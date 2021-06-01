Как можно заставить автомобиль сзади держать правильную дистанцию

Если расстояние между автомобилями в потоке будет недостаточным, то в случае какого-либо происшествия у автомобилиста просто не останется времени вовремя среагировать на резкое изменение ситуации. Как итог – ДТП с многочисленными жертвами. Именно поэтому, каждый водитель в первую очередь должен следить за собой. Но как быть, если идущая следом машина жмется совсем близко и никак не хочет держать положенную дистанцию?
Лучше всего намекнуть стопсигналами. /Фото: yandex.ru.
Как показывает практика, водители, которые «жмутся» к впереди идущему, делятся на два типа: понимающих и непонимающих. Для того, чтобы выдержать почтенное расстояние при общении с первыми, достаточно легонько притормозить, так чтобы загорелись красным стоп-сигналы, но машина еще фактически не начала замедляться. Идущий позади автомобилист чисто инстинктивно притормозит и сбросит скорость. Если повторить операцию пару раз подряд, вменяемый человек наверняка поймет, что ему хочет сказать коллега.
Это действительно полезно. /Фото: stapravda.ru.
Важно: ни в коем случае нельзя следовать советам отдельных «экспертов» и выжимать тормоз на 1-2 см левой ногой с параллельным удержанием педали газа. Закончиться такое может поломкой всего сцепления. Больше всего достается при этом автомобилям с «механикой».
Можно дать себя обогнать. /Фото: m.fishki.net.
Теперь, что касается взаимодействия с непонимающими. К сожалению, в такой ситуации будет проще всего попытаться пропустить упрямца вперед. Как только дорога позволит без нарушения правил дорожного движения совершить обгон, необходимо сбросить скорость и позволить наглецу ехать дальше. Так будет лучше для всех.
Отсутствие дистанции обычно плохо кончается. /Фото: allufa.ru.
Наконец, не стоит забывать о том, что многие автомобили в наше время оборудованы еще и задними противотуманными фарами. Не самым плохим решением будет их включение во время движения. Нарушением подобное действие не станет, так как такие фары являются штатным оборудованием авто. При этом их включение заставит идущего следом гарантированно сбросить скорость.
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