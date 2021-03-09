Как часто нужно менять постельное белье, стирать джинсы и т.д.

Занимаясь домашними делами, мы следуем общепринятым стандартами гигиены. Однако не все они верны! Мы составили список правил для современной хозяйки, которая действует не по старинке, а по науке.





1. Нужно ли менять постельное белье раз в неделю?

Да!

2. Нужно ли мыть стены?

Да!

3. Нужно ли мыть и чистить посудомоечную машину?

Да!

4. Нужно ли часто стирать джинсы?

Нет!

5. Нужно ли протирать духовку каждую неделю?

Да, если вы часто ее используете!

6. Нужно ли мыть холодильник каждую неделю?

Да!

7. Нужно ли мыть шторку для душа?

Да!

8. Нужно ли протирать шкафы на кухне каждую неделю?

Да!

9. Нужно ли стирать лифчики каждую неделю?

Нет!

Из этого правила нет исключений. Более того: некоторым людям необходимо менять его еще чаще. Это зависит от многих факторов: принимаете ли вы каждый вечер душ перед сном, позволяете ли себе перекусы в кровати, засыпают ли с вами дети, спит ли с вами кошка или собака, простужены вы и т.д. Но даже если вам кажется, что постель идеально чистая, вспомните о том, что в ней обитает множество микроскопических пылевых клещей. Продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, конъюнктивит, насморк и даже экзему. К тому же, как уверяют эксперты, постельное белье является основным источником пыли в доме.Во время уборки мы почти никогда не вспоминаем о том, что на стенах оседает огромное количество пыли. Стены нужно протирать влажной тряпкой или хотя бы пылесосить с помощью мебельной насадки не реже одного раза в год.Посудомоечные машины оснащены фильтром, который со временем засоряется.Специалисты рекомендуют чистить его каждый месяц, а также проводить полный очищающий цикл мытья (без посуды). Это нужно делать, добавив в машину специальное чистящее средство или стакан столового уксуса.Джинсы прослужат дольше и сохранят форму, если стирать их в холодной воде или на специальной программе стирки, вывернув наизнанку после 5-7 носок. Чтобы ответить на вопрос, насколько это гигиенично, был проведен специальный эксперимент. Оказалось, что не так уж важно, сколько времени вы носите джинсы: два дня или две недели. Бактерий в обоих случаях будет много, и их количество будет примерно одинаковым. Многие производители джинсов просто настаивают: чем реже стираете джинсы, тем лучше для них. 5−7 носок — это совершенно нормально.Следить за состоянием духового шкафа нужно после 2-3 использований, чтобы в дальнейшем избежать сложной, глубокой очистки со специальными средствами химии. Намного проще протереть свежие капли жира, которые еще не успели намертво «приклеиться» к стенкам духовки. Это также касается вытяжки и кухонного фартука в районе плиты. Основательную очистку духовки специалисты рекомендуют проводить не реже одного раза в шесть месяцев.Но достаточно протереть тряпкой стенки и полочки, более глубокую очистку следует проводить каждые шесть месяцев. Регулярный уход за холодильником продлевает срок службы прибора.И не реже одного раза в месяц. Тканевые занавески можно стирать в машине, как обычное белье, а виниловые шторы мыть при помощи щетки.Особенно те, которые расположены вокруг плиты. Когда вы готовите, на стенки шкафов в любом случае попадают частицы жира, которые могут быть не заметны глазу. Со временем они превращаются в липкий налет, отмыть который очень сложно, поэтому рекомендуется раз в неделю протирать поверхности при помощи универсального средства.От частых стирок лифчик слишком быстро теряет форму, ткань истончается и выцветает. Стирать лифчик рекомендуют после 4-5 носок, при условии, что вы соблюдаете правила личной гигиены. Но один и тот же лифчик не стоит носить несколько дней подряд, от постоянной носки он не успевает принять форму и быстрее растягивается, а значит, прослужит меньше.