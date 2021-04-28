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Как использовать зелень в блюдах: 5 рецептов, которые стоит взять на заметку


Как использовать зелень в блюдах: 5 рецептов, которые стоит взять на заметку

Зима близится к финалу, а это означает одно - в преддверии весны захочется не только благоухающих ароматов и пения птичек под окном, а и по-настоящему весенних блюд. Как насчёт сочной и хрустящей зелени? В чистом виде и салате, а быть может и в оригинальных рецептах: от щей и борщей до разноцветных равиоли и суфле.

1. Лепёшки с зеленью


Лепёшки с зеленью. \ Фото: google.com.ua.

Лепёшки с зеленью. \ Фото: google.com.ua.

 

Если вы любитель вкусной, а главное полезной еды, тогда рецепт лепёшек с зеленью обязательно должен быть взят не только на заметку, а и приготовлен в ближайшее время.

Ингредиенты:

• Мука - 0,5 кг;
• Вода - 300 мл;
• Растительное масло - 2-3 ст.л;
• Кинза свежая - 1 пучок среднего размера;
• Петрушка свежая - 1 пучок среднего размера;
• Ботва свекольная - 1 пучок среднего размера;
• Щавель - 1 пучок среднего размера;
• Шпинат - 1 пучок среднего размера;
• Листья салата (зелёный) - 1 пучок среднего размера;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Очень вкусные домашние лепёшки с зеленью. \ Фото: pinterest.com.

Очень вкусные домашние лепёшки с зеленью. \ Фото: pinterest.com.

 

Способ приготовления:

• Муку смешать с водой;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Замесить тугое тесто;
• Накрыть миску с тестом плёнкой (или полотенцем) и отставить в сторону на полчаса;
• Зелень тщательно вымыть и хорошо просушить;
• Обобрать листочки и мелко-мелко нарезать;
• Приправить солью, перцем и подсолнечным маслом;
• Хорошенько перемешать;
• Тесто разделить на равномерные части;
• Раскатать тоненькие пластины;
• В центр каждой пластины выложить начинку из зелени;
• Разравнять ложкой;
• Сформировать лепёшки, плотно защипывая края;
• Готовить на сухой сковородке до тех пор, пока тесто не покроется тонкой хрустящей корочкой со всех сторон;
• По желанию можно подавать со сметаной.

2. Щи с рыбой


Щи с рыбой. \ Фото: mail.ru.

Щи с рыбой. \ Фото: mail.ru.

 

Изначально это блюдо вызывает удивление и подозрение, как это так, щавель, рыба, яйца… Но стоит однажды попробовать эти щи, так после за уши не оттянешь от тарелки.

Ингредиенты:

• Осётр - 2 кг;
• Окунь - 2 кг;
• Яйца - 6 шт;
• Шпинат - 0,5 кг;
• Щавель - 300 г;
• Лук-порей - 200 г;
• Масло подсолнечное - 1 ст.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Укроп свежий - 1 маленький пучок.
Зелёные щи. \ Фото: depositphotos.com.

Зелёные щи. \ Фото: depositphotos.com.

 

Способ приготовления:

• Окунешь вымыть под холодной проточной водой;
• Выпотрошить;
• Удалить жабры;
• Отправить в большую кастрюлю с толстым дном;
• Залить холодной водой так, чтобы рыба была покрыта сверху сантиметров на 10-15;
• Варить на среднем огне не менее двух-двух с половиной часов;
• Осетрину хорошенько вымыть;
• Потереть шкуру щёткой, чтобы убрать слизь;
• Срезать плавники, хвост и голову;
• Отправить в кастрюлю с окунями;
• Тушку осетра выпотрошить и тщательно вымыть холодной проточной водой;
• Слегка просушить и переложить в холодильник;
• Готовый бульон процедить в чистую кастрюлю через мелкое сито, застеленное марлей;
• Поставить на огонь и довести до кипения;
• Готовить 6-7 минут с момента закипания;
• После переложить в кастрюлю тушку осетрины;
• Довести до кипения;
• Накрыть крышкой и варить 7-10 минут;
• Затем выключить и дать остыть до комнатной температуры;
• После рыбу достать и переложить в холодильник;
• Бульон вновь процедить в чистую кастрюлю и отправить на огонь;
• Зелень хорошенько вымыть и просушить;
• Обобрать листочки и произвольно нарезать;
• Лук-порей нарезать кольцами;
• Тушить на растительном масле 3-4 минуты;
• Затем добавить нарезанный щавель и укроп;
• Перемешать;
• Готовить ещё 3-4 минуты;
• Отправить в кастрюлю с бульоном;
• Следом добавить порционно нарезанную рыбу;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Перемешать и довести до кипения;
• Варить 6-10 минут;
• За пару минут до готовности добавить измельчённый укроп;
• Перед подачей в тарелки положить половинки отваренных вкрутую яиц.

3. Яичница


Яичница по-азербайджански. \ Фото: google.com.ua.

Яичница по-азербайджански. \ Фото: google.com.ua.

 

Омлет и яичница – привычные многим блюда, которым уже вряд ли кого-то удивишь. Но среди десятков рецептов всегда найдётся такой, который заинтересует то ли своим названием, то ли ингредиентами. Исключением не стало и азербайджанское блюдо «Кюкю», сочетающее в себе, казалось бы, несочетаемые на первый взгляд продукты.

Ингредиенты:

• Яйца - 8 шт;
• Йогурт Греческий - 250 г;
• Кинза свежая - несколько стеблей;
• Петрушка свежая - несколько стеблей;
• Лук зелёный - 5-6 перьев;
• Мята свежая - 1 веточка;
• Тимьян - 0,5 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Оливковое масло - 1-1,5 ст.л;
• Масло сливочное - 1,5 ст.л;
• Помидоры коктейльные - 14-16 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Кюкю. \ Фото: pinterest.com.

Кюкю. \ Фото: pinterest.com.

 

Способ приготовления:

• Помидоры вымыть;
• Приправить солью и перцем;
• Сдобрить оливковым маслом;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
• Затем достать и остудить до комнатной температуры;

• Всю зелень хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь;
• Затем просушить на бумажных полотенцах;
• Обобрать листочки и мелко нарезать, в том числе и зелёный лук;
• В миске смешать соль, перец, яйца, йогурт и зелень;
• Хорошенько перемешать и добавить тимьян;
• Чеснок пропустить через пресс и обжарить 2-3 минуты на сливочном масле;
• В эту же сковороду влить получившую массу из яиц и зелени;
• Разравнять аккуратно;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей разрезать на порции и украсить сверху печёными помидорами.

4. Суфле


Зелёное суфле. \ Фото: wowfood.club.

Зелёное суфле. \ Фото: wowfood.club.

 

Нежное, лёгкое и воздушное «зелёное» суфле – блюдо, которое мало кого оставит равнодушным.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;
• Шпинат - 1 большой пучок;
• Петрушка свежая - 1 средний пучок;
• Овощной бульон из кубика - 4 ст.л;
• Сыр Тофу - 100 г;
• Фисташки очищенные - 1 горсть;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Суфле из шпината и сыра. \ Фото: panacea.mk.

Суфле из шпината и сыра. \ Фото: panacea.mk.

 

Способ приготовления:

• Зелень тщательно вымыть;
• Просушить и произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера и вместе с фисташками перебить до однородной массы;
• Затем в отдельной миске смешать белки с оливковым маслом, овощным бульоном, солью и перцем;

• Взбить до густой пены и переложить в чашу блендера;

• Слегка перемешать и ещё раз взбить до густой кремообразной массы;
• Получившуюся смесь переложить в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут;
• Перед подачей при желании можно украсить ломтиками сладкого перца или дольками помидоров.

5. Салат с гранатовым соусом


Салат Броцеули. \ Фото: yandex.ua.

Салат Броцеули. \ Фото: yandex.ua.

 

Ну и напоследок, разумеется, салат. Да вот только не простой, а очень-очень вкусный с добавлением различной зелени и заправленный гранатовым соусом.

Ингредиенты:

• Мята свежая - 1 веточка;
• Тархун свежий - 2 веточки;
• Петушка - 5-6 стеблей;
• Щавель - 1 маленький пучок;
• Укроп - 4-5 стеблей;
• Кинза - 5-6 стеблей;
• Кресс-салат (Цицмати) - 1 небольшой пучок;
• Огурцы свежие крупные - 1 шт;
• Помидоры розовые среднего размера - 4 шт;
• Гранатовый соус Наршараб - 2,5 ст.л;
• Сванская смесь - по вкусу.
Салат с гранатовым соусом. \ Фото: gk-rest.ru.

Салат с гранатовым соусом. \ Фото: gk-rest.ru.

 

Способ приготовления:

• Зелень хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки и произвольно нарезать;
• Выложить в глубокое блюдо;
• Огурцы и помидоры вымыть;
• Просушить и нарезать равномерными кусочками (можно крупной соломкой или кубиком);
• Выложить поверх зелени;
• Посыпать сванской смесью;
• Заправить гранатовым соусом;
• Перемешать и подавать к столу с лепёшками, лавашем, тостами, гренками или сухариками.

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Как использовать зелень в блюдах: 5 рецептов, которые стоит взять на заметку

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