10 рек в России, где можно намыть золото

Россия – это страна чрезвычайно богатая рассыпным золотом. И чтобы почувствовать дух настоящей золотой лихорадки необязательно ехать на Колыму. Можно попробовать себя в качестве старателя и поближе к дому – ведь даже в реках Московской области можно обнаружить золото, если постараться. Вот только будет ли это окупать ваши усилия – неизвестно.



Гораздо лучше начать промышлять поиском на месторождениях, уже отработанных промышленным способом. Даже после закрытия приисков очень много золота остается в мелких участках, не представляющих интереса для промышленников. Таких мест в России навалом, так что хватайте старательский лоток и металлоискатель, и вперед, на поиски сокровищ. Только обзаведитесь сначала лицензией частного старателя, в России к этому относятся очень серьезно.









Река Санарка

Бассейн реки Лена

Река Бодайбо

Река Большой Чанчик

Река Бом

Ручей Алексеевский

Ручей Джалон

Река Талга

Ручей Миллионный

Река Унаха