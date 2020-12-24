10 продуктов, которые позволят поддерживать идеальную фигуру

«Как быть и что съесть, дабы похудеть?» - задаётся вопросом чуть ли не каждая вторая девушка перед жарким летним сезоном, задумчиво потягивая воду из бутылочки после изнурительных тренировок. Ответ прост! Ешьте правильные продукты, пейте зелёный чай и очищенную воду.
1. Молоко и кисломолочные продукты
Молоко и кисломолочные продукты. \ Фото: whatshot.in.
Как правило, все эти продукты содержат кальций, который, как показали исследования, помогает сжигать жир. Однако стоит помнить о том, что молоко, кефир, творог, сметана, йогурт или сыр должны быть низкокалорийными и натуральными, с минимальным количеством сахара и подсластителей.
2. Миндаль и грецкие орехи
Миндаль и грецкие орехи. \ Фото: pixabay.com.
Миндаль и грецкие орешки отлично подходят для перекуса. Они не только помогут утолить голод, а и насытят организм полезными веществами, подарив заряд бодрости на несколько часов.
3. Морепродукты
Креветки. \ Фото: 1zoom.me.
Креветки – ещё один источник полезных веществ и альтернатива углеводам. В них содержится большое количество белка, что в свою очередь помогает насыться организму и поддерживать его в тонусе.
4. Яйца
Яйца. \ Фото: google.com.
Яйца – ещё один продукт, который способствует похудению. В них содержится огромное количество витамина D, который благоприятно воздействует на весь организм в целом, а также способствует похудению.
5. Полезные крупы
Гречневая, овсяная, ячменная крупы. \ Фото: linkedin.com.
«Крупа должна быть правильной!» - главный девиз специалистов в области здорового питания и диетологии. Поэтому, овсяная каша на завтрак, гречневая на обед и ячменная на ужин помогут оставаться вам в форме долгие годы.
6. Специи и коренья
Корица и имбирь. \ Фото: goodfon.ru/.
Пряные и ароматные специи/коренья также не стоит исключать из своего рациона.
Лучше всего использовать корицу, различный перец (от обычного чёрного до хлопьев чили) и, конечно же, имбирь, из которого можно приготовить не только вкуснейший освежающий напиток, а и добавить в любимое блюдо.
7. Рыба жирных сортов
Рыба жирных сортов. \ Фото: versiya.info.
Жирная рыба – то, что должно быть в рационе каждой девушки и женщины, желающей расстаться с лишними килограммами. И несмотря на то, что название у рыбы далеко не самое диетическое, тем не менее, она помогает насытить организм полезными жирами, притупляя чувство голода на несколько часов.
8. Капуста
Капуста разных сортов. \ Фото: rusunion.com.
Капуста также отлично справляется с поставленной перед ней задачей. Она содержит в себе множество различных витаминов и микроэлементов, а также минералов, оказывающих благоприятное воздействие на весь организм в целом. К тому же, из неё можно приготовить не только диетический суп и салат, а и вкуснейшие вторые блюда.
9. Ягоды
Ягоды. \ Фото: wallpapers.99px.ru.
Ягоды – то, на что однозначно стоит обратить своё внимание. Малина, смородина, вишни – всё это и многое другое помогает организму избавиться от лишнего балласта, улучшая сон и самочувствие.
Поэтому, горсть любых ягод ежедневно – и ваша фигура вновь придёт в форму.
10. Зелёный чай и вода
Зелёный чай. \ Фото: narodna-pravda.ua.
Ни для кого не секрет, что зелёный чай помогает справиться с лишними калориями. А ещё он заряжает бодростью и энергией, позволяя чувствовать себя максимально свежо и легко.
Вода. \ Фото: liman.in.ua.
Не стоит также забывать и про воду. Пара стаканов очищенной воды в день (помимо других напитков) поможет вывести из организма токсины и ускорит метаболизм.
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