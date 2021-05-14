Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Лапти – очень интересный, но далеко не уникальный вид обуви. Можно подумать, что носили их только на территории России и шире – Руси. Однако в действительности это не так. Лапти хорошо были известны среди крестьян под своим названием от Западной до Северной Европы. Они кажутся одновременно странными и в то же время вполне удобными.

Наверняка многим интересен ответ на главный вопрос: а как быстро изнашивалась обувь, созданная преимущественно из древесной коры?

Если отвечать кратко, то обувь из коры – лапти, изнашивалась крайне быстро. Крылатое выражение «ободрать как липку», как раз происходит из крестьянской среды и отражает процесс создания лаптей. Все потому, что на территории Руси лапти делали преимущественно из липовой коры. Нужна она была просто в колоссальных количествах, так как примитивная плетенная обувь из нее быстро изнашивалась и становилась негодной к использованию. Липа же была не единственным, но наиболее популярным, доступным и удобным в использовании материалом.

Для создания одного лаптя нужно было раздобыть в среднем семь лык длиной по два метра. Ширина липового лыка при этом должна была соответствовать толщине среднего мужского пальца. Добывать полосы коры можно было только с прямых участков ствола.

Примечательно, что производились лапти далеко не во всех областях России, а лишь в некоторых. Таким образом данная обувь была распространенным товаром у купцов и на ярмарках.

Тем более, что большинство лаптей изнашивалось за 10 дней, а в зимнее время скорость изнашивания могла существенно увеличиваться, в результате чего лапти приходили в негодность уже через 4 дня. По подсчетам русского ученого Ивана Ивановича Лепехина, академика Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, в год один крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей. Советский ученый Леонид Васильевич Милов насчитывал, что на семью из 4 человек в год нужно было до 150 пар лаптей.

Цифры кажутся колоссальными, однако даже при таком количестве приобретение лаптей для крестьян было намного выгоднее, чем покупка кожаной обуви, которая была для них просто астрономически дорогой. Достаточно вспомнить о том, что раздобыть сапоги и сапожки на свадьбу для жениха и невесты еще в начале XX века в деревне было сродни приобретению в наше время квартиры и машины! Само собой, далеко не все члены семьи носили лапти. В теплое время года дети и женщины зачастую ходили босиком. Кроме того, лапти не надевались на работы в поле, где крестьяне проводили значительную часть своего времени.