На оружейных развалах встречаются разные образцы из прошлого – в руки оружейных энтузиастов попала настоящая винтовка Мосина. Они не могли пройти мимо и сделали тест оружия, бывшего на вооружении армий почти 100 лет назад. Впервые трёхлинейная винтовка С.И. Мосина поступила на вооружение русской армии в 1891 году.



И знаете что? Официально она все еще остается на вооружении! Конструкция винтовки почти безотказная. Надежнее этой винтовки оружия быть просто не может. Грязь? Ну, ничего страшного. Пыль? Вода? Ерунда! Даже если закончились патроны, с винтовкой можно идти в штыковую. Образец впечатлил стрелков, особенно на фоне нежных современных вооружений. Не зря она стала легендой!



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