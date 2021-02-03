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Для чего советские солдаты точили уголок бляхи ремня


Для чего советские солдаты точили уголок бляхи ремня

Многие согласятся с утверждением о том, что солдаты во всем мире являются одними из самых смекалистых людей на планете. Все потому, что их жизнь и служба традиционно связана с многочисленными невзгодами, лишениями, сложностями и прямой угрозы для жизни и здоровья. Именно поэтому во все времена солдаты были хитры на выдумку. Советские военнослужащие тому лучшее подтверждение.

Советские ремни используют по сей день. | Фото: 999.md.

Советские ремни используют по сей день. | Фото: 999.md.

 

Даже те, кто не служил в армии, должны быть прекрасно знакомы с армейским ремнем времен Советского Союза. Увидеть такие можно не только в музеях и фильмах, но даже на вооружении многих современных армий бывших республик СССР. Все потому, что в свое время таких ремней было произведено огромное количество. Более того, в России от советских ремней стали отказываться только в 2014 году, заменяя их на новые современные.
Ремень важнейшая часть экипировки. |Фото: allzip.org.

Ремень важнейшая часть экипировки. |Фото: allzip.org.

 

С армейским ремнем вообще связано очень много занятных вещей. Например, по тому, как носится ремень и как заправлена в него бляха с звездой в советской армии, можно было определить, к какой группе в неформальной иерархии относится военнослужащий. Помимо этого, бляха была еще и важным инструментом в распоряжении солдата.
Особенно умелые бойцы даже умели зажигать о них спички!
Ремень использовали вместо ножа. |Фото: youtube.com.

Ремень использовали вместо ножа. |Фото: youtube.com.

 

Впрочем, сегодня речь пойдет о другой придумке советских военнослужащих. Так, многие солдаты большого и необъятного Отечества затачивали один из уголков металлической бляхи. Делалось это не просто так, а исключительно из утилитарных соображений. Заточенная сторона превращалась в небольшой хозяйственный нож, который можно было использовать во время шитья, а также для открывания консервов во время выхода в поле. Вот уж действительно, все гениальное – просто! Тем более, что заточить бляху можно при желании даже об камень или асфальт.
Удобно на выходе. ¦Фото: deal.by.

Удобно на выходе. ¦Фото: deal.by.

 

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Для чего советские солдаты точили уголок бляхи ремня

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Для чего советские солдаты точили уголок бляхи ремняПодписаться на мой Instagram
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