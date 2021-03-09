Как часто нужно менять постельное белье, стирать джинсы и т.д.

Занимаясь домашними делами, мы следуем общепринятым стандартами гигиены. Однако не все они верны! Мы составили список правил для современной хозяйки, которая действует не по старинке, а по науке.
1. Нужно ли менять постельное белье раз в неделю?
Да!
Из этого правила нет исключений. Более того: некоторым людям необходимо менять его еще чаще. Это зависит от многих факторов: принимаете ли вы каждый вечер душ перед сном, позволяете ли себе перекусы в кровати, засыпают ли с вами дети, спит ли с вами кошка или собака, простужены вы и т.д. Но даже если вам кажется, что постель идеально чистая, вспомните о том, что в ней обитает множество микроскопических пылевых клещей. Продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию, конъюнктивит, насморк и даже экзему. К тому же, как уверяют эксперты, постельное белье является основным источником пыли в доме.
2. Нужно ли мыть стены?
Да!
Во время уборки мы почти никогда не вспоминаем о том, что на стенах оседает огромное количество пыли. Стены нужно протирать влажной тряпкой или хотя бы пылесосить с помощью мебельной насадки не реже одного раза в год.
3. Нужно ли мыть и чистить посудомоечную машину?
Да!
Посудомоечные машины оснащены фильтром, который со временем засоряется. Специалисты рекомендуют чистить его каждый месяц, а также проводить полный очищающий цикл мытья (без посуды). Это нужно делать, добавив в машину специальное чистящее средство или стакан столового уксуса.
4. Нужно ли часто стирать джинсы?
Нет!
Джинсы прослужат дольше и сохранят форму, если стирать их в холодной воде или на специальной программе стирки, вывернув наизнанку после 5-7 носок. Чтобы ответить на вопрос, насколько это гигиенично, был проведен специальный эксперимент. Оказалось, что не так уж важно, сколько времени вы носите джинсы: два дня или две недели. Бактерий в обоих случаях будет много, и их количество будет примерно одинаковым. Многие производители джинсов просто настаивают: чем реже стираете джинсы, тем лучше для них. 5−7 носок — это совершенно нормально.
5. Нужно ли протирать духовку каждую неделю?
Да, если вы часто ее используете!
Следить за состоянием духового шкафа нужно после 2-3 использований, чтобы в дальнейшем избежать сложной, глубокой очистки со специальными средствами химии. Намного проще протереть свежие капли жира, которые еще не успели намертво «приклеиться» к стенкам духовки. Это также касается вытяжки и кухонного фартука в районе плиты. Основательную очистку духовки специалисты рекомендуют проводить не реже одного раза в шесть месяцев.
6. Нужно ли мыть холодильник каждую неделю?
Да!
Но достаточно протереть тряпкой стенки и полочки, более глубокую очистку следует проводить каждые шесть месяцев. Регулярный уход за холодильником продлевает срок службы прибора.
7. Нужно ли мыть шторку для душа?
Да!
И не реже одного раза в месяц. Тканевые занавески можно стирать в машине, как обычное белье, а виниловые шторы мыть при помощи щетки.
8. Нужно ли протирать шкафы на кухне каждую неделю?
Да!
Особенно те, которые расположены вокруг плиты. Когда вы готовите, на стенки шкафов в любом случае попадают частицы жира, которые могут быть не заметны глазу. Со временем они превращаются в липкий налет, отмыть который очень сложно, поэтому рекомендуется раз в неделю протирать поверхности при помощи универсального средства.
9. Нужно ли стирать лифчики каждую неделю?
Нет!
От частых стирок лифчик слишком быстро теряет форму, ткань истончается и выцветает. Стирать лифчик рекомендуют после 4-5 носок, при условии, что вы соблюдаете правила личной гигиены. Но один и тот же лифчик не стоит носить несколько дней подряд, от постоянной носки он не успевает принять форму и быстрее растягивается, а значит, прослужит меньше.
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