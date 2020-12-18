Тенденции дизайна интерьера, которые не полезны и не уютны

Дизайнер интерьера — очень интересная профессия. Но, следуя новым тенденциям, вы должны помнить, что ваша обновленная квартира, по-прежнему должна быть удобной для проживания.











1. Барная стойка. Вы можете подумать, что эта часть дизайна интерьера делает помещение более просторным. Но на самом деле, она уменьшает пространство, делает это место более неудобным.







2. Открытые стеллажи. Открытые полки являются проблемой для многих домохозяек. И худший вариант, если они на кухне. То, что красиво выглядит на фотографиях, превращается в настоящий кошмар на самом деле.







3. Каменная плитка. Использование плитки из камня является тенденцией. Она используется на кухнях, в ванных комнатах, холлах и даже в гостиных и других местах. Иногда камня так много, что это место напоминает музей, а не дом.







4. Простые белые стены. Очень светлые стены, белые, цвета слоновой кости и кремового цвета, были модными на протяжении многих лет. Они отлично подходят для жестоких минималистов, но те, кто хочет чего-то более уютного, могут начать чувствовать себя некомфортно и попытаться решить свою проблему, разместив множество картин и фотографий на стенах. И вот тут начинается беда, потому что некоторые люди не знают, когда остановиться.

5. Однотонные интерьеры. Вещи одного цвета, могут выглядеть излишними и вызывать у вас ощущение, будто вы живете в кукольном домике.6. Стены в виде классной доски. Что плохого в этой особенности дизайна интерьера? Когда вы смотрите на фотографии этих досок, на них обычно есть какие-то классные рисунки, красиво расположенные наклейки, может быть, какие-то классные магниты . Спросите себя: можете ли вы поддерживать свою стену в этой форме? Или это скоро будет покрыто чем-то неразличимым?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: