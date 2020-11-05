Почему всегда нужно стирать новые вещи после покупки

И дело даже не в том, что до вас их мог примерить кто-то заразный. Хотя это тоже веская причина.



Даже если вы принесли из магазина новенькую, нераспакованную вещь, которую вы не примеряли и никто не примерял — отправьте ее в стирку, прежде, чем надеть. И вот в чем причина.



Циклы обработки новых вещей

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ — ОТБЕЛИВАНИЕ





ЦИКЛ ВТОРОЙ — ОКРАШИВАНИЕ ТКАНИ СПЛОШНЫМ ФОНОМ ИЛИ НАНЕСЕНИЕ НАБИВНОГО РИСУНКА

ЦИКЛ ТРЕТИЙ — ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Мало кто из нас задумывается, что приносит с собой ткань, из которой сшита наша одежда. А ведь она проходит несколько циклов обработки, прежде чем попадет на полку в магазине.Изначально все натуральные ткани (нити) грязно-коричневые. Их вымачивают в хлорке, перекиси водорода, кислотах или других отбеливателях, чтобы лишить естественного цвета. После чего высушивают и продувают. Что остается на ткани? Правильно, мельчайшие высохшие частицы раствора, в котором ее отбеливали. И еще прореагировавшие с отбеливателем остатки пигмента.Если вы наденете эту свеже-сшитую вещь на себя, а у вас чувствительная кожа, вы можете заполучить раздражение. От легкой крапивницы до тяжелого контактного дерматита.Стоп, скажете вы. Я не ношу белое. Я ношу цветные вещи! Хорошо.Процедура та же. Влажная краска (анилиновые азокрасители) наносится на ткань, после чего ее сушат.Сдувают то, что высохло на поверхности ткани. Но чем более фактурная и толстая ткань, тем больше микрочастиц высохшей краски на ней остается.В чистом виде большинство анилиновых красителей канцерогенны. Одежда может не краситься, потому что крупинки краски запеклись и не растворяются в воде. Но они с вашим потом попадают вам на тело.Я вообще ношу только некрашеные и неотбеленные вещи! Хорошо.Чтобы готовая одежда, даже самая натуральная, не покрылась плесенью и не смялась, пока ее везут в контейнерах из Китая до магазина, ее обрабатывают.Ее обрабатывают водоотталкивающими пропитками, о гипоаллергенности которых, поверьте, не заботится никто.И еще ее обрабатывают формальдегидной смолой, чтобы на ткани не было сильных неисправимых заломов.С момента, когда нитка впервые сошла с бобины на ткацкий станок до того момента, как готовое платье оказалось у вас в руках — никто ни разу не стирает ткань. На нее только наносят различные вещества, которые не являются чем-то целебным для вашей кожи.АХ, ДА. НЕ ЗАБУДЕМ И ПРО ТУ ДЕВОЧКУ В ПРЫЩАХ, ЧТО ПРИМЕРЯЛА ЮБКУ ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИПоэтому, как бы вам не хотелось блеснуть обновкой сразу после покупки — сначала постирайте ее.