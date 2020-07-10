Девять главных причин депрессии

Депрессия встречается намного чаще, чем может показаться большинству из нас. На самом деле, по данным Американской ассоциации тревожных расстройств и депрессии, около 18 процентов граждан страны страдают тревожными расстройствами, причем примерно 80 процентов из них не обращаются за медицинской помощью.



Многие люди отрицают, что у них депрессия, особенно если не могут придумать конкретную причину, которая могла заставить их чувствовать себя подавленными. Вместо того, чтобы попусту расстраиваться из-за перепадов настроения, которые, казалось бы, не имеют внятных причин, предлагаем вам ознакомиться с девятью основными научно подтвержденными факторами, которые могут вызывать депрессию. Полагаем, что вас ожидают некоторые сюрпризы.



Сезонное расстройство настроения

Негативный внутренний диалог

Наследственность

Стресс и волнение

Аффективное расстройство

Колебания гормонального фона

Недостаток социальных или эмоциональных контактов

Окружающая среда и образ жизни

Психологическая травма