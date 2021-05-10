Зачем немцы увозили жителей СССР в Германию, и Что стало с угнанными граждами СССР после войны

В начале 1942 года немецкое руководство поставило себе целью вывезти (а правильнее будет сказать «угнать», увезти насильно) 15 млн жителей СССР – будущих рабов. Для фашистов эта была вынужденная мера, на которую они согласились скрепя зубы, ведь присутствие граждан СССР оказывало бы разлагающее идеологическое влияние на местное население. Немцы были вынуждены искать дешевую рабочую силу, поскольку их блицкриг провалился, экономика, равно как и идеологические догмы, начали трещать по швам.
Граждане СССР угонялись не только в Германию, но и в Австрию, Францию, Чехию, которые были присоединены к Третьему Рейху. Вывозилось население оккупационных территорий, в основном с Украины и Белоруссии. Поскольку едва ли не все мужское население было на войне, основное бремя легло на подростков, женщин и детей. Увозили на работу не просто целые семьи, а целые села и деревни. Все, кого привезли из СССР, носили специальную нашивку с надписью ost (в переводе «восток»), именно поэтому их прозвали остарбайтерами.
Самоуверенные немцы, многие из которых были абсолютно уверены в том, что граждане СССР слишком глупы и инфантильны, для того чтобы просчитать ситуацию на несколько шагов вперед, развернули кампанию по привлечению добровольцев. Тем, кто поедет на заработки в Германию, сулили доход, перспективы, а главное, безопасность. Но добровольцев практически не нашлось, и депортация стала насильственной.
В основном это была молодежь.
Несмотря на то, что агитационная работа продолжалась, устраивались облавы, работали полицаи, людей отлавливали практически на улице и сажали в вагоны. Чаще всего попадались подростки и молодые женщины – те, кто сможет много работать. Возраст основного контингента 16-18 лет, причем фашисты стремились соблюдать примерное гендерное равенство. Органы власти, которые оказались под влиянием нацистов, рассылали повестки с требованием явиться к поезду. В такие списки часто включались те, кто приехал с других территорий, куда война пришла раньше. К беженцам местные не успевали привыкнуть и меньше их жалели. Для тех, кто вторгся в чужую страну, жизни их жителей не знали ровным счетом ничего, потому сломанные судьбы, разлученные семьи – встречались сплошь и рядом.
Увозили в вагонах, в буквальном смысле утрамбовав людей, на остановках было запрещено выходить. В Германии людей дезинфицировали, проводили беглый медицинский осмотр и депортировали в лагерь, откуда уже распределяли людей на конкретный вид работ. Нет точных данных о том, сколько всего людей было увезено из страны. Цифры варьируются от 3,5 до 5 миллионов человек.
Какая работа ждала в Германии граждан СССР?
Женщины остарбайтеры за работой.
Граждан СССР фактически привозили в рабство, кто-то попадал работать на заводы, других выкупали частные лица. Причем выбирали тщательно, проверяя здоровье, крепость, навыки. Во многих письмах остарбайтеров, сохранившихся и до наших времен, говорится о том, что чаще всего попасть в частные руки считалось везением. Нередки случаи, когда простые немцы относились к купленным работникам по-человечески, кормили, жалели, укрывали от полиции и даже вместе с ними ждали прихода советских войск. Впрочем, тут определяющую роль играл человеческий фактор, ведь могло случиться с точностью до наоборот.
В основном людей покупали в качестве прислуги, девушек как служанок, юношей для более сложной, физической работы. К тому же, у большинства привезенной молодежи не было никакого образования, многие из них не успели закончить даже школу, потому говорить о квалифицированном труде не приходится.
Людей перевозили как скот.
Во многом, положение угнанных пленников зависело от того, к кому они попадали. Если одни хозяева не обижали их, то другие селили в хлеву и кормили помоями, работать тоже приходилось на разгибая спины. К тому же, среди них были и городские люди, для которых физический труд на хозяйстве был очень непривычен, а потому тяжел.
В качестве прислуги в богатые дома выбирали молодых девушек, преимущественно блондинок. Их положение во многом было гораздо лучше, чем у остальных. Однако эти привилегия заканчивались теплой постелью и съедобной едой, ведь рабское положение для всех них было одинаковым, а положение «хозяин» и «вещь» угнетало.
Домой можно было писать письма, но только соответствующие.
Тех, кто попал на производство, ждал 12-ти часовой рабочий день, где приходилось трудиться не покладая рук. К тому же кормили очень плохо, чай, хлеб, капуста и брюква – типичный рацион питания такого работника. Впрочем, большие проблемы были еще и с медицинской помощью, учитывая, что не соблюдались элементарные нормы безопасности, любая травма (а они происходили часто) могла стать причиной летального исхода. К тому же больные рабы системе были уж точно не нужны, от них было проще избавиться.
