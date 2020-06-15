Секрет макарон по-флотски — любимого блюда Сталина, покорившего гурманов Рима

Международные конкурсы кулинаров, вошедшие в моду во всем мире в середине 20 века, собирали лучших мастеров кухни из разных стран. Долгие годы СССР, которому было что предложить гурманам, в этих праздниках вкуса не участвовал — Сталин не одобрял мероприятий с выездом специалистов в западные страны. Но в 1952 году советское блюдо все же приняло участие в конкурсе, проходящем в Италии, и одержало уверенную победу.

На мировой форум кулинаров, проходивший в Риме, советские повара традиционно не попали. Но посол СССР в Италии сам представил рецепт жюри и гостям, которые были поражены простотой приготовления, низкой стоимостью и, главное, вкусом блюда. Это были прозаические макароны по-флотски, которые у нас знают абсолютно все.

Почему Иосиф Виссарионович дал добро на участие блюда в римском конкурсе, хоть и заочно, без автора? Дело в том, что вождь был абсолютно уверен в успехе советского изобретения. Однажды попробовав макароны по-флотски, Сталин стал их поклонником и, несмотря на свою любовь к кавказской кухне, никогда не отказывал себе в удовольствии вкусить эту простую пищу.

Родина макарон по-флотски — Ялта. Блюдо придумал преподаватель Ялтинского кулинарного училища Борух Соломонович Кацеленбоген.

Детище учителя стало настоящим кулинарным прорывом и событием римского конкурса. Смешивать мясо с макаронными изделиями умели в Италии и раньше, но вот только в макаронах по-флотски это происходило по особой технологии, что делало вкус неповторимым. Сталин высоко оценил победу блюда Боруха Соломоновича на престижном первенстве поваров. Желая наградить ялтинского учителя, вождь предложил ему на выбор квартиру в Москве, Ленинграде или любом другом городе страны, который назовет победитель.

Но скромный ялтинский еврей отказался покидать родную провинциальную Ялту, так как не мысли свою жизнь без моря и гор. Но без поощрения Кацеленбоген не остался — по приказу вождя ялтинские власти выделили ему просторный дом на Графской набережной.

Гораздо позднее, когда поэт Иосиф Бродский отдыхал в Ялте, его познакомили с Борухом Соломоновичем, который был уже в очень преклонном возрасте. Узнав, что нового знакомого зовут Иосиф, старый кулинар в шутку сказал:

Знавал я одного Иосифа, так он мне хотя бы квартиру здесь подарил, а с тебя какой прок? Да, я живу в провинции у моря, потому что мне выпало тут родиться!

Сталин также решил увековечить канонический рецепт макарон по-флотски и распорядился с 1955 года включать его во все кулинарные книги и энциклопедии, издаваемые в СССР. Эта простая и вкусная еда прочно вошла в нашу жизнь и мы даже не задумываемся об истории ее изобретения.

За долгие годы, прошедшие со времени победы в римском конкурсе, попытки усовершенствовать макароны по-флотски предпринимались множество раз. Как только не искажали классический рецепт кулинары, чтобы улучшить вкус блюда. Сам Борух Соломонович, наблюдая за экспериментами со стороны, однажды сказал сквозь слезы: «Пройдет немного времени и они окончательно испоганят и переврут рецепт».

По большому счету так и случилось и то, что мы сегодня готовим, имеет лишь отдаленное отношение к настоящему шедевру ялтинского повара. К счастью, Кацеленбоген перед смертью передал точную рецептуру и технологию приготовления ученикам, поэтому обладатели секрета макарон, некогда потрясших Европу, еще среди нас.

Мы приводим здесь настоящий рецепт времен римского триумфа, чтобы вы сами могли оценить, насколько заблуждались, называя макаронами по-флотски примитивную снедь из столовой.

Рецепт настоящих макарон по-флотски

Изобретатель блюда особо отмечал, что большую роль в его приготовлении играют ингредиенты. Нужен фарш, непременно говяжий, 550 гр. Это может быть мясо из любой части туши, но непременно без жил. Макароны берут 450 гр, обязательно гофрированных — за счет формы обеспечивается их сцепление с фаршем, которое очень важно.

Нужны также 350 гр репчатого лука и 2,5 литра воды, если макарон 450 гр. Количество воды играет большую роль, поэтому лучше запастись вместительной кастрюлей. Сам Борух рассказывал, что в армии ему пришлось готовить макароны по-флотски на 1200 человек, при норме 100 гр на одного бойца. Чтобы соблюсти рецепт, пришлось брать ванную объемом более 700 литров, отмывать ее, а потом готовить в ней обед на дровах.

Многие считают, что слегка недоваренные макароны и вкуснее, и полезнее. Поэтому иногда этот продукт варят на пару минут меньше. чем указано на упаковке. Борух Соломонович категорически отвергал эту гипотезу и всегда утверждал, что нет ничего лучше и вкуснее хорошо проваренных макаронных изделий.

С макарон, отваренных до полной готовности, сразу же сливают воду и добавляют в них 50 гр сливочного масла. Пока они пропитываются, нужно порезать «пером» репчатый лук и обжарить его до золотистого цвета на растительном масле. Когда лук будет готов, добавляем к нему еще 50 гр сливочного масла.

Автор блюда считал, что это важнейший момент приготовления — 2 раза по 50 гр масла, один раз в сами макароны и один раз в обжаренный лук. Казалось бы, мелочь, но попробуйте пренебречь ею и получите совсем не такой вкус. Параллельно, пока происходит луково-сливочная магия, на другой сковороде нужно поджарить фарш, непрерывно помешивая его деревянной лопаткой.

В процессе приготовления нельзя добавлять ни соль, ни специи. Лишь после того, как весь фарш станет однородно серым и начнет благоухать жареным мясом, перчим и солим по вкусу. В конце процесса соединяем макароны, лук и фарш в общей емкости и хорошо перемешиваем. Здесь будет уместно привести цитату самого Боруха Соломоновича:

Мясо должно пробраться внутрь макарон и хорошенько облепить их со всех сторон.

Теперь вы можете насладиться настоящими макаронами по-флотски, которые произвели неизгладимое впечатление на гурманов со всего мира в 1952 году. Если у нас рецепт блюда безбожно переврали, то в Италии его бережно хранят, наряду с секретами местной пасты. В курортном городе Римини, на пляже, работает хорошо известное любителям вкусно поесть заведение «Борух Бар». Подают там одно блюдо — Macaroni Navy Style или просто макароны по-флотски.

Историю знаменитого блюда рассказал ученик самого Боруха Соломоновича Михаил Дегтярь, хранитель кулинарного секрета, которому нет цены.