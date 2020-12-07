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Забавные коты гулёны и дебоширы на городских пейзажах художницы из Петербурга


Забавные коты гулёны и дебоширы на городских пейзажах художницы из Петербурга


Кошки, пожалуй, самые популярные персонажи во всемирной паутине. Их не только снимают в комических ситуациях на фото и видео, а затем выкладывают на популярных ресурсах. Их любят рисовать и некоторые художники. Так, совсем недавно ставшая известной петербургская художница Татьяна Родионова пишет картины, главными персонажами которых являются эти милые пушистые создания. И сегодня в нашей виртуальной галерее - коты в самых обыкновенных и неожиданных жизненных ситуациях, мастерски обыгранные кистью талантливой художницы.

По субботам с детьми гуляет папа.

По субботам с детьми гуляет папа.

 

Татьяна Родионова создала огромный цикл работ, главными героями которых стали "усато-полосатые петербуржцы". Такая любовь к полосатикам объясняется тем, что в квартире самого автора «прописались» пять кошек разных мастей. И что любопытно, ее питомцы очень свободолюбивы, гуляют сами по себе, из дому уходят, когда им вздумается и возвращаются, когда захочется. А порой гулены приводят с собой своих уличных друзей. Вся эта веселая разношерстная компания и вдохновляет свою хозяйку на творчество.
Песни на мосту.

Песни на мосту.

 

Художница изображает своих питомцев и их друзей в довольно ироничном и комическом виде. Как вы успели уже заметить, котофейки не просто позируют, они живут полноценной жизнью, они грустят и радуются, дружат, работают и отдыхают, поют песни, ловят рыбу… И так же приударяют за красивыми кисками и также спорят, а иногда и дерутся за свою территорию.
Сэлфи.

Сэлфи.

 

В работах Татьяны можно увидеть всех представителей кошачьего мира – и холеных домашних, и бойких дворовых. Примечательно, что у каждого кота – свой характер, который Татьяна передала с удивительной точностью и любовью. И немудрено – являясь счастливой обладательницей целой компании хвостатых друзей, художница досконально изучила их жизнь, повадки и пристрастия.

Веселая компания.

Веселая компания.

 

Свою наблюдательность и трепетную любовь к этим созданиям она перенесла и в свое творчество, которое просто искрится позитивом и юмором. Герои ее картин породистые и дворовые, разной масти и разных возрастов, но все они неизменно веселые, игривые, душевные и теплые.
С бабулей.

С бабулей.

 

Также хотелось бы отметить, что в большинстве своем картины Татьяны Родионовой больше похожи на иллюстрации из какого-то смешного комикса, а иные - очень смахивают на наивные картины. Разумеется, что юмористические сюжеты для своих картин художница черпает из жизни самих людей. А забавные, смешные и такие милые мартовские гуляки, наделенные всеми качествами, присущими человеку, служат олицетворением человеческой добродетели, а иногда и пороков.
Забавные коты гулёны и дебоширы на городских пейзажах художницы из Петербурга

*Зенит - чемпион!*

 

В сюжетах Родионовой мы видим, что котофейки буквально живут человеческой жизнью. Как и люди, мурлыки прогуливаются по улицам со своими домашними питомцами, плавают на лодках и удят рыбу на Неве, отдыхают в парках, воспитывают своих детишек, устраивают пикники на природе, болеют за любимую команду Зенит, поют песни и играют, влюбляются и назначают друг другу свидания. Как и люди, они - "белые и пушистые", сидящие на подоконниках и наблюдающие за оживленными улицами, и бездомные - добывающие себе еду на помойках. И всё это художница преподносит зрителю в весьма забавной и веселой форме, вызывая у него искреннюю улыбку и умиление.
С дедулей.

С дедулей.

 

Но самой главной фишкой творчества Татьяны Родионовой является то, что своих полосатиков она изображает полноправными жителями Санкт-Петербурга, антураж которого использует в каждой своей работе. Зритель видит присутствие прекрасного города, его потрясающие архитектурные ансамбли и достопримечательности, которые вполне узнаваемы: площади, памятники, набережные, каналы, элементы архитектуры, угадываются также очертания характерных петербургских построек и мостов с коваными ограждениями, перекинутыми через многочисленные каналы Северной столицы.
Пикник на берегу Невы.

Пикник на берегу Невы.

 

Великолепные городские пейзажи, которые служат фоновой частью «кошачьих» картин художницы, являются не только антуражем для всевозможных ситуаций, в которые попадают герои картин, но и визитной карточкой самой Родионовой. Ее творчество весьма популярно в Северной столице, где постоянно проходят персональные ее экспозиции на различных выставочных площадках города.
Кошечки-матрешечки.

Кошечки-матрешечки.

 
Петербургский интеллигент.

Петербургский интеллигент.

 
Таксисты.

Таксисты.

 
Выгул собак.

Выгул собак.

 
Белые ночи.

Белые ночи.

 
Кошачья серенада. / Васька-дурак.<br>

Кошачья серенада. / Васька-дурак.

 

Несколько слов о художнице


Петербургская художница Татьяна Родионова.

Петербургская художница Татьяна Родионова.

 

Путь к творчеству у каждого художника свой... Одни – наметив цель, идут к ней всю свою жизнь, совершенствуя и оттачивая свое мастерство. Иные – лишь к концу жизненного пути открывают в себе талант и стремительно наверстывают упущенное время. Ну, а есть такие, которые однажды соприкоснувшись с ним, с творчеством, отстраняются и идут другой дорогой. А спустя годы, волею случая, или благодаря какому-то провидению, бросаются в пучину творчества. Берут в руки кисти и краски и начинают творить без устали, стараясь самовыразиться и реализоваться в качестве художника. Татьяна Родионова именно из таких.
Утро в Петербурге.

Утро в Петербурге.

 

Рисовать еще подростком она училась в художественной школе при институте Репина. Однако по окончании школы поняла, что рисование совершенно не ее конек, и поступила в Университет на математико-механический факультет.http://navote.ru/?p=21528
Эскорт кота Васьки.

Эскорт кота Васьки.

 

Не мало лет проработала программистом одной конторе. А однажды получив в подарок подборку стихов о кошках, решила ее проиллюстрировать. Вот с этого все и началось. А что из этого вышло вы видели сами.
Придворные коты.

Придворные коты.

 

И в заключение хотелось бы отметить, что петербургские коты - особая каста мурлык, которых горожане безмерно любят и уважают. И на это есть свои уважительные причины. Питерцы до сих пор помнят как во Время Великой Отечественной целые "батальоны" усатых пушистиков спасли город от нашествия крыс. Да и в наши дни они несут верную службу на благо города. Так, эрмитажные коты давно уже стали таким же символом города, как разводные мосты и Медный Всадник.
Белые ночи на Неве.

Белые ночи на Неве.


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Забавные коты гулёны и дебоширы на городских пейзажах художницы из Петербурга

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Забавные коты гулёны и дебоширы на городских пейзажах художницы из ПетербургаПодписаться на мой Instagram
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