица. Как будто он понимает, что происходит, и смеется над доверчивым взрослым. Не сразу можно разглядеть у левого края стола лягушку, над которой, в изумлении, наклонился один из зрителей. Ребенок увлечен всей этой ситуацией, а мужчина с лягушкой во рту служит примером фламандской пословицы: «Тот, кто позволяет себя одурачить фокусами, теряет свои деньги и становится посмешищем для детей». Маг только что убедил его и остальную публику, что она волшебным образом выпрыгнула прямо изо рта мужчины. Таким образом, полностью завладев вниманием толпы, шарлатан дает возможность своему сообщнику опустошить карманы зрителей.
Интерпретации
Сюжет этой сцены имеет две интерпретации. С одной стороны, это предупреждение о мошенниках и упрек тех невежд, которые верят хитрым жуликам. Другие прослеживают в фокусе с лягушкой обращение к церковному обряду экзорцизма (изгнание дьявола). С этой точки зрения «Фокусник» - это не просто юмористическая сцена, а издевательство над духовенством. Как фальшивый волшебник дурачит головы зрителей, так и фальшивое духовенство отпускает грехи за деньги. Эта версия поддерживается платьем мага, напоминающим сутану кардинала, а наряд вора - доминиканский монах.
Животный мир на картине
Животные и птицы используются в картине, чтобы символизировать человеческие пороки. На талии фокусника свисает маленькая корзинка, в которой находится не то обезьянка, не то сова. Рассмотрим оба символических значения. Сова, одна из любимых птиц Босха, является частой гостьей его полотен. Сова всегда была неоднозначной: с одной стороны, она символизировала мудрость, с другой - птицу тьмы, спутницу ведьм во время их ночных полетов. Обезьяна на символическом языке означала хитрость и зависть.
Лягушки и жабы означали одинаково положительные и отрицательные качества. Фигура с головой лягушки почиталась в Древнем Египте как богиня возрождающейся жизни. Также лягушка имеет глубокую связь со злом в средневековой культуре и грехом в Библии. Лягушки используются в описании ада Босха, где они ползают над грешниками и кусают их. Для некоторых европейских отцов церкви лягушка и жаба были отвратительными существами: квакающий зов животных и место обитания грязи и прудов они связывали с дьяволами и еретиками.
Таким образом, Иерониму Босху в своей загадочной картине «Фокусник» удалось создать комичный сюжет и мастерски продемонстрировать пороки общества того времени: невежество, глупость, фальшивое духовенство и лживость.
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