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5 легендарных шедевров, которые обязательно нужно увидеть в Лувре


5 легендарных шедевров, которые обязательно нужно увидеть в Лувре

Франция всегда была центром не только моды, но и искусства. В частности, стоит вспомнить легендарный Лувр – музей, которому и по сей день нет равных. А всё потому, что в нём выставляются не только картины эпохи неоклассики и романтизма, но и шедевры Ренессанса, и, конечно же, самые невероятные скульптурные работы со всего света. По состоянию на конец 2018 года, это место посетило свыше десяти миллионов людей с разных уголков планеты. А если нет возможности побывать там лично – то давайте ознакомимся с несколькими самыми яркими, эмоциональными, исторически и культурно важными работами, выставленными в этих стенах.

1. Клятва Горациев


Клятва Горациев - картина французского художника Жака-Луи Давида, написанная им в 1784 году в Риме.

Клятва Горациев - картина французского художника Жака-Луи Давида, написанная им в 1784 году в Риме.

 

Эта картина является ещё одним шедевром француза Жака-Луи Давида, и она также посвящена римским легендам и мифам. Для сюжета своего полотна автор выбрал историю о враждующих городах – Риме и Альба-Лонге. Согласно мифу, оби эти города послали троих своих лучших бойцов, которые могли разрешить спор между властями. Та троица, которая победит в процессе, и будет выигравшей стороной в войне. На картине изображены три римских представителя – братья из семьи Гораций.
Полотно изображает момент, когда они приветствуют своего отца перед путешествием, а тот в свою очередь протягивает им мечи. Согласно легенде, лишь один из братьев выживет в ходе соревнования и победит троицу Куриати из города Альба-Лонге.

В правой же части картины Жак-Луи нарисовал женщину по имени Камилла. Она – сестра братьев из Рима, однако вместе с тем помолвлена с одним из братьев Куриати. На полотне женщина заливается слезами, поскольку понимает, что, какая бы сторона не выиграла – она рискует потерять любимого человека или члена семьи. Полотно, как считают искусствоведы, посвящено глубокой теме патриотизма и жертв во имя своей страны. Эта картина была в самом начале высоко оценена критиками в 1784 году и по сей день считается шедевром в жанре неоклассики.
Помазание Наполеона I и коронация Жозефины – Жак-Луи Давид.

Помазание Наполеона I и коронация Жозефины – Жак-Луи Давид.

 

2. Плот Медузы


Теодор Жерико: Плот Медузы, 1818 - 1819 гг.

Теодор Жерико: Плот Медузы, 1818 - 1819 гг.

 

«Медуза» – это один из крупнейших военных кораблей из Франции, который прошёл наполеоновские войны. Однако несмотря на свою удачу в боевых действиях, она всё же потерпела крушение в 1816 году на песчаной отмели, когда перевозила людей в Сенегал. На тот момент на борту находилось свыше четырёх сотен человек, однако на плот поместилось всего сто пятьдесят. Однако те, кто оказался на плоту, вовсе не остались в выигрыше, ведь они были подвержены многочисленным испытаниям. Так, некоторые из них оказались в океанских водах во время шторма, другие организовали восстание и были убиты военными, третьи, когда вода и еда закончились, стали каннибалами, сбрасывая трупы в воду.

Спустя почти что две недели дрейфа в неизвестном направлении, плот, наконец, был найден, однако на нём обнаружилось всего пятнадцать живых людей. Это событие было своеобразным международным скандалом, которое автор картины, Теодор Жерико, досконально изучил, прежде, чем взяться за кисть. «Плот Медузы» считается невероятно влиятельным полотном, которое раскрывало все грани жанра романтизма, а также увековечивало в памяти этот исторический момент.
Бег свободных лошадей в Риме II.

Бег свободных лошадей в Риме II.

 

3. Свобода, ведущая народ


Эжен Делакруа: Свобода, ведущая народ, 1830 год.

