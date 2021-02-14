Как сделать эффективную печь для обогрева гаража из старых батарей

Межсезонье близится к концу, а вместе с ним должен будет уйти и «уличный» холод из жилых и технических помещений. Но пройдет лето и снова придет осень, а вместе с ней и холод. А значит, нужно подумать о «саночках» заранее. Почему бы пока не уделить время созданию кустарной печи для своего гаража, которая позволит избавиться в том числе от плесени и сырости.
Нарезаем батарею. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: чугунный радиатор на 7-8 секций, листовая сталь 3-5 мм, стальная полоса 20 мм, профильные трубы 50х20 мм, 20х20 мм, 10х10 мм, жаростойкое стекло, асбестовый шнур, засовы дверные 3 шт, приварные петли 3 шт.
Делаем вот так. /Фото: youtube.com.
Для того, чтобы изготовить печь из старых радиаторов, придется разобрать две боковины на секции. Проще всего провернуть такую «хирургическую» операцию можно при помощи болгарки. Однако, можно пойти сложным путем и разобрать радиатор при помощи ключей. Вот только зачем оно нужно? Тем более, что после снятия ребер их все равно придется резать на две части при помощи болгарки.
Собираем каркас. /Фото: youtube.com.
Свариваем дно. /Фото: youtube.com.
Когда все ребра будут разрезаны, их нужно обжечь в костре. Необходимо это для того, чтобы удалить с них краску, а также имеющиеся внутри отложения. После «прожарки» нелишним будет потереть каждую деталь жесткой щеткой. Теперь можно переходить к сварке боковых стенок будущей печки из ребер. Для хорошей буржуйки понадобится 7-8 таких деталей на одну стену. Сварочный шов должен быть сплошным. Необходимо это для достижения полной герметичности.
Свариваем конструкцию. /Фото: youtube.com.
Теперь нужно сделать каркас. Для этого используем профильные трубы диаметром 50х20 и 20х20 мм. Варить каркас следует с учетом того, что в будущем на него будут ставиться в том числе три дверцы: для зольника, для дров, для чистки сажи. Каркас для задней стенки делается по образу буквы «П». Он должен быть немного выше отдела для зольника. На завершающем этапе этого куска работы все каркасы нужно соединить боковинами листовой стали при помощи сварки.
Изготавливаем дверцу. /Фото: youtube.com.
Далее делается одна волнистая (под ребра) вставка из листовой стали, которая будет привариваться между ребрами будущей буржуйки. После сварки печка внимательно проверяется на наличие оставшихся зазоров. Они в обязательном порядке завариваются. Следующий шаг – создание отверстия под дымоход. Он делается из труб, имеющихся под рукой. Также нужно будет сделать три дверцы и зольник. Все это изготавливается из профильных труб при помощи сварки. Дверцы рекомендуется делать не глухие, а с жароустойчивым стеклом.
Хорошая штука получилась. /Фото: youtube.com.
Весь процесс создания в подробностях можно увидеть в видеоматериале ниже.
Останется покрасить. /Фото: youtube.com.
Видео:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии