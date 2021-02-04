Десять научных открытий, которые произошли случайно

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.



А 13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Флеминг представил свое открытие.

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Далеко не все научные открытия были сделаны после длительных экспериментов и изнурительных размышлений. Иной раз исследователи приходили к совершенно неожиданным результатам, сильно отличающимся от ожидаемых. И итог оказывался куда интереснее: так, в поисках философского камня в 1669 году открыл белый фосфор гамбургский алхимик Хенниг Бранд. «Случай, бог-изобретатель», как назвал его Александр Пушкин, помогал и другим исследователям.



Мы собрали десять таких удивительных примеров.











1. Микроволновая печь

2. Рентгеновские лучи

3. Заменитель сахара

4. Кардиостимулятор

5. ЛСД

6. Пенициллин

7. Виагра

8. Динамит

9. Небьющееся стекло

10. Вулканизированная резина