Домой можно было писать письма, но все они проходили жесткую цензуру, ведь на родине должны были быть уверены в том, что в Германии прекрасная жизнь, высокий уровень благосостояния и граждане СССР просто счастливы, что попали сюда. И да, зовут родственников тоже приехать. Так, по мнению цензоров, должны были выглядеть письма. А если в них встречалось вольнодумие, то корреспонденция рвалась, не доставлялась до адресата, а автора могло ждать наказание.
Остарбайтеры и их положение в немецком обществе
Женщины-работницы.
В мире идет война, сограждане, родные бьют врага, в то время как те, которых увезли в Германию, вынуждены работать во благо фашизма. Это положение дел крайне угнетало остарбайтеров, заставляя их чувствовать себя не просто рабами и жертвами ситуации, а предателями. Хотя у них тоже были способы сопротивления.
Кстати, для того чтобы не говорить о рабовладельческом строе, немецкие власти обязали работодателей платить заработную плату своим работникам, привезенным из СССР. Сумма была просто крошечная. К тому же, хозяева то и дело стремились вычесть оттуда суммы за питание, проезд, проживание, накладывали какие-то штрафы. В результате оставалось почти ничего.
Тем, кто работал на заводах, платили специальными марками, которые принимали только в ларьках этого же завода, а прислуге часто задерживали зарплату или не платили вовсе. Дескать, и так живет на всем готовом.
Угон граждан СССР в Германию.
Эти и другие обстоятельства заставляли многих задуматься о побегах. Такое случалось нередко, но большинство из них были неудачными, сбежать удавалось только ближе к окончанию войны, когда линия фронта максимально приблизилась. Ведь как бежать от немцев, находясь в Германии, не зная языка, не имея денег и когда тебя ищут? Тех, кого ловили после побега, наказывали, избивали, иногда расстреливали. Порой, в качестве показательного жеста беглеца отправляли в концлагерь.
Об организованном протесте речи не шло. И на это тоже есть свои причины. Во-первых, речь идет о молодежи, большинство из них не имело никакого жизненного и военного опыта. Во-вторых, те, кто работал на заводах, почти всегда находились под надзором охраны, им не разрешали общаться друг с другом, собираться в компании. Те же, кто был разобран в качестве прислуги, и вовсе жили порознь и возможности встречаться не имели. Хотя документы фашистов все же свидетельствуют о том, что они находили лидеров подпольных группировок и расстреливали.
Протесты остарбайтеров скорее имели другой характер, те, кто имел возможность, в тайне оказывали помощь военнопленным. Но приближенных к ним было ничтожно мало. Чаще всего это были ответные оскорбления, непослушание и мелкое вредительство. К примеру, было велено сделать посадки, высадить семена. Саботаж этого процесса становился заметен спустя несколько месяцев, когда сажать что-то по новой было уже поздно. В механизмы подкидывали камни, чтобы их сломать. И другое мелкое пакостничество и саботаж.
Свобода близко или новый плен
Красноармеец и русская девушка.
Понимали ли ребята, невольно угнанные в Германию, что их освобождение даже соотечественниками будет весьма условным? Вероятно, да. Однако победа СССР в войне воспринималась ими как конец этой страшной череды событий, возможность изменить свою жизнь к лучшему, наконец, стать свободным человеком и самому строить свою жизнь.
Доподлинно неизвестно, сколько остарбайтеров погибло, когда бомбили Германию. Англичанами при такой бомбежке был уничтожен целый лагерь рабочих, в котором погибло более 200 человек. И эта лишь малая часть, которая официально подтверждена.
Возвращение на родину вовсе не означало окончание испытаний. Многие стали подозревать их в предательстве, не зря же немцы пели о том, что в Германии их ждет «рай на земле». Всех, кого привезли с Германии и других стран, занятых фашистами, поместили в фильтрационные лагеря, в которых они должны были ждать своей участи.
С собой разрешалось взять только самое необходимое.
Многие рабочие пленники находились в западной части Германии, где располагалось большинство немецких заводов. Эту часть страны освобождали американские и английские солдаты. Многие бывшие граждане СССР, боясь попасть под волну репрессий в своей стране, уехали с союзниками на Запад и обосновались там. По разным данным их число варьируется от 300 до 450 тысяч человек. И это, несмотря на то, что Ялтинские соглашения подразумевали обязательную выдачу советских граждан. Это решение тоже было вынужденным, так как в лагерях Америки и Англии было огромное количество советских граждан, чье содержание было вовсе недешевым удовольствием.
