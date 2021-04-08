Продукты, которые не стоит покупать даже cо скидкой

Когда мы заходим в магазин и видим скидку на какой-нибудь продукт, у нас возникает желание немедленно его купить: выгодное предложение — надо брать, да побольше. Однако некоторые продукты не стоит покупать даже со скидкой, так как польза их более чем сомнительна, а экономия слишком несущественная.



Мы тоже люди, и нам не чуждо желание купить что-то по акции. Но в то же время хотелось бы разобраться, что есть что и действительно ли скидка оправдывает необходимость приобретения того или иного продукта. И вот что мы выяснили.



Плавленый сыр

Мультизерновой хлеб

Детские фруктовые пюре в пакетиках

Ароматизированные творожки и йогурты

Смеси орехов для перекуса

Молотые специи

Смеси для выпечки

Булгур

Рыба и мясо

Рис для суши

Рыбные консервы в масле

Ароматизированная соль с приправами

Начало неплохое: плавленый сыр делают из натурального сыра. Однако дальше все уже не так хорошо. К настоящему сыру добавляют насыщенные жиры (повышают уровень холестерина), большое количество соли (продлевает срок хранения и усиливает вкус, а заодно и увеличивает риск развития различных заболеваний) и искусственные пищевые красители (уже много лет вызывают споры у ученых всего мира из-за своей сомнительной безопасности).Главная цель производителей плавленых сыров — увеличить срок хранения продукта и продать максимальное его количество. Причем продать по цене, которая зачастую не отличается от цены натурального сыра отнюдь не худшего качества.Меньше белой муки и побольше злаков — именно этим мы руководствуемся, покупая более «здоровый» хлеб из цельнозерновой муки с эстетично выглядывающими семечками.Но на самом деле мультизерновой хлеб — это часто обычный хлеб, маскирующийся под «здоровый». Как правило, это белая мука, смешанная со ржаной, в которую добавили семена льна и отруби.Проверить список ингредиентов не всегда возможно, особенно если вы покупаете хлеб в супермаркете с собственной пекарней: его обычно просто не пишут. Лучше в таком случае покупать упакованный хлеб, изготовленный на хлебозаводе: как правило, на таких изделиях указан состав.Это действительно очень удобно — пакетик с фруктовым пюре. Никакого вреда и уверенность в том, что состав совершенно безобидный. Можно не только детей радовать, но и взрослому иногда перекусить в ожидании обеда.Однако обратите внимание: в большинстве таких пюре основной ингредиент — яблоко. Это самый бюджетный фрукт в нашем регионе (цена за килограмм — ₽ 100–120). Пакетик пюре стоит ₽ 30–100. Как думаете, сколько яблок идет на один 90-граммовый пакетик пюре?В супермаркетах полки с йогуртами и творожками занимают несколько десятков метров. Ассортимент разнообразный: банановые, клубничные, ванильные, манговые — на любой вкус. Мы с удовольствием покупаем такую продукцию, ведь «это очень полезно». Но, к сожалению, польза есть только в натуральном йогурте, без добавок. А в большинстве его ароматизированных собратьев присутствуют повышенные дозы сахара, загустители и консерванты. Кроме того, если сравнить цену на несладкий греческий йогурт и на привычный нам фруктовый с наполнителем, то можно заметить, что натуральный йогурт нередко выходит дешевле.Это довольно популярный снек: очень вкусно, выглядит эстетично, к тому же дарит уверенность в том, что вы не перекусываете чем придется. Однако если внимательно рассмотреть состав пакетика, то можно увидеть, что основную массу в нем составляют цукаты, дешевый арахис и изюм. А вот более дорогих орехов вроде миндаля или кешью содержится очень мало.Такие смеси стоят недешево. Однако не спешите покупать их со скидкой — выйдет дешевле сделать самостоятельно. Кроме того, так вы сможете уменьшить количество засахаренных цукатов и сделать продукт чуть здоровее.Некоторые специи содержат в себе масла, которые отвечают за вкус и аромат. Такие приправы лучше использовать сразу после измельчения. Не стоит хранить их годами, потому что они очень быстро теряют вкус и аромат. Разумеется, никто не может запретить вам использовать предварительно перемолотые специи, если у вас нет возможности купить их целиком. Они все равно добавят аромат, просто он не будет таким интенсивным. Не все специи таковы: к ним относятся только тмин, мускатный орех, кардамон, гвоздика, кориандр и все виды перца. Приправы же из сушеных овощей (морковь, сельдерей) или трав вполне спокойно могут храниться годами на полочке в шкафу.