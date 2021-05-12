Действительно ли Иисус избежал казни, женился и жил в Японии: Музей в деревушке Синго

В 650 км к северу от Токио можно найти крохотную деревушку Синго, которую местные жители считают последним пристанищем Иисуса Христа. Якобы среди тихих холмов этого забытого Богом места христианский пророк жил как обычный фермер, выращивая чеснок. Он имел трех дочерей и прожил в японской деревне до 106 лет. О всем этом, а также многих других интересных фактах рассказывается в местном «Музее Иисуса». Кто знает, может сегодня можно прямо на улице столкнуться с несколькими его потомками...
Синго находится в префектуре Аомори, и его население составляет около 2500 человек. Рядом с предполагаемой могилой Христа находятся и другие популярные туристические достопримечательности - автомобильная гоночная трасса, потрясающая пирамида и так называемая «Большая скала». Тем не менее, туристы все равно едут в Синго в первую очередь, чтобы увидеть место, где еще 70 лет после своей предполагаемой казни жил Иисус. Все приезжие также удивляются тому, что население деревни, которое не имеет ничего общего с христианством, настолько увлечено Христом.
Указатель населённого пункта, где, как считают японцы, жил и похоронен Иисус.
Причем, легенда о Синго-Иисусе - это не просто уловка, чтобы завлечь туристов. Местные жители искренне верят в нее. История гласит следующее: 21-летний Иисус отправился в Японию, где 12 лет учился у жреца на горе Фудзи. В возрасте 33 лет он вернулся на родину, чтобы проповедовать обретенную восточную мудрость, но толпа разгневанных римлян явно не оценила его порывы. Однако затем случилось неожиданное. На табличке у места захоронения в Синго написано, что младший брат Иисуса по имени Исукири помог Христу сбежать, а сам занял вместо него место на кресте и был распят. После этого Иисус, взяв с собой на память ухо своего брата и прядь волос своей матери, бежал через Сибирь на Аляску, а оттуда снова вернулся в Японию, в места, где постигал мудрость. Сегодня считается, что в соседнем с могилой Иисуса захоронении в Синго покоятся как раз эти ухо с прядью волос (поэтому и были сделаны две могилы).
Японская Мадонна.
В Синго Христос считался «великим человеком», хотя местные ничего не знали о чудесах, которые он творил. Иисус принял новое имя Торай Таро Дайтенку и завел семью с женщиной по имени Миюко. Прямые потомки их родословной основали клан Савагути, который с тех пор ухаживает за могилой, но отказывается проводить эксгумацию, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду.
Культовое место в Японии, которое связывают с Иисусом.
Возле захоронения был построен музей, который предоставляет информацию и доказательства притязаний деревни на славу места последнего упокоения Христа. В музее рассказывают, что благодаря появлению Иисуса местные жители стали носить достойную Иерусалима одежду и переносить своих детей в корзинах, подобно Моисею. В 1970-х годах жители стали наносить углем метки на лоб младенцев. Кстати, по всему селу встречаются Звезды Давида, а в местном диалекте проскальзывают слова на иврите.
Гробница Иисуса в Синго.
Местные жители всегда считали семейство Савагути весьма необычным: у многих из них были голубые глаза, а также клан владел странной семейной реликвией: средиземноморской давилкой для винограда. Тем не менее, когда их просят рассказать о своей потенциально святой 2000-летней родословной, Савагути игнорируют этот вопрос, говоря репортерам, что те «могут верить в то, что им нравится». На самом деле, все это не имеет большого значения для Савагути, которые, в конце концов, исповедуют синтоистскую и буддийскую веры. Однако местная легенда об Иисусе-переселенце привлекает в регион туристов. Каждый июнь люди собираются на большое празднование возле захоронений, распевая еврейские и японские народные песни. Это все происходит в рамках «Фестиваля Бон».
Тоёджи Савагучи - человек, который называет себя потомком Иисуса.
Вряд ли кто-то скажет, есть хотя бы крошечная доля правды в этой легенде. Но фактом остается то, что в Новом Завете есть «неучтенный» 12-летний период. Также однажды якобы существовала настоящая библейская реликвия, подтверждающая историю, - свитки Такеучи, которые «всплыли» в 1930-х годах, но затем исчезли во время Второй мировой войны. В «Музее Иисуса» в Синго теперь хранятся записи утраченных документов, о которых помнят только самые старые местные жители.
Туристам предлагают сфотографироваться в образах семьи Иисуса.
Большинство историков считают, что эта легенда является просто громким рекламным трюком, придуманным в 1930-х годах мэром Синго Денджиро Сасаки, который в то время «очень удачно» совершил открытие, найдя различные древние пирамиды. Но вместо того, чтобы кануть в лету спустя некоторое время, эта история все больше вплетается в самобытность деревни, где преобладает буддизм.
Фрагмент туристического буклета о Синго.
Христианство здесь - не религиозная практика, а средство для привлечения туристов, благодаря которым жива местная экономика. Поэтому жители Синго почитают человека, которого они считают не сыном Божьим, а скорее «профессиональным добродетелем» (есть еще одна местная легенда, которая рассказывает, что Иисус путешествовал на очень большие расстояния в поисках пищи для жителей деревни). Он был «большим человеком» в Японии, но вовсе не являлся пророком.
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