Сталин требовал возвращения на родину всех граждан СССР, было заключено соглашение, согласно которому все они должны были вернуться «вне независимости от их желания». Однако последнее условие для союзников казалось не столь важным, ведь, по их мнению, было очевидным, что любой человек хочет домой к своим близким и родным. Американцы, которые попали в рабочий плен к немцам, на родине считались героями и имели все почести. Однако у советских граждан была совсем другая история.
Возвращение остарбайтеров.
Специальный департамент, который занимался возвращением граждан СССР на родину, был создан еще осенью 1944 года, именно эта организация ввела в оборот новый термин для остарбайтеров и стала называть их репатрианты. Всех их сразу после возвращения на родину, ожидали фильтрационные лагеря, допросы от сотрудников НКВД и СМЕРШ. Если человек оказывался под подозрением, на него докладывали сотоварищи, то его направляли в ГУЛАГ. Часто молодых мужчин ожидала не менее сложная работа и у себя на родине – их отправляли восстанавливать разрушенные шахты.
Несмотря на то, что большинство репатриантов уехали в страны Третьего Рейха вовсе не по собственному желанию, у себя на родине они еще долгое время были ущемленной категорией населения, к ним относились с постоянным подозрением – ведь они жили в логове врага и тот оставил их в живых, кормил, поил. Про тяжелый труд и унижения тактично умалчивалось. О том, чтобы получить достойную работу или образование не шло и речи.
Репатрианты в советских лагерях
Репатриация советских граждан.
Многие, кто оказался в числе тех, кого немцы использовали в качестве рабочей силы, вспоминали о том, что условия, в которых они оказались на родине, мало чем отличались от рабочих лагерей. Советские лагеря оказались не готовы к массовому наплыву вчерашних остарбайтеров, в результате они оказались переполнены, люди ночевали прямо на грязном полу, голодали.
Могло ли советское государство, которое не смогло защитить своих сограждан обвинять их в предательстве и чинить допросы вчерашним детям, которые пережили все ужасы войны в чужой стране? Могло. Советские девушки, которые оказались в рабстве, вспоминали, что сначала их называли не иначе как «русской свиньей», а на родине называли «немецкой подстилкой».
Насильно возвращая граждан на родину, советское правительство пыталось обезопасить себя от зарубежной оппозиции, которую могли создать бывшие соотечественники. Ну а вторая причина – возвращение стране рабочих рук, ведь нужно было восстанавливать страну после военных лет. Однако англичане и американцы стремились скорее предоставлять политическое убежище тем, кто боялся вернуться на родину. Однако это не носило массовый характер, ведь гнева Сталина боялись даже союзники. К тому же на территории, которую уже захватил СССР, находились лагеря с американскими и английскими пленными.
Увезли - насильно, привезли - насильно.
Возвращение на родину мало чем отличалось от процесса угона из нее. Тех, кого не удалось заманить обманом, вносили в вагоны силой, избивали дубинками, мужчин загоняли десятками в один вагон, женщин и детей в другие. Многие предпочитали покончить собой, чем возвращаться обратно.
Офицеры НКВД и СМЕРШа активно работали в этом направлении, настолько активно, что вязали и везли в СССР всех, кто говорил на русском, не особо разбираясь, кто есть кто. К тому же, к этому времени, многие из молодых людей успели создать семьи с иностранными гражданами, вновь разлучались близкие люди и ломались судьбы.
«Почему ты выжил?» - спрашивали на допросах у русских евреев, которые попали в рабочий плен к немцам. Их судьба была еще более незавидной, чем у их товарищей. Всего в немецкий плен из СССР было угнано более 80 тысяч евреев. Многие из них скрыли свою национальность, выдав себя за мусульманские народности союза. Однако сам факт того, что человек сумел остаться в живых, побывав в логове врага, казался для «энкеведешников» крайне подозрительным.
Столь радостные лица были скорее редкостью.
В 1955-57 годах была объявлена реабилитация, когда стало доподлинно известно, что население увозили насильственно. Но к тому времени, большинство пленников уже не было в живых, были искалечены судьбы их близких и родных. Эта тема не только в России и странах СНГ считается неприятной, но и во многих других. До сегодняшнего дня неизвестно точное количество людей, попавших в эти жернова. Советское правительство всячески занижало количество своих граждан, угнанных в Германию. Этот позорный факт и вовсе старались стереть из истории. Впрочем, в школьной программе об этом нет и речи, большинство авторов говорят об этом вскользь.
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