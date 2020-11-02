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Каннский скандал с переодеваниями

скандал

Очень показательная история о том, как один непродуманный поступок может испортить всю оставшуюся жизнь.

В 1954 году на знаменитом Канском фестивале произошел скандал.

Актриса Симона Сильва, позируя перед фотографами, сняла верх платья (лифчика на ней не было). Акция получилась неудачной: организаторы фестиваля попросили Симону немедленно уехать, за ней закрепилась дурная слава. Ни в Европе, ни в США крупные режиссеры не хотели с ней сотрудничать. 30 ноября 1957 года 29–летняя Сильва умерла от инсульта в своей квартире.

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Мне кажется, Симона Сильва стала одной из последних жертв общественной морали, осуждающей актрис за обнаженку. С другой стороны, кусочек вечной славы ей достался. Пусть и достаточно маленький.

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