Кстати, попробуйте обратить внимание на состав специй, которые предназначены для приготовления определенных блюд («для рыбы», «для котлет», «для шашлыка»). Обычно в таких смесях множество ингредиентов и среди них можно встретить усилители вкуса и стабилизаторы. В моноспециях такого практически не бывает.Уже много лет в магазинах можно приобрести сухую смесь для выпечки торта, блинов или печенья. Многие из нас покупают их из-за кажущегося удобства: нужно только добавить 1–2 ингредиента, перемешать — и тесто готово.Однако не стоит забывать, что помимо муки, яичного порошка и сахара в таких смесях также присутствуют ароматизаторы, стабилизаторы и красители. Поэтому если есть силы и желание, то лучше все же испечь печенье из непереработанных продуктов. Тем более что в некоторых смесях присутствует максимум 5 ингредиентов, которые точно найдутся у вас дома.Наша старая добрая пшеничная крупа и булгур — очень близкие родственники. Булгур производят из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Пшеничную крупу обрабатывают по-другому. Однако и то и другое имеют одинаковое происхождение. По вкусу отличия очень незначительны, но булгур более рассыпчатый, тогда как его «сестра» обычно сбивается в комочки. В некоторых блюдах рассыпчатость принципиально важна, например при приготовлении салатов или определенных видов гарниров. Но иногда это не имеет значения (в супах или при фаршировке овощей).Что же касается пищевой ценности, то здесь булгур и пшеничная крупа идут почти в ногу, хотя в чем-то последняя даже обгоняет собрата. А вот цены на них очень сильно различаются. Поэтому имеет смысл четко понимать, где и как вы планируете использовать булгур. Возможно, нет никакого смысла переплачивать за него там, где можно просто взять обычный «Артек».Разделанное филе любой рыбы всегда будет стоить дороже, чем целая тушка. Кто-то потратил свой труд и время на то, чтобы очистить ее, — и вам придется заплатить за это. Покупая целую рыбу, придется повозиться, чтобы ее разделать. Однако это выйдет значительно дешевле и даст уверенность в том, что продукт обработан и приготовлен в подобающих санитарных условиях.То же самое можно сказать, например, и о мясе птицы: целая тушка гораздо дешевле, чем разделанные части курицы.Многие любят это японское блюдо, однако покупать готовые суши в кафе не всем по средствам. Поэтому приготовление их в домашних условиях не редкость. Обычно для этого мы покупаем рис, на упаковке которого написано «для суши». Да, действительно, существуют виды крупы, которые используют исключительно для этих целей: в них содержится большое количество крахмала, поэтому рис после варки становится клейким.Однако, если взять обычный круглозерный рис и сварить его соответствующим образом, получится то же самое. И только большой гурман сможет найти отличия в готовом изделии.Рыбные консервы любимы во всем мире: порции небольшие, рыба готова к употреблению, а по количеству витаминов она почти не уступает свежей. Обычно консервы предлагаются в 2 вариантах: в собственном соку и в масле (так, конечно, сочнее). Однако, если вы хотите получить максимум витаминов, имеющихся в рыбе, лучше купить ту, что законсервирована в собственном соку. Например, в одной из этих порций (на фото) омега-3 в среднем на 20 % меньше, чем в другой, потому что тунец в воде теряет всего 3 % омега-3: они остаются в жидкости, которую мы сливаем. А если тунец находится в масле, то у него остается на 15–25 % меньше драгоценного вещества. И все это лишь потому, что омега-3 растворяется в жирах.Многие стараются разнообразить свою домашнюю кухню всевозможными приправами. И действительно, с пряностями обычное рагу может приобрести экзотическую нотку. Однако не спешите покупать приправы на основе соли: ведь обычно большую часть в них и составляет собственно соль, которая стоит копейки. Однако продаются такие смеси отнюдь не дешево.Если отдельно приобрести соль и приправы, получится в несколько раз дешевле, чем если покупать красивую упаковку, где все то же самое.