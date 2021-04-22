Как художник-самоучка стал мастером «винного натюрморта», придумав новую акварельную технику

Вы не поверите, но то, что вы сейчас увидите, совершенно не цветные фотографии, как может показаться на первый взгляд, а потрясающие акварели американского художника - самоучки Эрика Кристенсена. Глядя на его работы, как никогда понимаешь, что нет предела человеческим возможностям. Тем не менее, критики от искусства не всегда благосклонны к творчеству этого мастера, считая его всего лишь «перерисовщиком». А как думаете вы?
Эрик Кристенсен - американский художник, непревзойденный мастер винного натюрморта.
В молодости, пытаясь выявить свой талант в какой-либо сфере, Эрик Кристенсен одно время занимался музыкой и ботаникой, пробовал себя даже на литературном поприще. Но в итоге удовлетворение он стал получать от рисования. Для своего творчества выбрал акварель. Причем за основу взял не совсем обычный технический прием в работе. Эрик начал писать сухой кистью. В основном так пишут маслом, а о том, что акварелью так писать не принято - новоиспеченный художник не знал. Он никогда не посещал художественную школу и не сталкивался с особенностями и техникой этой краски. Поэтому и начал рисовать так, как ему подсказала его интуиция. Именно такой прием позволил автору найти изюминку, которая стала его визитной карточкой. Не зря ведь говорят, что все великие открытия совершаются по ошибке.
Цветочные натюрморты Эрика Кристенсена. | Фото: livemaster.ru
Нанося местами до 30 слоев акварельной краски на бумагу, Эрик в скором времени начал создавать невероятно яркие реалистичные картины, напоминавшие фотографии. Таким образом, выработался авторский стиль. Работы акварелиста, который по незнанию изобрел новый прием в технике акварели, одним очень нравился, другим - нет. Но его это абсолютно не расстраивало...
Цветочные натюрморты Эрика Кристенсена. | Фото: livemaster.ru
Используя эту необычную для акварели технику, Эрик писал всё, что могло представлять интерес для начинающего художника. В большей степени это были различные вазы с цветами, вазы без цветов, просто одни цветы. Поэтому весьма логическим продолжением в творческой карьере стали натюрморты с изображением различных предметов.
Цветочные натюрморты Эрика Кристенсена. ¦ Фото: livemaster.ru
Мастерство Эрика росло из года в год, но, ему никак не удавалось выделиться из огромного числа художников, работающих в этом распространенном жанре. Долгих 10 лет он искал свою нишу, работая как автор натюрмортов, но при этом зрители не отличали его работы от таких же однотипных гиперреалистичных работ других мастеров. Да и, к слову сказать, в современном мире искусства не особо жалуют реализм, а тем более в натюрморте, потому как великие голландцы и их последователи «застолбили» за собой лидерство в этой области на много веков вперед.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
Но однажды судьба предоставила художнику шанс. В 2001 году Эрик Кристенсен, отправившись в путешествие, оказался в Долине Напа - знаменитом винодельческом регионе Калифорнии, славящемся своими виноградниками, разбитыми среди холмистой местности. И нужно ли говорить о том настолько пленило творческую душу художника это чудесное место, где "на солнце редким изумрудом и ярким рубином играют виноградные гроздья, а в темных подвалах хранятся пыльные бутылки с благородным вином", где потрясающие виды природного ландшафта долины буквально поглощают своим величием и умиротворенностью.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
И как-то само собой случилось, что художнику поступило коммерческое предложение создать нечто вроде рекламного плаката, где обязательным атрибутом являлось бы изображение винных бутылок и бокалов с вином. Причем все должно было выглядеть супер реалистично, в мельчайших деталях, почти как на фото, но при этом ещё ярче и «вкуснее».
Как оказалось, чтобы очень точно показать истинную красоту этого солнечного напитка, передать настроение нужен редкий талант. И художник-самоучка с точностью достойной высококачественной фотографии, передал и игру вина в солнечном свете, и этикетку в мельчайших подробностях, и создал интересную композицию, и угадал колорит, и приправил все это легким романтическим настроением. Таким образом, у виноделов появился свой художник, а у Эрика - почитатели и заказчики.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
Чуть позже эта бизнес-идея и маркетинговый ход заказчика круто изменили творческое кредо Эрика Кристенсена. Изначально «винные акварели», начинавшиеся как коммерческий проект, переросли в направление и стиль художника, сформировавшего его, как непревзойденного мастера акварельной живописи в жанре натюрморта. С тех пор он пользуется поразительным успехом и растущей популярностью как самый знаменитый и уникальный художник региона Напа - Wine Country.
Тематика картин живописца на протяжении почти двух десятков лет практически неизменна. Это «винные натюрморты»: бокалы с вином в окружении ягод и фруктов, винные бутылки на столе с цветами… Причем вполне конкретные бутылки вина с реальными этикетками – прямо как реклама винной продукции. Иногда бывает сложно понять – картина это или фото. Эрик, фактически, создает живые картины, черпая вдохновение не только в вине, но в окружающей природе, которую часто изображает в своих работах как фон.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
В своей технике он по-прежнему использует до 30 слоев акварели, что говорит о потрясающем трудолюбии и таланте самобытного мастера. Акварель – это вам не масло. Исправить ошибку практически невозможно. Работы Кристенсена, по сути очень похожи на фото, но это не фото. И они не акварель (в привычном понимании этого слова), но и не масло.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
Достигнув определенных успехов в творчестве, Эрик открыл собственную художественную галерею в небольшом живописном городке в самом сердце долины Напа. И эта идея оказалась весьма успешной. Статьи о Кристенсене и его необычном таланте публиковались на страницах национальных газет и журналов, о нем много говорилось на телевидении, в частности в телевизионной программе «Wine Country LIVING».
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
На сегодняшний день он известнейший художник-фотореалист Америки в акварельной технике. И вот уже почти 20 лет Эрика Кристенсена называют «винным художником» "Я пытаюсь рисовать вещи, которые делают меня счастливым. Своими работами хочу передать весь творческий потенциал чудес, которые жизнь даёт нам ежедневно"- говорит мастер.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
Кристенсен по-прежнему продолжает писать потрясающие образы, которые рассказывают нам о жизни в Wine Country и радуют тех, кто собирает и коллекционирует подобное искусство. Его потрясающие работы с успехом экспонируются в галереях по всей территории США и Европе. Ведущие галереи мира и частные коллекционеры борются за право обладания его уникальными работами. Ими искренне любуются и восторгаются...
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. | Фото: aboveart.ru.
Творчество Эрика Кристенсена давно и заслуженно оценено критиками, считающими его одним из самых талантливых гиперреалистов нового тысячелетия. Но вместе с тем, его картины вызывают немало и негативных откликов. Некоторые специалисты все же склонны считать Кристенсена «коммерсантом» и «перерисовщиком». Тут можно сказать лишь одно - каждый имеет право на свое собственное мнение...
«Винные натюрморты» Эрика Кристенсена. ¦ Фото: aboveart.ru.
Тем не менее, спрос на работы мастера говорит сам за себя. К слову, на арт рынке на сегодняшний день весьма приличную винную абстракцию можно приобрести за 100-300 долларов, а «винные натюрморты» Кристенсена стоят от 2 000 до 12 000 долларов. Все же есть люди, которым нравится гиперреализм, и которые готовы отдать за него достойные деньги.
В жанре натюрморта работают много художников, но лишь единицы становятся известными миру, и среди таковых имя американского художника Дэвида Чейфица занимает весьма достойное место.
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