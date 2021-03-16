Самоделки и советы, которые пригодятся в гараже рачительному хозяину

1. Держатель для дисков

С болгаркой будет удобнее работать, если диски будут хорошо организованы. /Фото: lovebackyard.com

2. Работа с гравером

Иногда для работы с гравером требуется дополнительное самодельное оборудование. /Фото: static.daydeal.ch

3. Электричество без розетки

Из обычной лампочки можно сделать переносную розетку. /Фото: i.ytimg.com

4. Органайзер из канализационных заглушек

Удобный и компактный органайзер из дешевого и доступного материала. /Фото: i.pinimg.com

5. Диаметр труб

Диаметр канализационных труб можно определить монетой. /Фото: i.ytimg.com

6. Альтернативная ручка

Если оригинальная ручка сломалась, проблему можно решить с помощью подручных средств. /Фото: dental-clinic.expert

7. Сверло для бумаги или кожи

Из старой сборной антенны можно сделать сверла для нетвердых материалов. /Фото: dhresource.com

8. Безопасный ремонт

Скотч можно с успехом использовать и не по прямому назначению. /Фото: i.pinimg.com

9. Переходник для маленького сверла

Простое средство, которое пригодится в ремонте. /Фото: liberty.com.tw