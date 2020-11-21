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Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Художник создал коллекцию трехмерных изображений маленьких золотых рыбок, нарисованных в разных емкостях с использованием прозрачных смол, смешанных с акриловыми красками. В результате манипуляций со слоями и красками рисунки японца приобретают необычную реалистичность. Слой за слоем, подобно работе 3D принтера, Riusuke Fukahori аккуратно наносит акрил на бумагу.

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

На создание этого проекта японца вдохновила прожившая у него дома вполне долгую и счастливую жизнь золотая рыбка. И именно ей художник посвящает свои гиперреалистичные картины. Удивительно, но некоторые считают, что подобные изображения вскоре вполне смогут заменить обычный аквариум, ведь с первого раза таких рыбок очень сложно отличить от живых.

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

Невероятно объемные картины аквариумных рыбок японского художника Riusuke Fukahori

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