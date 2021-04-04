Как грамотно выйти из ситуации в случае хамства в общественном месте

Люди бывают разные. Когда мы покидаем пределы своего жилища, мы попадаем в нескончаемый поток людей, обладающих разным уровнем культуры и воспитания. Иногда на нашу голову, подобно лавине, обрушивается возникающее на ровном месте хамство. Как же правильно поступить в таких ситуациях и не опуститься до уровня обидчика? Материал расскажет, что следует, а чего не следует делать, отражая неожиданную атаку незнакомого хама.







Некоторые заводятся с пол-оборота...





Наверное, всем нам хотелось бы жить в идеальном мире, где нет несчастных и злых людей. Но едва ли это будет однажды достижимо. Люди, несчастливые в своей семейной жизни, как правило, вымещают свой накапливающийся гнев на незнакомых окружающих. Редакция Novate.Ru предлагает собственные рекомендации: что стоит делать при нападении незнакомого хама в очереди, поликлинике, магазине и т.п., а чего категорически стоит избегать.



Итак, следует избегать...

1. Слова «Успокойтесь!»







Вербальная красная тряпка для хама.





Проверено жизнью: следует категорически воздержаться от произнесения слова «Успокойтесь!» в случае, если на вас вербально напал полуплебейский элемент в общественном месте. Вероятно, логика склочников такова: «Что-о-о-о? Это МНЕ успокоиться?

2. Ответного склочного тона

?? То есть я, по-твоему, неспокоен??? Так получи, фашист, гранату!..» Не факт, что данная лексема станет красной тряпкой для быка в 100 процентах случаев, но жизнь показала, что ее лучше избегать. Склочники принимают ее как вызов вставать на смертный бой.







Нельзя поддаваться на провокации скандалистов!



Последователи буддистской философии сформировали эту доктрину так: «Не продолжай цепочку зла, останови ее». Отвечая грубостью на грубость - даже если не только вы, но и свидетели сцены полностью уверены, что на вас напали безнаказанно - ни в коем случае не стоит. Таким образом вы опуститесь до уровня того человека, что на вас несправедливо напал. Старайтесь максимально абстрагироваться, прислушаться к внутреннему голосу и словно перестать слышать неожиданные оскорбления или нападки.

3. Попыток учить хама корректному поведению в обществе







Учить хама жизни - провальный вариант.





Личность человека формируется в первые 5 лет его жизни. Если перед вами хам, то это значит, что его родители не заботились его воспитанием. Поверьте, невозможно научить взрослого человека жизни за те несколько минут, что вы с ним находитесь на расстоянии вытянутой руки. Хамы - не только невоспитанные, но и глубоко несчастные люди. Утешьте себя этой мыслью и терпеливо игнорируйте незнакомого обидчика.



А вот усмирить скандалиста могут следующие приемы:

1. Абсолютное молчание







Одна из самых действенных техник.





Данная методика борьбы с уличными хамами не работает разве что с пьяными в дым маргиналами. А вот с обычным бытовым хамством склочного типа, как правило, помогает справиться. Если вы вежливо поинтересовались в очереди на почте, действительно ли в этом окошке можно купить конверт, а три #сталинанаваснет-бабушки уже вылили на вас ушат словесных помоев, решив, что вы хотите влезть без очереди, просто молчите и полностью игнорируйте словесный сор.

2. Согласие с вердиктом, произнесенном в оскорблении







Если вам сказали, что вы хам, ответьте, что вы это знаете



Эту технику рекомендуют психотерапевты. Если неугомонный хам в общественном месте вдруг стал заявлять вам, что вы невоспитанный/дурак/слишком умный и т.п., с невозмутимым лицом и желательно добавив улыбку ответьте: «Да, я знаю, я дурак. Всегда это знал(а)». Согласие с вердиктом, как правило, обескураживает невоспитанного противника и помогает свернуть так называемый конфликт. Например, если вы работаете в обслуживающей сфере, а кто-то в вашу заслуженную минуту отдыха говорит вам, что вы бездельничаете, ответьте: «Так а для чего я прихожу сюда, на работу? Чтобы бездельничать. Это же так понятно». С особо буйными индивидами это не сработает, но скорее всего спровоцирует ответную тишину.

3. Неожиданные, абсурдные реплики на другую тему







Эксцентричное поведение гасит обычных хамов.





Попробуйте в ответ на хамство начать рассказывать абсурдную историю. Заведите песнь о том, что сегодня утром вы натолкнулись на прилавок с совершенно сгнившими абрикосами. Эта техника включает также неожиданное произнесение шуток или анекдотов.

5. Произнесение полярной реплики







Огорошьте непрошенного собеседника.





Мастер по пошиву одежды из Беларуси делится опытом: «Очень часто мужчины-клиенты, пришедшие в ателье впервые, спрашивают меня, хорошо ли я выполню работу. Тогда я улыбаюсь и отвечаю, что выполню ее, разумеется, очень плохо, просто ужасно. И 100 процентов таких клиентов остались для сдачи заказа в работу».

6. Улыбка и доброжелательный разговор







Улыбка, как правило, обезоруживает хамов.





Основным принципом при общении с незнакомым грубияном, рыщущим по общественным местам в поисках жертвы, будет абсолютная вежливость, терпение и улыбка до ушей. Это не только охладит пыл грубияна, но и поможет вам продолжать не поддаваться на провокации, становясь тем самым ведомым. Следует помнить, что основная цель хама - вызвать в сопернике ответную реакцию. Склочники подобны энергетическим вампирам: они подпитываются энергией, чувствуя, как повержена, переполняясь негативом, их жертва. Улыбка и внешняя доброжелательность заставят его чувствовать, что никакой подпитки не предвидится. Улыбка и ответная вежливость могут полностью выбить склочника из колеи.

7. Упоминание об уголовной ответственности за моральный ущерб







Изучите кодекс и грамотно апеллируйте к номеру статьи за моральный ущерб.





Внимательно изучите уголовный кодекс вашей страны и выучите номер статьи, предполагающей административную ответственность за нанесение морального ущерба. Можете вежливым и спокойным тоном напомнить, что во всех развитых странах неожиданное хамство давно переносится в суд и карается штрафами. Самое главное, чтобы ваш тон не звучал ни как нападение, ни как защите. Голос должен быть слегка назидательным, беспрестрастным.