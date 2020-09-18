Тяжкий крест стриптизера: три парня пожаловались журналистам на тяготы своей профессии

Три стриптизера пожаловались изданию The Sun на свои нелегкие будни и теперь мы точно знаем, как нелегко достается хлеб с маслом этим мужественным парням. Как оказалось, работа в этой сфере может быть не только тяжелой, но и опасной для здоровья. Надеемся, что теперь все будут с уважением относиться к этим ребятам и уступать им место в трамвае.

Один из профессиональных носителей стрингов, 29-летний Хавьер Маркхэм (Javier Markham), рассказал журналистам, что за пять лет работы он многократно подвергался вероломным домогательствам. Мужчина пожаловался, что клиентки распускают руки хватают его за интимные места.

«Если бы так вел себя мужчина, то он сразу получил бы от дамы пощечину», — отметил он в интервью.

Чаще всего Хавьера хватали за член, но были и такие клиентки, которые вели себя и вовсе вызывающе, облизывая шею стриптизера. По мнению мужчины — это не только неприлично, но и очень странно. Кроме этого, женщины царапали Мархэма, причиняя ему физические и душевные страдания.

У многих девчонок очень длинные ногти, которыми они норовят провести по мужской спине. Мне иногда кажется, что они видят в нас лишь набор мышц, с которым можно делать что угодно.

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Его коллега, 30-летний Питер, не пожелавший полностью назвать свое имя, подтвердил, что клиентки нередко забывают, что перед ними все-таки живые люди.Он рассказал, как на одной вечеринке женщина выскочила на сцену и вцепилась ногтями ему в гениталии. Мужчина с содроганием вспоминает, что после травмы раны кровоточили и ему пришлось объясняться со своей девушкой.

Хавьер Мархэм добавил, что нередки случаи, когда дамы борются за его внимание, причем используют для этого недвусмысленные намеки.

Когда я танцую перед женщинами, как правило, я нахожусь на сцене один. Порой они выкрикивают: «Мы можем выйти, и я покажу тебе то, о чем ты даже не мечтал».

Стриптизер уточняет, что подобные предложения на девичниках могут исходить как от подружек невесты и ее матери, так и от самой виновницы торжества.

Питер считает, что самый ужасный заказ, который только может быть — это именно девичник. Он уверен, что все участницы подобных мероприятий просто озабоченные девицы. Он вспомнил, как один раз невеста прислала ему неприличное сообщение прямо во время медового месяца, а по приезду изменила с ним молодому супругу.

Келвин Валентин (Kelvin Valentine), который в свои 25 лет имеет всего полтора года стажа, уже тоже успел натерпеться от клиенток. Парень пожаловался на то, что его постоянно царапают, а однажды во время выступления окатили алкоголем.

Валентин заметил закономерность, что дамы ведут себя хуже всего в начале и в конце месяца, когда получают заработную плату. Они больше пьют и ведут себя максимально развязно. При этом стриптизер подчеркнул, что не считает свою работу плохой и что он не планирует менять ее в ближайшее время.