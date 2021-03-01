Какая разница между водителем и шофером, да и как их различать

В 19 веке шоферами называли железнодорожных сотрудников / Фото: strana.ru

Постепенно слово шофер стали употреблять в отношении тех, кто управлял автомобилем. / Фото: platesmania.com

Шофер в СССР не только водил автомобиль, но и ремонтировал его самостоятельно / Фото: vk.com

В послевоенные годы стали появляться станции техобслуживания / Фото: m.123ru.net

Шофер в отличие от водителя сможет устранить любую поломку / Фото: pressa.tv

Сегодня шоферов все меньше, а водителей становится все больше / Фото: nevsepic.com.ua