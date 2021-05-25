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Хитрости от шеф-повара, которые помогут улучшить вкус любой стряпни

Хитрости от шеф-повара, которые помогут улучшить вкус любой стряпни

Большинство хозяек привыкает к определенной манере приготовления блюд и не приемлет каких-либо изменений.

Однако все-таки стоит обратить внимание на полезные советы, которые дают нам шеф-повара.

Вполне возможно, что эти мелочи облегчат ежедневную рутину и придадут блюдам новые вкусовые оттенки.

Хитрости от шеф-повара, которые помогут улучшить вкус любой стряпни

1. Избыток соли

Пересоленный суп.

Пересоленный суп.

Не спешите ставить крест на пересоленном супе. Если в кастрюле есть место, можно добавить в нее воды, довести до кипения и поварить еще около десяти минут. Если же добавлять воду некуда, используйте круглый рис. Заверните пригоршню крупы в марлю, опустите в кастрюлю и поварите в течении 10-15 минут. Рис впитает в себя лишнюю соль и блюдо будет спасено.

2. Фасоль

Варка белой фасоли.

Варка белой фасоли.

Чтобы фасоль не потемнела в процессе варки, не накрывайте кастрюлю крышкой. А для того, чтобы внутри фасоль стала мягче и нежнее, добавьте в кипящую воду ложку подсолнечного масла.

3. Новая панировка

Панировка из молотых орехов.

Панировка из молотых орехов.

Хотите, чтобы рыба или котлетки приобрели новый вкус? Замените привычные панировочные сухари на молотые орехи или твердый сыр, натертый на мелкой терке. Такой простой прием заставит привычные блюда заиграть по-новому.

4. Чесночный привкус

Ненавязчивый чесночный привкус.

Ненавязчивый чесночный привкус.

Если хотите придать блюду легкий чесночный привкус, разрежьте зубчик чеснока и смажьте им тарелку и столовый прибор, которым будете накладывать еду в тарелки.

5. Лимонный сок

Лимонный сок вместо соли.

Лимонный сок вместо соли.

Если под рукой нет соли или уксуса, заменить их может лимонный сок. Подмена не сильно отразится на вкусе, зато сделает пищу намного полезнее.

6. Красивый бульон

Чистый прозрачный бульон.

Чистый прозрачный бульон.

Чтобы бульон получился прозрачным и аппетитным, бросьте в кастрюлю кубик льда и доведите до кипения.

7. Добавлять соль

Солить готовое блюдо.

Солить готовое блюдо.

Если не чувствуете в себе уверенности, добавляйте соль по чуть-чуть и только в готовые блюда. Так вы застрахуете себя от возможной ошибки.

8. Маринад

Универсальный маринад для мяса.

Универсальный маринад для мяса.

Смесь пива и соевого соуса - отличный маринад для любого вида мяса. Его можно использовать и для запекания, тушения, а также жарки на костре.

9. Нежная говядина

Говядина, замоченная в кефире.

Говядина, замоченная в кефире.

Многие не любят готовить говядину из-за того, что при жарке она становится жесткой. Однако есть одна маленькая хитрость, зная которую, можно сделать мясо нежным. За 40 минут до начала готовки замочите кусочки говядины в кефире или майонезе.

10. Горечь баклажанов

Нейтрализовать горечь баклажанов.

Нейтрализовать горечь баклажанов.

Соль поможет нейтрализовать горечь баклажанов. Посыпьте ею кусочки, оставьте на 10-15 минут, а после смойте водой. Горечь уйдет вместе с солью.

11. Специи к мясу

Использование специй для мяса.

Использование специй для мяса.

Специи лучше пропитаются в мясо при остывании. Именно поэтому многие кулинары солят и перчат только готовые мясные блюда.

12. Выпечка

Мягкая, пушистая выпечка.

Мягкая, пушистая выпечка.

Чтобы выпечка получалась пушистой и мягкой, нужно повысить уровень влажности в духовке. Для этого поставьте по противень емкость с холодной водой.

13. Увядшая зелень

Увядшая зелень.

Увядшая зелень.

Если зелень потеряла привлекательный внешний вид, но листки не пожелтели, ее еще можно спасти. Для этого ее нужно замочить в миске с ледяной водой. Полчаса в такой ванне и укроп, петрушка или листья салата вновь приобретут привлекательный внешний вид.

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