Идеальный шторм

Как известно, 2/3 поверхности Земли покрыты водой, без которой не может существовать ничто живое. В то же время, эта среда опасна, чужда и загадочна для всех существ, живущих на суше. Ученые говорят, что дно океана исследовано нами гораздо хуже, чем обратная сторона Луны.
Сегодня немного поговорим о штормах на морях и океанах — очень красивых и опасных погодных явлениях. В конце будет сильное видео. Итак, штормом или бурей называют большое волнение на море, а также очень сильный ветер, скоростью более 20 м/с, то есть свыше 9 баллов по шкале Бофорта. Сэр Фрэнсис Бофорт (7 мая 1774, Ирландия — 17 декабря 1857, Суссекс) — английский адмирал, военный гидрограф и картограф. В 1805 году он разработал 12-бальную шкалу для оценки скорости ветра по его действию на наземные предметы и по волнению моря. В 1838 году шкала Бофорта был принята на британском флоте, а потом моряками всего мира: В честь Бофорта названо море в Северном Ледовитом океане у берегов Канады и Аляски, а также остров в Антарктике. Приближение катастрофической бури, сопровождавшейся жертвами, август 2010, Гатчина. Все штормы возникают по одной и той же причине — из-за большой разности давлений атмосферы на близких расстояниях. Картина Ивана Айвазовского «Девятый вал»: Чаще всего бури (штормы) связаны с атмосферными вихрями-циклонами. Если давление в центре циклона очень низкое по сравнению с его окраинами, то возникает большая разность давлений, вызывающая штормовые ветры. Спутниковый снимок урагана Дэннис, 7 июля 2005: Наиболее разрушительные ураганы, кстати, называют женскими именами. Ураган «Катрина» — самый разрушительный ураган в истории США. Произошёл в конце августа 2005 года. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80 % площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб составил $125 млрд.: Штормовые циклоны (до 12 баллов) в средних широтах бывают редко: один раз в 8—10 лет. Шторм может наблюдаться: при прохождении тропического или внетропического циклона; при прохождении смерча (торнадо); при местной или фронтальной грозе. Вид на ураган из космоса: Грозы обычно начинаются во второй половине дня или ранним вечером, чаще на суше. В океане можно встретиться с грозой между полуночью и зарей. Картина «Христос во время шторма на море Галилейском»: Особенно страшны циклоны, образующиеся в тропических широтах. Тропические циклоны вызываются теми же причинами, что и циклоны наших широт, но они меньше размером и в поперечнике достигают всего 200—300 км. Зато разница в давлении воздуха здесь колоссальная, поэтому скорость ветра достигает силы урагана. Циклоны сопровождаются мощной грозовой облачностью, сильными ливнями и огромными океаническими волнами. Эти циклоны возникают сравнительно редко — от 5 до 15 раз в году. Первые признаки приближения тропического циклона появляются на небе. Еще накануне при восходе или заходе солнца небо ярко-красного цвета. Это окрашиваются солнцем высокие и легкие перистые облака, движущиеся впереди наступающего циклона. Постепенно, по мере приближения циклона, небо становится медно-красным. На горизонте появляется темная полоса. Затихает ветер. В душном, жарком воздухе наступает зловещая тишина. Морские птицы поспешно собираются в стаи и улетают в глубь континента. Разрушения, производимые тропическим циклоном, зависят не только от непосредственного действия ветра, но и от волнения на море: огромные волны, набегая на низкие берега, также разрушают строения, смывают поселки и даже целые города. Ураган выбрасывает на берег большие суда. В штормовую погоду борешься с двумя стихиями — неистовым ветром и взволнованным морем. Ветер ограничивает парусность яхты, рвет паруса, такелаж или ломает мачту, но наиболее опасные повреждения корпусу и надстройкам наносят волны. Для судов опасна не абсолютная высота волны, а ее форма и крутизна. Закончим мы сегодня обязательным к просмотру HD-видео «Морской шторм»:
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Идеальный шторм
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