Эжен Делакруа: Свобода, ведущая народ, 1830 год.

 

Богиню Свободу изображали творцы и привержены разных культур, а потому не удивительно, что она получила вторую жизнь и во время Французской революции. Многие из её аллегорических образов буквально стали символами происходящего во Франции, а её фигура стала своеобразным отображением Французской Республики в целом. Нарисованная в 1830 году, картина Эжена Делакруа демонстрирует революцию, которая произошла в этом же году, когда народ Франции решил свергнуть своего короля, Карла X. В центре полотна – женщина, которая и символизирует Свободу – крепкую, стойкую и сильную. В одной руке она зажимает французский флаг, а в другой держит оружие. Это полотно считается невероятно важным в культурном и историческом смысле.

Отметим, что именно эта картина вдохновила создателей легендарной Статуи Свободы, а также послужила музой для такого писателя, как Виктор Гюго. В годы своего создания, картина была символом против монархии и восхваляла республиканский строй. А потому не удивительно, что работа Эжена заняла первое место в списке самых влиятельных картин эпохи романизма. Отметим так же, что это полотно является самой знаковой работой француза во всём музее.

4. Венера Милосская


Венера Милосская.

Венера Милосская.

 

Историки отмечают, что, возможно, это произведение искусства было обнаружено неким крестьянином по имени Йоргос Кентротас в 1820 году. Стоит отметить, что скульптура изначально была найдена по частям у берега Эгейского моря. Вскоре её презентовали в дар королю Франции – Людовику XVIII, благодаря которому она позже появилась в музее. Многие историки также считают, что Афродита на самом деле и есть так называемая Венера, которая и представляет собой собирательный образ богини любви, красоты, удовольствия и детей. Также неизвестно, кто на самом деле был автором этого шедевра: многие предполагают, что им мог быть так называемый Антиохийский Александрос, чьи работы эллинистического периода плохо известны. Кроме того, что весь мир обсуждает причину отсутствия рук у статуи, стоит отметить, что изначально она была богато украшена серьгами, браслетами и даже головной повязкой, что были утрачены.

Сейчас это один из самых известных символов современной художественной культуры. Венера Милосская в свою очередь оказала огромное влияние не только на скульпторов, но и даже на авторов картин, в том числе и на легендарного Сальвадора Дали.

5. Мона Лиза


Гениальный Леонардо да Винчи.

Гениальный Леонардо да Винчи.

 

Каждый человек знает, что автором этого шедевра является Леонардо да Винчи. В свою очередь он был и остаётся самой легендарной фигурой эпохи итальянского Ренессанса. Эта картина, очевидно, стала самым узнаваемым произведением искусства. О ней слагают рассказы, снимают кино, пишут песни, делают пародии и ежедневно смотрят в Интернете и вживую. Её известность заключается не только в её уникальном стиле и некоторых загадках, которые ходят вокруг неё, но и в интересной улыбке женщины. Она более известная миру как «la Gioconda», что в переводе означает «та, которая смеётся». По сей день неизвестно, кто изображён на полотне. Некоторые биографы считают, что это портрет Лизы Герардини – купеческой жены того времени.

Стоит также упомянуть интересный факт: Да Винчи так и не закончил свою картину, поскольку постоянно вносил всё новые и новые изменения и стремился к идеалу. А потому за всю его жизнь она так и не была выставлена и показана миру, ведь художник всячески её скрывал. «Мона Лиза» также засветилась и в Книге рекордов Гиннеса как картина, которая имеет наибольший страховой фонд. Согласно оценке, она стоила примерно 100 миллионов долларов США по состоянию на 1962 год, а, если добавить к этому инфляцию – то картина подорожала ещё примерно на 100 миллионов. Это полотно также не только самое известное во всём мире, но и самое посещаемое в рамках музея.http://navote.ru/?p=23183
Мона Лиза.

Мона Лиза.

 

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5 легендарных шедевров, которые обязательно нужно увидеть в Лувре

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