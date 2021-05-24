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Какую рыбу не приобретет в магазине настоящий повар: основные признаки


Какую рыбу не приобретет в магазине настоящий повар: основные признаки

Рыба остается одним из важнейших ингредиентов в готовке блюд. Однако, выбрать действительно правильную, полезную и хорошо подходящую рыбешку может быть не так просто, как кажется. В первую очередь следует знать о такой продукции, которые не возьмет ни один профессиональный повар. Итак, к каким же важным моментам рекомендуют присматриваться мастера кулинарного дела?


1. Рыба, выложенная на лед


Со свежей рыбой все не просто. /Фото: yandex.ua.

Со свежей рыбой все не просто. /Фото: yandex.ua.

 

Если в магазине выкладывается «свежая» рыба на лед, следует понимать, что организатор продаж позволяет себе манипулировать покупателями. Дело в том, что рыба с открытым способом хранения продается только после ее непосредственного лова, пока она остается свежей. В такой случае продукт должен быть реализован в течение последующих 12 часов или отправлен на заморозку.

В магазинах на льду продается не свежая, а уже мороженная рыба, которая была перед этим разморожена для вида и привлечения клиентов. Продукт, прошедший такой путь, уже теряет в качестве, так что лучше обойти его стороной.

2. Мутный лед


Лед должен быть чистый. /Фото: yandex.ru.

Лед должен быть чистый. /Фото: yandex.ru.

 

Неравномерные наросты льда на рыбе, трещины, а также мутный лед или лед коричневого и желтого цвета указывают на то, что перед нами лежит продукт уже далеко не первой свежести.
Скорее всего, филе неоднократно размораживалось и замораживалось. Нужно ли напоминать о том, что перепады температур способствуют размножению бактерий?

В идеальном варианте лед должен быть светлым и прозрачным, иметь более или менее равномерный и нетолстый слой.

3. Большеголов и тунец


Большая рыба опасна. /Фото: 123ru.net.

Большая рыба опасна. /Фото: 123ru.net.

 

Конечно, от разового употребления большеголова или тунца ничего страшного не случится. Однако следует помнить о том, что почти вся крупная рыба – это своего рода губка для вредных веществ. Например, в тунце накапливается в том числе ртуть. Так что на постоянной основе подобные продукты лучше не употреблять. А еще лучше, отдавать предпочтение безопасным сортам рыбы, таким, как сельдь, сардина, хек и минтай.

4. Блестящая рыбка


Чешуя не должна сильно блестеть. /Фото: aquafanat.com.ua.

Чешуя не должна сильно блестеть. /Фото: aquafanat.com.ua.

 

«Идеальный» внешний вид рыбешки вовсе не говорит о высоком качестве продукта. Если рыба имеет откровенно глянцевую поверхность, то это указывает на наличие проблем с ней, а не на их отсутствие. В первую очередь блестящая поверхность подсказывает нам, что в данной рыбе содержится большое количество полифосфата. Уже во время готовки мясо рыбы начнет излишне пениться. Таким образом, почти половина денег при покупке «глянцевой» рыбешки фактически уходит на приобретение воды.

5. Разделанное филе


Лучше брать рыбу целиком. /Фото: gastronom.ru.

Лучше брать рыбу целиком. /Фото: gastronom.ru.

 

Не стоит также приобретать уже разделанное рыбное филе, так как в этом случае есть большой риск нарваться на поддельный продукт. Здесь все очень просто: под видом дорогой рыбы можно без особого труда впарить гражданину какой-нибудь минтай. Ведь неспециалист все равно (в большинстве случаев) отличить разные филе не сможет. Защититься от этого можно достаточно легко – просто покупайте рыбу в целом виде.

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Какую рыбу не приобретет в магазине настоящий повар: основные признаки

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