Ошибки при расстановке мебели, которые совершает почти каждый владелец квартиры

При обустройстве или обновлении квартиры каждый из нас сталкивается с необходимостью купить мебель, а после красиво ее расставить. Но мало у кого получается сделать это так, чтобы жилье стало похоже на уютное гнездышко, а не на склад товаров.

Мы разобрались, какие ошибки при расстановке мебели мы совершаем и как их исправить. А в бонусе мы указали пару оплошностей, которые допускают практически все, когда занимаются установкой сантехники.



1. Мебель на ковре расположена не по правилам

Дизайнеры выделяют 3 способа расстановки мебели на ковре:

2. Выбор кухонной мебели до покупки бытовой техники

3. Расстояние от кухонного острова до гарнитура меньше 1 метра

4. Большая ванная не разделена на зоны

5. В комнате отсутствует фокусная точка

6. Рядом стоят предметы примерно одной высоты

7. Стол на кухне занимает очень много места

8. Диван расположен спинкой к двери

Бонус № 1: унитаз стоит прямо напротив двери

Бонус № 2: отдельно стоящая ванна занимает всю ширину комнаты

Поставить вещи непосредственно на ковер, но так, чтобы от края мебели до конца ковра оставалось 30–45 см.Сделать так, чтобы никакая мебель на ковре вообще не стояла. В этом случае важно, чтобы он еще и не был слишком мал, поскольку это создаст ощущение беспорядка в квартире.Расположить мебель так, чтобы только передние ножки стояли на ковре. С помощью этого приема можно визуально объединить в одну группу несколько вещей, например пару кресел и стол.При оформлении кухни вначале лучше выбрать бытовую технику (холодильник, плиту, посудомоечную машину, микроволновку и прочие необходимые вещи), расставить их в нужных местах, а уже после заниматься подбором гарнитура, обеденного стола и так далее.В противном случае может получиться так, что вам просто не хватит места для размещения бытовых устройств — кухня будет выглядеть заставленной и тесной.Кухонный остров — отличное решение для увеличения места хранения и рабочей площади. Однако работает это только в том случае, если кухня действительно большая. Если комната маленькая, остров только займет место, а помощником не станет. Считается, что во все четыре стороны от него должно быть около 1 метра пустого пространства. Если этому правилу не следовать, по кухне будет трудно передвигаться.Когда площадь санузла действительно большая, часто всю мебель и сантехнику хозяева располагают по стенам, а в середине остается много пустого пространства. Выглядит это не особенно красиво. В этом случае дизайнеры советуют прибегнуть к разделению комнаты на зоны. Сделать это можно с помощью стеклянной стены, перегородки или даже ширмы. Поделить комнату лучше на 2 или 3 части: умывальная зона, туалет и душевая.Невозможно со вкусом обставить помещение, если в нем нет центра, от которого дизайнер и будет отталкиваться при оформлении. Фокусной точкой может стать вид из окна, камин, акцентная стена (например, если она расписана вручную), какое-то произведение искусства, даже журнальный столик. При необходимости и достаточном размере комнаты таких точек может быть две, но не более, поскольку в последнем случае помещение будет выглядеть захламленным.Часто центром комнаты становится телевизор. Дизайнеры так делать не рекомендуют. Если к вам приходят друзья или родственники, вы будете сидеть возле экрана, а это совсем не способствует беседе. Но, если очень хочется сделать телевизор центральным объектом, расположите диван или кресла не на прямой линии прямо напротив экрана, а полукругом, чтобы можно было комфортно общаться и смотреть друг на друга, а не на дисплей.После того как вы определились с центром комнаты, нужно заняться расположением вокруг него крупной мебели. Как правило, вся эта мебель будет обращена «лицом» к фокусной точке. Только после этого шага можно переходить к детальному декорированию.Существует правило: когда вы осматриваете комнату, взгляд должен «прыгать», а не двигаться по одной линии. Это достигается за счет мебели разной высоты. Если у вас, например, есть два высоких шкафа, поместите один в левый угол комнаты, а второй — в противоположный; так они друг друга «уравновесят». Не стоит ставить эти шкафы рядом — помещение будет выглядеть заставленным и тесным.Еще один полезный совет — сочетать различные формы: круглую — с квадратной, прямые линии — с волнообразными. Например, возле прямоугольного дивана лучше поставить круглый или овальный столик, а не прямоугольный или квадратный. Это придаст комнате изюминку.Большой обеденный стол — одно из худших решений для маленькой кухни. Но часто бывает так, что посиделки устраивать хочется, а места мало. В этом случае можно прибегнуть к хитрости: вместо диванчиков или стандартных стульев со спинкой приобретите скамейки или табуреты — их можно прятать под стол. Свободного места будет намного больше.Дизайнеры не рекомендуют ставить диван спинкой к двери, поскольку такое расположение создает большой дискомфорт для человека. Вы не сможете расслабиться, сидя спиной ко входу, и, вероятно, будете опасаться (сознательно или нет), что кто-то к вам вот-вот подкрадется.Если возможности переставить диван нет или вы просто не хотите этого делать, создайте искусственный барьер. Поставьте сразу за спинкой дивана какой-то столик, а на столике расположите цветы или лампы — что-то довольно высокое, что загораживало бы того человека, который сидит на диване, от того, кто входит в комнату.Унитаз прямо напротив двери — с точки зрения дизайна решение неудачное. Его лучше переместить так, чтобы при открытой двери туалет не было видно полностью. При размещении нужно не забыть о том, что по обеим сторонам приспособления должно быть пустое место (в противном случае вам будет неудобно им пользоваться, потому что вы станете ударяться локтями о прилегающую мебель или стены). Достаточным считается расстояние 20 см с каждой стороны.В последнее время многие люди покупают отдельно стоящие ванны, однако не в каждом санузле они смотрятся красиво. Если длина комнаты — 2 м, а сама ванна занимает 1,9 м, смысла ставить ее никакого нет и выглядеть это будет неряшливо. Дело в том, что один из плюсов отдельно стоящей ванны — это возможность помыть пол вокруг нее. Если расстояние до стен составляет всего 10 см, сделать это будет проблематично. Оптимальным считается расстояние от дальней стены — 20 см, а от боковых — около 30 см.А вы следуете каким-то правилам, когда занимаетесь перестановкой или обновлением квартиры? Покажите, как выглядит самый красивый уголок вашего жилья.