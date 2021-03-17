Для чего у советских водителей в машине имелись соль, хозяйственное мыло и аспирин

Советский человек был горазд на смекалку. И водители были не исключением. Вот только порой их лайфхаки для поддержания машины в рабочем состоянии оказывались слегка необычными. Так, например, большинство водителей всегда держали при себе соль, хозяйственное мыло и аспирин. И, что самое интересное, этот набор мог помочь поддержать автомобиль в рабочем состоянии, а иногда и реанимировать его.
Смекалка советского автомобилиста порой принимала причудливые формы. /Фото: russian7.ru
1. Соль - против обледенения стекла
Соль в машине борется с лишней влагой. /Фото: 4kolesa.mirtesen.ru
У советских водителей нередко можно было встретить мешочек с солью в бардачке. А использовали его как средство по борьбе с излишней влажностью в салоне.
Соль клали под лобовое стекло, чтобы избежать его обледенения, который образуется из-за собирающегося конденсата. А иногда таким мешочком протирали стекло снаружи.
2. Хозяйственное мыло поможет при пробоине в бензобаке
Мыло спасет от протекания бензина. /Фото: avtovzglyad.ru
Наличие хозяйственного мыла, казалось бы, оправдано. Однако далеко не всем известно, что советские водители использовали его не только по назначению. Например, его нередко брали в руки после особенно ухабистых дорог.
Дело в том, что на кочках и ямах страдают не только шины, но и бензобак, который в самый не подходящий момент может обзавестись пробоинами. Именно здесь и придет на помощь хозяйственное мыло: им затирали дырку как замазкой, и это позволяло доехать до СТО без опасения потерять бензин по дороге.
3. Аспирин реанимирует аккумулятор
Аспирин запустит заглохший аккумулятор. /Фото: versiya.info
Опытные водители всегда возят с собой пачку аспирина. Причем используют его в качестве лекарства не только для себя, но и для своего автомобиля.
Так, пара таблеток препарата помогут запустить разрядившийся свинцово-кислотный аккумулятор. Дело в том, что аспирин запускает химическую реакцию, что позволит «машинной батарейке» проработать еще некоторое время.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии