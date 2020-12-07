Забавные коты гулёны и дебоширы на городских пейзажах художницы из Петербурга

Кошки, пожалуй, самые популярные персонажи во всемирной паутине. Их не только снимают в комических ситуациях на фото и видео, а затем выкладывают на популярных ресурсах. Их любят рисовать и некоторые художники. Так, совсем недавно ставшая известной петербургская художница Татьяна Родионова пишет картины, главными персонажами которых являются эти милые пушистые создания. И сегодня в нашей виртуальной галерее - коты в самых обыкновенных и неожиданных жизненных ситуациях, мастерски обыгранные кистью талантливой художницы.
По субботам с детьми гуляет папа.
Татьяна Родионова создала огромный цикл работ, главными героями которых стали "усато-полосатые петербуржцы". Такая любовь к полосатикам объясняется тем, что в квартире самого автора «прописались» пять кошек разных мастей. И что любопытно, ее питомцы очень свободолюбивы, гуляют сами по себе, из дому уходят, когда им вздумается и возвращаются, когда захочется. А порой гулены приводят с собой своих уличных друзей. Вся эта веселая разношерстная компания и вдохновляет свою хозяйку на творчество.
Песни на мосту.
Художница изображает своих питомцев и их друзей в довольно ироничном и комическом виде. Как вы успели уже заметить, котофейки не просто позируют, они живут полноценной жизнью, они грустят и радуются, дружат, работают и отдыхают, поют песни, ловят рыбу… И так же приударяют за красивыми кисками и также спорят, а иногда и дерутся за свою территорию.
Сэлфи.
В работах Татьяны можно увидеть всех представителей кошачьего мира – и холеных домашних, и бойких дворовых. Примечательно, что у каждого кота – свой характер, который Татьяна передала с удивительной точностью и любовью. И немудрено – являясь счастливой обладательницей целой компании хвостатых друзей, художница досконально изучила их жизнь, повадки и пристрастия.
Веселая компания.
Свою наблюдательность и трепетную любовь к этим созданиям она перенесла и в свое творчество, которое просто искрится позитивом и юмором. Герои ее картин породистые и дворовые, разной масти и разных возрастов, но все они неизменно веселые, игривые, душевные и теплые.
С бабулей.
Также хотелось бы отметить, что в большинстве своем картины Татьяны Родионовой больше похожи на иллюстрации из какого-то смешного комикса, а иные - очень смахивают на наивные картины. Разумеется, что юмористические сюжеты для своих картин художница черпает из жизни самих людей. А забавные, смешные и такие милые мартовские гуляки, наделенные всеми качествами, присущими человеку, служат олицетворением человеческой добродетели, а иногда и пороков.
*Зенит - чемпион!*
В сюжетах Родионовой мы видим, что котофейки буквально живут человеческой жизнью. Как и люди, мурлыки прогуливаются по улицам со своими домашними питомцами, плавают на лодках и удят рыбу на Неве, отдыхают в парках, воспитывают своих детишек, устраивают пикники на природе, болеют за любимую команду Зенит, поют песни и играют, влюбляются и назначают друг другу свидания. Как и люди, они - "белые и пушистые", сидящие на подоконниках и наблюдающие за оживленными улицами, и бездомные - добывающие себе еду на помойках. И всё это художница преподносит зрителю в весьма забавной и веселой форме, вызывая у него искреннюю улыбку и умиление.
С дедулей.
Но самой главной фишкой творчества Татьяны Родионовой является то, что своих полосатиков она изображает полноправными жителями Санкт-Петербурга, антураж которого использует в каждой своей работе. Зритель видит присутствие прекрасного города, его потрясающие архитектурные ансамбли и достопримечательности, которые вполне узнаваемы: площади, памятники, набережные, каналы, элементы архитектуры, угадываются также очертания характерных петербургских построек и мостов с коваными ограждениями, перекинутыми через многочисленные каналы Северной столицы.
Пикник на берегу Невы.
Великолепные городские пейзажи, которые служат фоновой частью «кошачьих» картин художницы, являются не только антуражем для всевозможных ситуаций, в которые попадают герои картин, но и визитной карточкой самой Родионовой. Ее творчество весьма популярно в Северной столице, где постоянно проходят персональные ее экспозиции на различных выставочных площадках города.
Кошечки-матрешечки.
Петербургский интеллигент.
Таксисты.
Выгул собак.
Белые ночи.
Кошачья серенада. / Васька-дурак.
Несколько слов о художнице
Петербургская художница Татьяна Родионова.
Путь к творчеству у каждого художника свой... Одни – наметив цель, идут к ней всю свою жизнь, совершенствуя и оттачивая свое мастерство. Иные – лишь к концу жизненного пути открывают в себе талант и стремительно наверстывают упущенное время. Ну, а есть такие, которые однажды соприкоснувшись с ним, с творчеством, отстраняются и идут другой дорогой. А спустя годы, волею случая, или благодаря какому-то провидению, бросаются в пучину творчества. Берут в руки кисти и краски и начинают творить без устали, стараясь самовыразиться и реализоваться в качестве художника. Татьяна Родионова именно из таких.
Утро в Петербурге.
Рисовать еще подростком она училась в художественной школе при институте Репина. Однако по окончании школы поняла, что рисование совершенно не ее конек, и поступила в Университет на математико-механический факультет.http://navote.ru/?p=21528
Эскорт кота Васьки.
Не мало лет проработала программистом одной конторе. А однажды получив в подарок подборку стихов о кошках, решила ее проиллюстрировать. Вот с этого все и началось. А что из этого вышло вы видели сами.
Придворные коты.
И в заключение хотелось бы отметить, что петербургские коты - особая каста мурлык, которых горожане безмерно любят и уважают. И на это есть свои уважительные причины. Питерцы до сих пор помнят как во Время Великой Отечественной целые "батальоны" усатых пушистиков спасли город от нашествия крыс. Да и в наши дни они несут верную службу на благо города. Так, эрмитажные коты давно уже стали таким же символом города, как разводные мосты и Медный Всадник.
Белые ночи на Неве.
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