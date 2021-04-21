Как сделать уборку в доме лёгкой

Уборка в доме может быть легкой! Многие хозяйки точно не согласятся с этим утверждением. На самом деле существует очень много способов, которые позволят значительно упростить процесс наведения порядка в любой квартире. Мы решили поделиться этими способами с вами, чтобы у вас было больше времени на более интересные занятия, чем уборка.



1. Поместите в мусорное ведро сразу несколько пакетов

2. Используйте посудомоечную машину не только для посуды

3. Развешивайте одежду сразу после стирки с целью избежания её мятости

4. Применяйте защитную решетку в кухонной раковине

5. Протирайте дезинфицирующим средством дверные ручки и ручки мебели

6. Мойте душевую кабину сразу после купания

7. Мойте грязную посуду в процессе приготовления пищи

8. Установите мусорное ведро в комнате, где чаще всего проводите время

9. Постелите пергамент на полки в холодильнике

10. Совмещайте разговор по телефону и уборку

Если положить в мусорное ведро два пакета, то вы сможете избежать случайно вывалившихся отходов, протекания и прочего. Просто каждый раз оставляйте пакет на дне и кладите следующий.Посудомоечная машина может мыть не только вашу посуду и кастрюли. Также ее часто применяют для мойки игрушек, домашних тапочек, предметов интерьера. Только убедитесь, что эти вещи от горячей воды не испортятся.Привейте себе привычку вытаскивать из стиральной машины вещи сразу же после окончания цикла стирки. Это позволит избежать слишком мятых вещей, а также неприятного затхлого запаха внутри барабана стиральной машины. К тому же влажные вещи в расправленном состоянии сушатся гораздо быстрее.Если положить небольшую сетку на слив в раковине, тогда можно избежать неприятной вони в канализации ее засорение. Просто после мытья посуды возьмите эту сеточку и очистите все отходы в мусорное ведро.В условиях пандемии совет по дезинфекции поможет обезопасить вашу семью от вирусов. Для этого после прихода домой возьмите любой антибактериальный спрей и протрите им все ручки в доме.После купания и принятия душа нужно сразу же протирать всю сантехнику, зеркала насухо. Это позволит избежать засохших капель, которые могут испортить весь внешний вид ванной комнаты.Когда мы готовим, то полностью погружаемся в процесс. После окончания готовки на раковину страшно смотреть – она вся завалена грязной посудой. Если сразу же после использования определенного инструмента или тарелки заставить себя все мыть, то процесс будет более эффективным. Сразу после приготовленного блюда можно пойти отдыхать, а не вставать вновь за раковину.Для тех людей, которые работают дома, станет актуальным решением поставить мусорное ведро в комнате, где стоит рабочий стол. Также мусорное ведро лучше всего поставить в ванную и детскую комнату. Легче собирать полные мусорные пакеты, чем мусор по всей квартире.Обычный пергамент может спасти вас от постоянной уборки в холодильнике. Просто постелите его на полки, а когда он загрязняется – выкиньте в мусорное ведро. Это намного легче, чем постоянно протирать полки тряпкой.Всегда совмещайте приятное с полезным. Если у вас предстоит долгий разговор по телефону, то во время него можно убраться в квартире. Особенно легко будет это сделать, если у вас есть беспроводные наушники.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Уборка в доме может быть совершенно простой. Наши советы помогут вам создать уют в квартире быстро и без лишних хлопот.