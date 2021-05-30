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Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

В былую эпоху фотограф Чарльз Марвилль был завзятым энтузиастом туалетной фотографии. Как бы странно это ни звучало, в XIX веке было предостаточно общественных туалетов, которые стоило сфотографировать.

Эта подборка снимков дает представление об относительно новой концепции писсуаров в Париже XIX века. Изобретенные в 1834 году, эти старомодные туалеты были предназначены для борьбы с неприятными запахами, которые постоянно стояли на улицах городов в те времена. Это было существенное улучшение в общих бытовых условиях городской среды.

Судя по фото Марвилля, некоторые писсуары были богато украшены и странным образом вычурны, тогда как дизайн других был исключительно функциональным. Многие были оснащены местом для рекламы.

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

Писсуар де Пари: удивительно продуманные для XIX века общественные туалеты Парижа

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