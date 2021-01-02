12 знаменитостей, которые в стремлении стать стройнее оказались на краю могилы

Виктория Бекхэм

Еще во времена существования Spice Girls Виктории Бекхэм дали совет: хочешь стать популярней, похудей

Максим (Марина Максимова)

Максим бросает из крайности в крайность: на первом фото она на заре своей карьеры, потом певица похудела и... снова поправилась

Мэри-Кейт Олсен

Мэри-Кейт Олсен уже много лет пытается хоть немного поправиться

Юлия Александрова

Тяготы островной жизни не прошли для Юлии Александровой без последствий

Лили Роуз Депп

Лили Роуз Депп даже гордится, что у нее анорексия

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич тоже считала себя недостаточно худой

Анджелина Джоли

Пару лет назад Анджелина Джоли весила всего 35 кг

Юлия Липницкая

Из-за анорексии Юлия Липницкая ушла из спорта

Леди Гага

В 15 лет Леди Гага боролась с анорексией и булимией

Яна Чурикова

Сейчас Яна Чурикова гордится своими формами

Пичес Гелдоф

Анорексия стала причиной смерти Пичес Гелдоф