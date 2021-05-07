Зачем японцы расставляют в мисочках соль в туалете

Японцы - очень странные люди, иногда складывается впечатление, что они прилетели к нам вообще с другой планеты. Достаточно упомянуть о том, что жители страны Восходящего солнца оставляют у себя в туалетах красивые белые пирамидки из соли. Самое время разобраться в том, зачем они все это делают, и есть ли в этом хоть какой-то практический смысл, который был бы полезен для всех остальных.
Оберег своего рода. ¦Фото: just-interes.ru.
Традиции – вещь сильная. А иногда еще и «страшная». Как много вещей мы делаем, потому что так завещали предки. Или потому, что они просто прочно закрепились в общественном сознании. Признайтесь, каждый хотя бы раз старался обходить черных котов, бабушек с пустыми ведрами, смотреться в зеркало, когда возвращался домой что-то забыв перед важным выходом. В свое время все подобные вещи хорошо объяснил французский философ, этнолог и антрополог Люсьен Леви-Брюль, разработав теорию дилогического «первобытного» мышления, а также его осколков в сознании современных людей.
Делается вот так. ¦Фото: liveinternet.ru.
Причем тут японцы с горками соли? Уже можно было легко догадаться. Все это – одна из красивых традиций, дошедших до наших дней из старины и имеющая под собой исключительно сакральный смысл. Справедливости ради стоит сразу отметить, что японцы в своих домах делают аккуратные соляные горки (как правило в мисочках) не только в туалете, но и во многих других комнатах, в том числе в прихожей. В старину такие талисманы также оставлялись на входе в дом.
От злых духов и плохих мыслей. ¦Фото: liveinternet.ru.
Какой в них смысл? Да все очень просто, считается, что соль отпугивает злых духов, а также помогает удерживать хороших. Духи и душа в японских религиозных практиках вообще занимают очень большое место. Соль же (в свою очередь) наделяется огромным сакральным смыслом. В старые времена этот невероятно дорогой продукт в том числе использовался японцами для проведения различных ритуалов очищения - «моришио».
Не только в доме. ¦Фото: vk.com.
Подобные суеверия удерживаются в обществе по сей день. Достаточно сказать, что есть немало японских бизнесменов, которые делают соляные обереги на своем рабочем месте, так как считается, что соль помогает удерживать хороших клиентов. В домах соль оставляется в самых разных местах, но в первую очередь в прихожей, так как считается, что подобный талисман поможет очистить помыслы приходящих в жилище хозяина гостей.
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