Как грамотно выйти из ситуации в случае хамства в общественном месте

Люди бывают разные. Когда мы покидаем пределы своего жилища, мы попадаем в нескончаемый поток людей, обладающих разным уровнем культуры и воспитания. Иногда на нашу голову, подобно лавине, обрушивается возникающее на ровном месте хамство. Как же правильно поступить в таких ситуациях и не опуститься до уровня обидчика? Материал расскажет, что следует, а чего не следует делать, отражая неожиданную атаку незнакомого хама.
Некоторые заводятся с пол-оборота...
Наверное, всем нам хотелось бы жить в идеальном мире, где нет несчастных и злых людей. Но едва ли это будет однажды достижимо. Люди, несчастливые в своей семейной жизни, как правило, вымещают свой накапливающийся гнев на незнакомых окружающих. Редакция Novate.Ru предлагает собственные рекомендации: что стоит делать при нападении незнакомого хама в очереди, поликлинике, магазине и т.п., а чего категорически стоит избегать.
Итак, следует избегать...
1. Слова «Успокойтесь!»
Вербальная красная тряпка для хама.
?? То есть я, по-твоему, неспокоен??? Так получи, фашист, гранату!..» Не факт, что данная лексема станет красной тряпкой для быка в 100 процентах случаев, но жизнь показала, что ее лучше избегать. Склочники принимают ее как вызов вставать на смертный бой.
Проверено жизнью: следует категорически воздержаться от произнесения слова «Успокойтесь!» в случае, если на вас вербально напал полуплебейский элемент в общественном месте. Вероятно, логика склочников такова: «Что-о-о-о? Это МНЕ успокоиться?
2. Ответного склочного тона
Нельзя поддаваться на провокации скандалистов!
Последователи буддистской философии сформировали эту доктрину так: «Не продолжай цепочку зла, останови ее». Отвечая грубостью на грубость - даже если не только вы, но и свидетели сцены полностью уверены, что на вас напали безнаказанно - ни в коем случае не стоит. Таким образом вы опуститесь до уровня того человека, что на вас несправедливо напал. Старайтесь максимально абстрагироваться, прислушаться к внутреннему голосу и словно перестать слышать неожиданные оскорбления или нападки.
3. Попыток учить хама корректному поведению в обществе
Учить хама жизни - провальный вариант.
Личность человека формируется в первые 5 лет его жизни. Если перед вами хам, то это значит, что его родители не заботились его воспитанием. Поверьте, невозможно научить взрослого человека жизни за те несколько минут, что вы с ним находитесь на расстоянии вытянутой руки. Хамы - не только невоспитанные, но и глубоко несчастные люди. Утешьте себя этой мыслью и терпеливо игнорируйте незнакомого обидчика.
А вот усмирить скандалиста могут следующие приемы:
1. Абсолютное молчание
Одна из самых действенных техник.
Данная методика борьбы с уличными хамами не работает разве что с пьяными в дым маргиналами. А вот с обычным бытовым хамством склочного типа, как правило, помогает справиться. Если вы вежливо поинтересовались в очереди на почте, действительно ли в этом окошке можно купить конверт, а три #сталинанаваснет-бабушки уже вылили на вас ушат словесных помоев, решив, что вы хотите влезть без очереди, просто молчите и полностью игнорируйте словесный сор.
2. Согласие с вердиктом, произнесенном в оскорблении
Если вам сказали, что вы хам, ответьте, что вы это знаете
Эту технику рекомендуют психотерапевты. Если неугомонный хам в общественном месте вдруг стал заявлять вам, что вы невоспитанный/дурак/слишком умный и т.п., с невозмутимым лицом и желательно добавив улыбку ответьте: «Да, я знаю, я дурак. Всегда это знал(а)». Согласие с вердиктом, как правило, обескураживает невоспитанного противника и помогает свернуть так называемый конфликт. Например, если вы работаете в обслуживающей сфере, а кто-то в вашу заслуженную минуту отдыха говорит вам, что вы бездельничаете, ответьте: «Так а для чего я прихожу сюда, на работу? Чтобы бездельничать. Это же так понятно». С особо буйными индивидами это не сработает, но скорее всего спровоцирует ответную тишину.
3. Неожиданные, абсурдные реплики на другую тему
Эксцентричное поведение гасит обычных хамов.
Попробуйте в ответ на хамство начать рассказывать абсурдную историю. Заведите песнь о том, что сегодня утром вы натолкнулись на прилавок с совершенно сгнившими абрикосами. Эта техника включает также неожиданное произнесение шуток или анекдотов.
5. Произнесение полярной реплики
Огорошьте непрошенного собеседника.
Мастер по пошиву одежды из Беларуси делится опытом: «Очень часто мужчины-клиенты, пришедшие в ателье впервые, спрашивают меня, хорошо ли я выполню работу. Тогда я улыбаюсь и отвечаю, что выполню ее, разумеется, очень плохо, просто ужасно. И 100 процентов таких клиентов остались для сдачи заказа в работу».
6. Улыбка и доброжелательный разговор
Улыбка, как правило, обезоруживает хамов.
Основным принципом при общении с незнакомым грубияном, рыщущим по общественным местам в поисках жертвы, будет абсолютная вежливость, терпение и улыбка до ушей. Это не только охладит пыл грубияна, но и поможет вам продолжать не поддаваться на провокации, становясь тем самым ведомым. Следует помнить, что основная цель хама - вызвать в сопернике ответную реакцию. Склочники подобны энергетическим вампирам: они подпитываются энергией, чувствуя, как повержена, переполняясь негативом, их жертва. Улыбка и внешняя доброжелательность заставят его чувствовать, что никакой подпитки не предвидится. Улыбка и ответная вежливость могут полностью выбить склочника из колеи.
7. Упоминание об уголовной ответственности за моральный ущерб
Изучите кодекс и грамотно апеллируйте к номеру статьи за моральный ущерб.
Внимательно изучите уголовный кодекс вашей страны и выучите номер статьи, предполагающей административную ответственность за нанесение морального ущерба. Можете вежливым и спокойным тоном напомнить, что во всех развитых странах неожиданное хамство давно переносится в суд и карается штрафами. Самое главное, чтобы ваш тон не звучал ни как нападение, ни как защите. Голос должен быть слегка назидательным, беспрестрастным.
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