Зачем кукла Барби развелась с Кеном, а потом снова вернулась к нему

История появления Барби

Хэндлеры, которые создали Барби.

Рут считает куклу одним из главных своих творений.

Прообраз Барби Лилии выглядела вот так.

Первая партия кукол была изготовлена в двух вариантах.

Как Барби стала активным членом гражданского общества

Сегодня у Барби огромное количество вариаций.

Врач? Певица? Космонавт? Да пожалуйста!

Семейная подруга Барби.

Наличие шарниров сделало Барби еще более желанной покупкой.

Отношения Барби и Кена не всегда безоблачны.

Подруга Кристи.

Современная многонациональная серия.

Обустраивать розовый домик Барби можно бесконечно.

Если женщины выглядят так, то и кукла тоже.

Сегодня можно найти какую угодно Барби.

Кто такая Барби Робертс?

И это тоже Барби.

Эти и другие куклы пошатнули лидерское положение Барби.

Просто у Барби было все, о чем можно только мечтать.

Все же именно на Барби выросло ни одно поколение девочек.