С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    проект замечательный заслуживает внимания.детской сделали у...
  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...
  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...

Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Лапти – очень интересный, но далеко не уникальный вид обуви. Можно подумать, что носили их только на территории России и шире – Руси. Однако в действительности это не так. Лапти хорошо были известны среди крестьян под своим названием от Западной до Северной Европы. Они кажутся одновременно странными и в то же время вполне удобными.

Наверняка многим интересен ответ на главный вопрос: а как быстро изнашивалась обувь, созданная преимущественно из древесной коры?

Если отвечать кратко, то обувь из коры – лапти, изнашивалась крайне быстро. Крылатое выражение «ободрать как липку», как раз происходит из крестьянской среды и отражает процесс создания лаптей. Все потому, что на территории Руси лапти делали преимущественно из липовой коры. Нужна она была просто в колоссальных количествах, так как примитивная плетенная обувь из нее быстро изнашивалась и становилась негодной к использованию. Липа же была не единственным, но наиболее популярным, доступным и удобным в использовании материалом.

Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Для создания одного лаптя нужно было раздобыть в среднем семь лык длиной по два метра. Ширина липового лыка при этом должна была соответствовать толщине среднего мужского пальца. Добывать полосы коры можно было только с прямых участков ствола.

Примечательно, что производились лапти далеко не во всех областях России, а лишь в некоторых. Таким образом данная обувь была распространенным товаром у купцов и на ярмарках.

Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Тем более, что большинство лаптей изнашивалось за 10 дней, а в зимнее время скорость изнашивания могла существенно увеличиваться, в результате чего лапти приходили в негодность уже через 4 дня. По подсчетам русского ученого Ивана Ивановича Лепехина, академика Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, в год один крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей. Советский ученый Леонид Васильевич Милов насчитывал, что на семью из 4 человек в год нужно было до 150 пар лаптей.

Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину

Цифры кажутся колоссальными, однако даже при таком количестве приобретение лаптей для крестьян было намного выгоднее, чем покупка кожаной обуви, которая была для них просто астрономически дорогой. Достаточно вспомнить о том, что раздобыть сапоги и сапожки на свадьбу для жениха и невесты еще в начале XX века в деревне было сродни приобретению в наше время квартиры и машины! Само собой, далеко не все члены семьи носили лапти. В теплое время года дети и женщины зачастую ходили босиком. Кроме того, лапти не надевались на работы в поле, где крестьяне проводили значительную часть своего времени.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
Миша Картавых, 7 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами, 197 498 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Миша Картавых, 7 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами, 197 498 ₽

Алеша Кузнецов, 9 лет, несовершенный остеогенез, спасет операция, 798 400 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Алеша Кузнецов, 9 лет, несовершенный остеогенез, спасет операция, 798 400 ₽

28 знаменитостей, бросивших школу и не получивших высшего образования
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

28 знаменитостей, бросивших школу и не получивших высшего образования

Рэпер Machine Gun Kelly носит украшение с кровью Меган Фокс
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Рэпер Machine Gun Kelly носит украшение с кровью Меган Фокс

Дмитрий Шепелев: Я целовался с Наоми Кэмпбелл
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Дмитрий Шепелев: Я целовался с Наоми Кэмпбелл

1
Купила в Норвегии колбасу и решила посмотреть на ее состав. Какой сделала вывод
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Купила в Норвегии колбасу и решила посмотреть на ее состав. Какой сделала вывод

Уже взрослые ели высадят взамен украденных в сквере Чуковского в Ростове
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Уже взрослые ели высадят взамен украденных в сквере Чуковского в Ростове

Странные фотографии, которые вызывают очень много вопросов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Странные фотографии, которые вызывают очень много вопросов

Смешные комментарии из соц.сетей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Смешные комментарии из соц.сетей

В исправительной колонии поставили «лондонские телефонные будки» — это выглядит очень-очень странно
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

В исправительной колонии поставили «лондонские телефонные будки» — это выглядит очень-очень странно

Станислав Воскресенский лично поздравил с 76-ой годовщиной Победы ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кривцова
Материал, выбранный редакторами Миртесенivanovonews

Станислав Воскресенский лично поздравил с 76-ой годовщиной Победы ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кривцова

Возомнившего себя богом россиянина задержали за неадекватное поведение
Материал, выбранный редакторами Миртесен125region.ru | Новости

Возомнившего себя богом россиянина задержали за неадекватное поведение

Рязанцы стали чаще жениться
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Рязанцы стали чаще жениться

Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в России в 2022 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в России в 2022 году

Фотографии, которые заставляют задаться вопросом — как дотакого додумались?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Фотографии, которые заставляют задаться вопросом — как дотакого додумались?

Интересные кадры из Японии
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Интересные кадры из Японии

«Дети Донбасса — дети войны»: RT запускает новый проект
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

«Дети Донбасса — дети войны»: RT запускает новый проект

14.05.2021, ЦСКА-2 - Авиатор
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

14.05.2021, ЦСКА-2 - Авиатор

LIVE! DIVIZIA NAȚIONALĂ, Etapa 33, FC CODRU - FC DACIA BUIUCANI, 15.05.2021, 18:00
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

LIVE! DIVIZIA NAȚIONALĂ, Etapa 33, FC CODRU - FC DACIA BUIUCANI, 15.05.2021, 18:00

Sohu: секретная российская ракета «Гранит» всерьез напугала американцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Sohu: секретная российская ракета «Гранит» всерьез напугала американцев

Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

В Костромской области в ходе жесткой аварии смяло фуру
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В Костромской области в ходе жесткой аварии смяло фуру

После признаний Прокловой выяснились интересные факты из личной жизни Табакова и Соловьёва
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

После признаний Прокловой выяснились интересные факты из личной жизни Табакова и Соловьёва

Денис Драгунский о недопредсказанном будущем
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Денис Драгунский о недопредсказанном будущем

Мэрия Омска узаконила самострой в микрорайоне «Изумрудный берег»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОмск

Мэрия Омска узаконила самострой в микрорайоне «Изумрудный берег»

Обнаружено задымление: воздушное судно пропало в Красноярском крае
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Обнаружено задымление: воздушное судно пропало в Красноярском крае

Миллионы! Названа сумма, выплаченная жильцам двух аварийных домов в Нижнем Новгороде
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Миллионы! Названа сумма, выплаченная жильцам двух аварийных домов в Нижнем Новгороде

Спасатели сообщили о дыме на земле: в Красноярском крае пропало воздушное судно
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Спасатели сообщили о дыме на земле: в Красноярском крае пропало воздушное судно

Устроивший страшное ДТП Эдвард Бил выплатил компенсацию всем пострадавшим
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Устроивший страшное ДТП Эдвард Бил выплатил компенсацию всем пострадавшим

"Там не всё гладко". Строительство скандального дома на ул. Гущина могут запретить
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

"Там не всё гладко". Строительство скандального дома на ул. Гущина могут запретить

Биолог рассказала о снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Биолог рассказала о снижении продолжительности жизни из-за COVID-19

Картина дня

наверх