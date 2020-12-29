Бесценные лайфхаки для самого чистого и уютного дома

Чистота и уют дома не должны стоить больших денег. Порой не нужно тратиться на специальные средства для уборки — или же тратить свои нервы в попытках очистить налёт и грязь. Всё можно сделать в разы легче, проще и дешевле! Оцените бесценные лайфхаки за копейки для самого чистого и уютного дома ниже.

Смочите бумажные полотенца в уксусе и оставьте вокруг смесителя на 30-40 минут, после этого уберите их и смойте остатки уксуса водой — и смеситель будет как новенький



Размочите вату в отбеливателе и разложите по бортикам ванны на ночь, чтобы она снова стала белоснежной



Раствор уксуса с водой (1:1) — лучший способ помыть зеркало от разводов



Натрите половинку лимона солью и потрите ржавчину — эта «ядреная» смесь работает не хуже магазинной химии



Если нанести небольшой слой воска/глицерина после мытья вентиляционных решеток, то на них дольше не будет скапливаться пыль



Стены и потолки можно просто помыть и убрать с них пыль обыкновенной шваброй, смоченной в воде





Жесткая щетка и средство для мытья окон справятся с сильным налётом на стекле душевой



Гранитные столешницы можно помыть мягким раствором: на 2 стакана теплой воды добавьте четверть стакана спирта и 5-6 капель жидкости для мытья посуды



Жидкое мыло и старая зубная щетка отлично справятся с труднодоступными загрязнениями, такими как ручки кухонного гарнитура и плиты



Обыкновенная пищевая сода способна удалить загрязнения и плесень между плиткой



Налёт вокруг сливного отверстия легко помыть обычной пищевой содой и губкой, смоченной в воде





Поставьте миску с 1/2 стакана воды и соком + цедрой одного лимона в микроволновку на обычный режим на 3 минуты, затем оставьте ещё на 5 минут в закрытой микроволновке, после этого просто протрите загрязнения чистой губкой



Смешайте стакан пищевой соды с ложкой жидкости для мытья посуды и водой, чтобы получилась густая паста. Распределите её по всем углам и стенкам духовки, оставьте на 15 минут и вытрите насухо — всё будет сиять чистотой



В миске воды растворите немного перекиси водорода, протрите конфорки газовой плиты и оставьте на 5-10 минут, затем вытрите насухо для идеальной чистоты



Чтобы продезинфицировать и очистить деревянную разделочную доску, посыпьте её солью и протрите половинкой лимона. Лимон удалит неприятный запах, а соль очистит грязь

