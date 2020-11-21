Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Художник создал коллекцию трехмерных изображений маленьких золотых рыбок, нарисованных в разных емкостях с использованием прозрачных смол, смешанных с акриловыми красками. В результате манипуляций со слоями и красками рисунки японца приобретают необычную реалистичность. Слой за слоем, подобно работе 3D принтера, Riusuke Fukahori аккуратно наносит акрил на бумагу.











На создание этого проекта японца вдохновила прожившая у него дома вполне долгую и счастливую жизнь золотая рыбка. И именно ей художник посвящает свои гиперреалистичные картины. Удивительно, но некоторые считают, что подобные изображения вскоре вполне смогут заменить обычный аквариум, ведь с первого раза таких рыбок очень сложно отличить от живых.























































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