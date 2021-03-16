Самоделки и советы, которые пригодятся в гараже рачительному хозяину

Иногда человеческая хитрость и изобретательность превосходит даже те разработки, которые придумывают профессиональные команды инженеров и технологов. Простые лайфхаки из доступных подручных средств способны улучшить и облегчить работу с самыми различными инструментами и задачами. Novate.ru предлагает подборку креативных решений, которые пригодятся при ремонте дома, в гараже и решении мелких бытовых проблем.
1. Держатель для дисков
С болгаркой будет удобнее работать, если диски будут хорошо организованы. /Фото: lovebackyard.com
Когда на рабочем месте порядок, то и работать удобнее и быстрее. Одним из важных элементов в различных строительных задачах являются диски для болгарки. Чтобы хранить их упорядоченно и быстро находить, можно самостоятельно сделать удобный держатель. Для этого понадобится небольшая деревянная дощечка, на которой надо закрепить по краям еще две, либо же пластиковые панели. Общий вид буквы «П» позволит сделать наклонные прорези для хранения дисков.
Полезный совет: Такой держатель можно поместить на рабочем столе или же закрепить на стене.
2. Работа с гравером
Иногда для работы с гравером требуется дополнительное самодельное оборудование. /Фото: static.daydeal.ch
В некоторых случаях работать с гравером намного удобнее, если его не нужно держать в руках. Для этого можно соорудить своими руками подставку-держатель, которая позволит подносить деталь к граверу под любым удобным углом. Из двух сантехнических хомутов получается отличная фиксация: и простая, и доступная, и надежная. Закрепить эти хомуты можно на какой-нибудь деревянной подставке.
3. Электричество без розетки
Из обычной лампочки можно сделать переносную розетку. /Фото: i.ytimg.com
Иногда приходится работать там, где розетки недоступны. Чтобы найти выход из положения, можно подготовиться заранее и сделать альтернативный источник энергии с помощью патрона от лампочки. Все наполнение и стеклянный верх лампочки необходимо выбросить, а внутри к ней припаять провода. Противоположный край проводов закрепить на розетке. Теперь можно пользоваться переносным удлинителем из цоколя лампочки.
4. Органайзер из канализационных заглушек
Удобный и компактный органайзер из дешевого и доступного материала. /Фото: i.pinimg.com
С помощью заглушек от канализационных труб можно сделать простой и доступный органайзер. В нем удобно хранить всякую мелочь по типу шурупов, гвоздей, гаек и тому подобного. Причем для каждой разновидности инструмента будет свой отдельный отсек.
5. Диаметр труб
Диаметр канализационных труб можно определить монетой. /Фото: i.ytimg.com
Не все умеют на глаз различать диаметр труб, а подходящих измерительных приборов может не оказаться под рукой. Тогда на выручку придет обыкновенная мелочь. Наиболее распространенные диаметры сантехнических труб — это ½ и ¾ дюйма. Первому диаметру соответствует монета 1 рубля, а второму — монета 5 рублей.
6. Альтернативная ручка
Если оригинальная ручка сломалась, проблему можно решить с помощью подручных средств. /Фото: dental-clinic.expert
Из старых зубных щеток получаются отличные удобные ручки для небольших инструментов, например, отверток или надфилей. Чтобы сделать ручку для начала нужно отрезать нижнюю половину от зубной щетки, а затем внутри нее просверлить отверстие, куда и вставить затем инструмент. Чтобы металл прочно удерживался в ручке от зубной щетки, его необходимо приклеить или предварительно сильно нагреть и вплавить.
7. Сверло для бумаги или кожи
Из старой сборной антенны можно сделать сверла для нетвердых материалов. /Фото: dhresource.com
Из небольшого кусочка металлической трубки можно сделать удобное сверло для бумаги, ткани, кожи и других подобных материалов. Очень подходящим материалом для такой самоделки станет сборная антенна, которая уже не нужна или сломалась. С ее помощью можно сделать сразу несколько разных диаметров сверла. Для начала трубку небольшого размера зажимаем в шуруповерте и обтачиваем ее края об наждачную бумагу, чтобы они легче проходили через просверливаемый материал. Теперь с помощью такого сверла можно запросто сделать отверстие сразу в целой стопке бумаг: оно будет ровным и аккуратным.
8. Безопасный ремонт
Скотч можно с успехом использовать и не по прямому назначению. /Фото: i.pinimg.com
При разборе различной техники часто приходится иметь дело с маленькими болтиками. Они вечно теряются и затрудняют последующую сборку всех деталей в снова целый прибор. Чтобы этого не происходило, можно использовать простой лайфхак: перед тем как начать разбирать что-угодно, закрепить на столе кусочек скотча липкой стороной вверх, а затем класть на нее все мелкие детали. Так они точно не потеряются.
9. Переходник для маленького сверла
Простое средство, которое пригодится в ремонте. /Фото: liberty.com.tw
Сверло с совсем маленьким диаметром невозможно использовать в шуруповерте или дрели, потому что он там попросту не удержится. Однако из подручных средств можно сделать подходящий переходник и выйти из положения. От обычного стержня от ручки отрезаем небольшой кусочек и закрепляем там сверло. А уже сам стержень отлично будет держатся в шуруповерте или дрели, чтобы можно было сделать маленькие отверстия быстро и качественно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии