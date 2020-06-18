Как охотились на ведьм в разных странах

Охота на ведьм и последующие судебные процессы над ними (неважно, по политическим или религиозным мотивам) всегда были по-настоящему страшными. На протяжении всей мировой истории ни в чем не повинных людей (в подавляющем большинстве случаев это были женщины) допрашивали, наказывали, пытали, насиловали и даже убивали, при условии, что они совершали хоть что-то, связанное с оккультизмом или колдовством. Извращенные и странные наказания для этих людей часто были мучительно медленными и непременно жестокими. Одно можно сказать наверняка: в течение очень долгого времени люди пытались преодолеть свои суеверия, и это привело к огромному количеству смертей.





1. Колдовство в предыстории

2. Древний Вавилон

3. Древний Рим

4. Вакханалии

5. Средневековье

6. XIII век

7. Ранний современный период

8. Америка

10. Последствия