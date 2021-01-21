В Париже открылась первая подводная спальня, в которой гости могут спать рядом с акулами

Известный сайт для путешественников Airbnb совместно с Океанариумом Парижа предлагают всем желающим принять участие в конкурсе, главный приз которого – ночь в прозрачном аквариуме в окружении акул. Всем, кто мечтает о таком опыте, нужно лишь заполнить заявку на сайте Airnb и рассказать о том, почему именно они должны получить такую возможность. О том, что ждет победителей, мы расскажем в нашем фотоотчете.







Аттракцион будет работать всего три дня — с 11 по 13 апреля. За это время в аквариум смогут опуститься максимум 12 человек: за одну ночь аквариум принимает до 4-х посетителей.







Помимо ночевки в этом необычном месте, гостям предлагается и шоу-программа: подводный фотограф Фред Бюле исполнит приветственный танец с акулами, а после вместе с морским биологом проведет экскурсию, где расскажет самые интересные факты об акулах и развеет некоторые мифы. По желанию гостям предлагается и романтический ужин с видом на акул.







Комната находится на глубине 10 метров среди огромного аквариума с акулами. Ее стены сделаны из надежного стекла.







После проведения акции эта комната превратится в исследовательский центр для морских биологов.







Все желающие принять участие в конкурсе должны заполнить форму на сайте Airbnb и указать причины, по которым именно они достойны получить столь ценный подарок. Заявки на участие принимаются до 3 апреля 2016 года.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)