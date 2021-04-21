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Как сделать уборку в доме лёгкой

Уборка в доме может быть легкой! Многие хозяйки точно не согласятся с этим утверждением. На самом деле существует очень много способов, которые позволят значительно упростить процесс наведения порядка в любой квартире. Мы решили поделиться этими способами с вами, чтобы у вас было больше времени на более интересные занятия, чем уборка.

1. Поместите в мусорное ведро сразу несколько пакетов 



Если положить в мусорное ведро два пакета, то вы сможете избежать случайно вывалившихся отходов, протекания и прочего. Просто каждый раз оставляйте пакет на дне и кладите следующий.
Как сделать уборку в доме лёгкой

2. Используйте посудомоечную машину не только для посуды


 Посудомоечная машина может мыть не только вашу посуду и кастрюли. Также ее часто применяют для мойки игрушек, домашних тапочек, предметов интерьера. Только убедитесь, что эти вещи от горячей воды не испортятся.
Как сделать уборку в доме лёгкой

3. Развешивайте одежду сразу после стирки с целью избежания её мятости 


Привейте себе привычку вытаскивать из стиральной машины вещи сразу же после окончания цикла стирки. Это позволит избежать слишком мятых вещей, а также неприятного затхлого запаха внутри барабана стиральной машины. К тому же влажные вещи в расправленном состоянии сушатся гораздо быстрее.
Как сделать уборку в доме лёгкой

4.
Применяйте защитную решетку в кухонной раковине 


Если положить небольшую сетку на слив в раковине, тогда можно избежать неприятной вони в канализации ее засорение. Просто после мытья посуды возьмите эту сеточку и очистите все отходы в мусорное ведро.
Как сделать уборку в доме лёгкой

5. Протирайте дезинфицирующим средством дверные ручки и ручки мебели


В условиях пандемии совет по дезинфекции поможет обезопасить вашу семью от вирусов. Для этого после прихода домой возьмите любой антибактериальный спрей и протрите им все ручки в доме.
Как сделать уборку в доме лёгкой

6. Мойте душевую кабину сразу после купания


 После купания и принятия душа нужно сразу же протирать всю сантехнику, зеркала насухо. Это позволит избежать засохших капель, которые могут испортить весь внешний вид ванной комнаты.
Как сделать уборку в доме лёгкой

7. Мойте грязную посуду в процессе приготовления пищи


Когда мы готовим, то полностью погружаемся в процесс. После окончания готовки на раковину страшно смотреть – она вся завалена грязной посудой. Если сразу же после использования определенного инструмента или тарелки заставить себя все мыть, то процесс будет более эффективным. Сразу после приготовленного блюда можно пойти отдыхать, а не вставать вновь за раковину.
Как сделать уборку в доме лёгкой

8. Установите мусорное ведро в комнате, где чаще всего проводите время


 Для тех людей, которые работают дома, станет актуальным решением поставить мусорное ведро в комнате, где стоит рабочий стол. Также мусорное ведро лучше всего поставить в ванную и детскую комнату. Легче собирать полные мусорные пакеты, чем мусор по всей квартире.
Как сделать уборку в доме лёгкой

9. Постелите пергамент на полки в холодильнике


Обычный пергамент может спасти вас от постоянной уборки в холодильнике. Просто постелите его на полки, а когда он загрязняется – выкиньте в мусорное ведро. Это намного легче, чем постоянно протирать полки тряпкой.
Как сделать уборку в доме лёгкой

10. Совмещайте разговор по телефону и уборку


Всегда совмещайте приятное с полезным. Если у вас предстоит долгий разговор по телефону, то во время него можно убраться в квартире. Особенно легко будет это сделать, если у вас есть беспроводные наушники.
Как сделать уборку в доме лёгкой

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.

Уборка в доме может быть совершенно простой. Наши советы помогут вам создать уют в квартире быстро и без лишних хлопот.
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Уборкадом
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